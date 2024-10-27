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    Прервет ли «Рома» победную серию «Фиорентины»?

    «Фиорентина» — «Рома». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Серия А, 27 октября 2024 года

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    Данило Катальди
    27 октября в 9-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Рома». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Октября 2024 года

    Фиорентина

  • Флоренция
    •  Фиорентина 22:45 Рома

    Рома

  • Рим
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    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиорентина» по итогам восьми стартовых туров итальянского первенства набрала 13 очков.

    Команда находится на седьмой позиции, отставая от зоны еврокубков (шестое место) на один балл, а также по дополнительным показателям опережая сразу двух своих преследователей.

    Фиорентина — Рома: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура основного раунда Лиги конференций «Фиалки» на чужом поле обыграли швейцарский «Санкт-Галлен» (4:2).

    Перед этим флорентийский клуб на выезде в рамках восьмого тура итальянского чемпионата разгромил «Лечче» с разгромным результатом 6:0.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмированы — Мандрагора, Понграчич, Гудмундссон.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Серию А и Лигу конференций, «Фиорентина» выиграла и не знает поражений шесть поединков кряду в разных турнирах при пяти победах.

    Такие результаты говорят об отличной форме коллектива, а с учетом фактора своего поля, у «Скуадры Виолы» отличные шансы если не на три очка, то по крайней мере на один балл.

    Данило Катальди, Андреа Колпани и Мойзе Кин — лучшие бомбардиры команды в Серии А нового сезона с двумя голами.

    «Рома»

    Турнирное положение: «Рома» по итогам восьми стартовых туров итальянского первенства набрала 10 очков.

    Команда находится в середине турнирной таблицы на 10-й позиции, отставая на четыре балла от зоны еврокубков, а также на четыре пункта опережая зону вылета.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура основного раунда Лиги Европы римский клуб на своем поле обыграл «Динамо» Киев (1:0).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию «Волков» в трех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство и Лигу Европы.

    Не сыграют: травмированы — Манчини, Суле, Салемакерс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Рома» выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Словом, у коллектива не лучшая форма, что на фоне лучшей формы соперника, а также фактора чужого поля не обещает ему хороших шансов на три очка.

    Артем Довбик — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Фиорентины» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Фиорентина» выиграла

    • в четырех последних матчах «Ромы» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.25, победа «Ромы» — в 2.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.80.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    И хотя в четырех последних матчах «Ромы» забивали меньше 2,5 голов, фактор результативности поединков фаворита, который к тому же играет дома, обещает стать решающим.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

    Ставка: «Фиорентина» победит за 2.60

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    «Фиорентина» — «Рома»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 27.10.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Рома» победную серию «Фиорентины»?
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