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    «Олимпия» — ЛАСК. Ставка (к. 1.89) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 октября 2024 года

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    «Хайденхайм» — «Олимпия»
    «Олимпия» дома сыграет против команды ЛАСК во тором туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпия» — ЛАСК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    Олимпия Любляна

  • Лига конференций. Этап лиги
    •  Олимпия Любляна 22:00 ЛАСК

    ЛАСК

  • Линц
    •

    «Олимпия»

    Турнирная таблица: После матчей первого тура «Олимпия» занимает 22 место в турнирной таблице Лиги конференций, клуб из Словении идет пока без набранных очков.

    Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Олимпия» потерпела поражение в матче против немецкого клуба «Хайденхайм» (1:2).

    Олимпия Любляна — ЛАСК: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Из-за перебора жёлтых карточек игру 2-го тура Лиги конференций пропустит полузащитник Талиссон. Не сможет помочь «Олимпии» хорватский нападающий Антонио Марин.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В чемпионате Словении «Олимпия» набрала 25 очков из 36 возможных. Команда из Любляны лидирует в чемпионской гонке и параллельно выступает в основной сетке Лиги конференций.

    ЛАСК

    Турнирное положение: В Лиге конференций австрийский ЛАСК расположился на 17 месте, набрав первое очко после стартовой игры основного этапа.

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    • Последние матчи: ЛАСК начал еврокампанию с ничейного исхода в противостоянии с «Юргорденом» (2:2).

    Не сыграют: Из-за травм в предстоящем матче не сыграют Андраде, Лаваль, Смолчич и Любич.

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    Состояние команды: В чемпионате Австрии ЛАСК занимает 7 место с активом в 13 очков. В последних пяти матчах ЛАСК одержал три победы и две встречи завершил вничью.

    Статистика для ставок

    • ЛАСК выдает беспроигрышную серию из 6 матчей: 4 победы и 2 ничьи

    • «Олимпия» в последних пяти матчах одержала три победы

    • ЛАСК и «Олимпия» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.56, а победа ЛАСКа — в 2.96.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.89 и 1.97.

    Прогноз: Обе команды хороши в линии атаки и много забивают. Футболисты «Олимпии» и команды ЛАСК в среднем за матч забивают 3-4 мяча. Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.89.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.

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    «Олимпия» — ЛАСК: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. Улыбнётся ли удача «Олимпии» в предстоящем поединке?
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