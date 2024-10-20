20 октября в 8-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монпелье» и «Марсель». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Монпелье» — «Марсель», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монпелье»

Турнирное положение: «Паладины» начали чемпионат крайне неудачно. По итогам 7 туров Лиги 1 они осели на 17 строчке турнирной таблицы.

При этом «Монпелье» слабо атакует, отличившись всего лишь 8 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 21 раз.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Монпелье» по всем статьям проиграл «Реймсу» (2:4).

Чуть раньше с боем команда уступила «Монако» (1:2). Зато встреча с «Осера» принесла три зачетных балла (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Монпелье» настрелял 7 мячей при 14 пропущенных.

Не сыграют: Муса Аль-Тамари, Янис Иссуфу, Кики Куяте — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Паладины» нынче находятся в кризисе. В двух своих последних матчах команда потерпела поражения.

Матчи против «Марселя» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Монпелье» потерпел 3 поражения при 2 ничьих.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться зацепиться за очки. Да и отставание от спасительного 15 места составляет всего 2 очка.

«Марсель»

Турнирное положение: «Марсель» в чемпионате стартовал достаточно неплохо. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Причем «Марсель» успел забить 16 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 8 раз.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Марсель» потерял очки в поединке с «Анже» (1:1).

До того команда с минимальным счетом уступила «Страсбургу». Зато поединок с «Лионом» завершился трудовой викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Валентин Карбони, Исмаэль Коне — травмированы. Нил Мопе — дисквалифицирован.

Состояние команды: главной проблемой «Марселя» является пресловутая нестабильность результатов. В двух своих последних матчах команда Роберто Де Дзерби не побеждала.

При этом «Марсель» имеет весьма крепкий по именам состав. При этом команда на 5 очков отстает от лидера Лиги 1.

При этом марсельцы уже 6 лет не проигрывают «Монпелье». Да и кадровые проблемы у команды Де Дзерби имеются.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и пора бы столь симпатичной команде реально побороться за чемпионский титул.

Статистика для ставок

«Монпелье» проиграл в 2 своих последних поединках

«Марсель» не побеждал в 2 своих последних матчах

«Монпелье» в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: «Марсель» явно сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать с первых минут встречи.

Марсельцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и уж точно максимально воспользуются проблемами соперника.

Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30