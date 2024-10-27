27 октября в 9-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Рома». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» по итогам восьми стартовых туров итальянского первенства набрала 13 очков.

Команда находится на седьмой позиции, отставая от зоны еврокубков (шестое место) на один балл, а также по дополнительным показателям опережая сразу двух своих преследователей.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура основного раунда Лиги конференций «Фиалки» на чужом поле обыграли швейцарский «Санкт-Галлен» (4:2).

Перед этим флорентийский клуб на выезде в рамках восьмого тура итальянского чемпионата разгромил «Лечче» с разгромным результатом 6:0.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Мандрагора, Понграчич, Гудмундссон.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Серию А и Лигу конференций, «Фиорентина» выиграла и не знает поражений шесть поединков кряду в разных турнирах при пяти победах.

Такие результаты говорят об отличной форме коллектива, а с учетом фактора своего поля, у «Скуадры Виолы» отличные шансы если не на три очка, то по крайней мере на один балл.

Данило Катальди, Андреа Колпани и Мойзе Кин — лучшие бомбардиры команды в Серии А нового сезона с двумя голами.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» по итогам восьми стартовых туров итальянского первенства набрала 10 очков.

Команда находится в середине турнирной таблицы на 10-й позиции, отставая на четыре балла от зоны еврокубков, а также на четыре пункта опережая зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура основного раунда Лиги Европы римский клуб на своем поле обыграл «Динамо» Киев (1:0).

Этот успех прервал безвыигрышную серию «Волков» в трех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство и Лигу Европы.

Не сыграют: травмированы — Манчини, Суле, Салемакерс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Рома» выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Словом, у коллектива не лучшая форма, что на фоне лучшей формы соперника, а также фактора чужого поля не обещает ему хороших шансов на три очка.

Артем Довбик — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Фиорентины» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Фиорентина» выиграла

в четырех последних матчах «Ромы» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.25, победа «Ромы» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.80.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

И хотя в четырех последних матчах «Ромы» забивали меньше 2,5 голов, фактор результативности поединков фаворита, который к тому же играет дома, обещает стать решающим.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

Ставка: «Фиорентина» победит за 2.60