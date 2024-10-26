26 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Фулхэм». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Фулхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертон» по итогам восьми туров английской Премьер-лиги находится на 16-й позиции, а значит рискует ввязаться в борьбу за выживание.

Команда на пять очков опережая зону вылета (18-20-е места), а также на четыре балла опережает своего конкурента и ближайшего преследователя — «Ипсвич Таун».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура национального первенства клуб на чужом поле разобрался с «Ипсвичем» (2:0).

Эта победа стала для «Ирисок» второй в трех последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу, при одной ничьей.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Ирогбунам, Гарнер, Брантвейт, Броя, Шермити, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Эвертон» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Это говорит о неплохой форме коллектива, что с учетом фактора своего поля позволяет мерсисайдцам рассчитывать по крайней мере на ничью.

Дуайт Макнил — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» после восьми стартовых туров английского первенства набрал всего 11 баллов, что на три больше, чем у его соперника.

Команда занимает 10-ю позицию в середине турнирной таблице, отставая на четыре очка от зоны еврокубков, а также на восемь баллов опережая зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Премьер-лиги клуб на своем поле проиграл «Астон Вилле» (1:3).

Эта неудача стала для лондонского коллектива второй кряду в поединках, которые пришлись на национальный чемпионат.

Не сыграют: травмированы — Кастань, Куэнка, Карлос Винисиус, Лукич, дисквалифицирован — Андерсен.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу и Кубок английской Лиги, «Фулхэм» проиграл трижды при двух победах.

Это говорит о не лучших шансах гостей даже не на победу, а хотя бы на ничью, особенно на чужом поле против соперника, который набрал хорошую форму.

Рауль Хименес — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Эвертона» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Фулхэма» забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Фулхэм» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.40, победа «Эвертона» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами чуть более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.90 и 1.92.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

И хотя в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов, в семи из восьми их последних выездных поединков забивали как раз меньше.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних матчей «Эвертона».

Ставка: «Эвертон» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.60