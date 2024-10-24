«Олимпия» дома сыграет против команды ЛАСК во тором туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпия» — ЛАСК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Олимпия»

Турнирная таблица: После матчей первого тура «Олимпия» занимает 22 место в турнирной таблице Лиги конференций, клуб из Словении идет пока без набранных очков.

Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Олимпия» потерпела поражение в матче против немецкого клуба «Хайденхайм» (1:2).

Не сыграют: Из-за перебора жёлтых карточек игру 2-го тура Лиги конференций пропустит полузащитник Талиссон. Не сможет помочь «Олимпии» хорватский нападающий Антонио Марин.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В чемпионате Словении «Олимпия» набрала 25 очков из 36 возможных. Команда из Любляны лидирует в чемпионской гонке и параллельно выступает в основной сетке Лиги конференций.

ЛАСК

Турнирное положение: В Лиге конференций австрийский ЛАСК расположился на 17 месте, набрав первое очко после стартовой игры основного этапа.

Последние матчи: ЛАСК начал еврокампанию с ничейного исхода в противостоянии с «Юргорденом» (2:2).

Не сыграют: Из-за травм в предстоящем матче не сыграют Андраде, Лаваль, Смолчич и Любич.

Состояние команды: В чемпионате Австрии ЛАСК занимает 7 место с активом в 13 очков. В последних пяти матчах ЛАСК одержал три победы и две встречи завершил вничью.

Статистика для ставок

ЛАСК выдает беспроигрышную серию из 6 матчей: 4 победы и 2 ничьи

«Олимпия» в последних пяти матчах одержала три победы

ЛАСК и «Олимпия» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.56, а победа ЛАСКа — в 2.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.89 и 1.97.

Прогноз: Обе команды хороши в линии атаки и много забивают. Футболисты «Олимпии» и команды ЛАСК в среднем за матч забивают 3-4 мяча. Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.89.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.