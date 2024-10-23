23 октября в третьем туре основного этапа Лиги Европы «Брага» на своем поле сыграет против «Будё-Глимт». Начало игры — в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Будё-Глимт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брага»

Турнирное положение: «Брага» после двух туров основного раунда Лиги Европы занимает 20-ю позицию в зоне плей-офф (9-24 места).

Команда в стартовом поединке континентального турнира одержала дома победу над «Маккаби» Тель-Авив (2:1), после чего во втором туре на выезде потерпела разгром от «Олимпиакоса» (0:3).

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Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках третьего раунда Кубка Португалии «Брага» на чужом поле обыграла «1 декабря» (2:1).

В португальском чемпионате коллектив по итогам восьми поединков находится на шестой позиции, отставая на один балл от зоны еврокубков (4-я строчка).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Брага» дважды проиграла и только один раз выиграла.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу над непростым соперником, тем не менее, набрать хотя бы один балл на своем поле им вполне по силам.

Брума — лучший бомбардир команды в Лиге Европы нового сезона с двумя голами.

«Будё-Глимт»

Турнирное положение: «Будё-Глимт» после двух туров основного раунда Лиги Европы занимает 14-ю позицию в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда в стартовом поединке континентального турнира неожиданно обыграла дома португальский «Порту» (3:2), после чего во втором туре сыграла вничью на выезде с «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:0).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках норвежского первенства «Будё-Глимт» на чужом поле разошелся миром с «Тромсё» со счетом 0:0.

Коллектив в своей национальной лиге за пять туров до конца розыгрыша занимает первое место, на пять баллов опережая ближайшего преследователя, а значит приближается к завоеванию титула.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Будё-Глимт» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Такая форма позволяет коллективу рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно против соперника, который сейчас не в лучшей форме.

Йенс Хауге — лучший бомбардир команды в Лиге Европы нового сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в двух из трех последних матчей «Брага» проиграла

в четырех последних матчах «Будё-Глимт» не проиграл

в трех последних матчах «Будё-Глимт» хотя бы одна команда не забивала.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.80. Ничья — в 4.05, победа «Будё-Глимт» — в 4.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в четырех последних матчах гости не проиграли. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в двух из трех последних матчей хозяева проиграли.

Ставка: «Будё-Глимт» не проиграет за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в трех последних матчах гостей.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.25