ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флориан Вирц может покинуть «Байер» Трансферный дайджест. 15 — 21 октября «Барыс» в матче с «Локомотивом»Очередная смена курса «Барыса», побег из «Сочи», жгучее дерби в Санкт-Петербурге Килиан Мбаппе«Реал» — «Боруссия» Д. Онлайн
    Все новости спорта

    Обыграет ли «Брага» «Будё-Глимт»?

    «Брага» — «Будё-Глимт». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Лига Европы, 23 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Брагу Прогнозы на Португалия Прогнозы на Будё-Глимт Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Брага» — «Будё-Глимт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Брума
    23 октября в третьем туре основного этапа Лиги Европы «Брага» на своем поле сыграет против «Будё-Глимт». Начало игры — в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Будё-Глимт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 23 Октября 2024 года

    Брага

  • Брага
    •  Брага 17:30 Будё-Глимт

    Будё-Глимт

  • Будё
    •

    «Брага»

    Турнирное положение: «Брага» после двух туров основного раунда Лиги Европы занимает 20-ю позицию в зоне плей-офф (9-24 места).

    Команда в стартовом поединке континентального турнира одержала дома победу над «Маккаби» Тель-Авив (2:1), после чего во втором туре на выезде потерпела разгром от «Олимпиакоса» (0:3).

    Брага — Будё-Глимт: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.743.754.40СтавкиVIP
    •

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках третьего раунда Кубка Португалии «Брага» на чужом поле обыграла «1 декабря» (2:1).

    В португальском чемпионате коллектив по итогам восьми поединков находится на шестой позиции, отставая на один балл от зоны еврокубков (4-я строчка).

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Брага» дважды проиграла и только один раз выиграла.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу над непростым соперником, тем не менее, набрать хотя бы один балл на своем поле им вполне по силам.

    Брума — лучший бомбардир команды в Лиге Европы нового сезона с двумя голами.

    «Будё-Глимт»

    Турнирное положение: «Будё-Глимт» после двух туров основного раунда Лиги Европы занимает 14-ю позицию в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда в стартовом поединке континентального турнира неожиданно обыграла дома португальский «Порту» (3:2), после чего во втором туре сыграла вничью на выезде с «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:0).

  • Богатые тоже плачут. Насколько реальна забастовка футболистов?
  • Могут ли игроки действительно начать бастовать из-за плотного футбольного календаря?
  • 22/09/2024

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках норвежского первенства «Будё-Глимт» на чужом поле разошелся миром с «Тромсё» со счетом 0:0.

    Коллектив в своей национальной лиге за пять туров до конца розыгрыша занимает первое место, на пять баллов опережая ближайшего преследователя, а значит приближается к завоеванию титула.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Будё-Глимт» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Такая форма позволяет коллективу рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно против соперника, который сейчас не в лучшей форме.

    Йенс Хауге — лучший бомбардир команды в Лиге Европы нового сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в двух из трех последних матчей «Брага» проиграла

    • в четырех последних матчах «Будё-Глимт» не проиграл

    • в трех последних матчах «Будё-Глимт» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.80. Ничья — в 4.05, победа «Будё-Глимт» — в 4.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в четырех последних матчах гости не проиграли. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей хозяева проиграли.

    Ставка: «Будё-Глимт» не проиграет за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в трех последних матчах гостей.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.25

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Шаповалов — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Факел — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Этчеверри — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Монако — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Циципас — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лидс — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брага» — «Будё-Глимт»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Брага» «Будё-Глимт»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры