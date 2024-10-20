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    Команда Де Дзерби начнет без раскачки

    «Монпелье» — «Марсель». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига 1, 20 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Марсель»
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    Роберто Де Дзерби
    20 октября в 8-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монпелье» и «Марсель». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Монпелье» — «Марсель», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Октября 2024 года

    Монпелье

  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 21:45 Марсель

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •

    «Монпелье»

    Турнирное положение: «Паладины» начали чемпионат крайне неудачно. По итогам 7 туров Лиги 1 они осели на 17 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Монпелье» слабо атакует, отличившись всего лишь 8 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 21 раз.

    Монпелье — Марсель: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Монпелье» по всем статьям проиграл «Реймсу» (2:4).

    Чуть раньше с боем команда уступила «Монако» (1:2). Зато встреча с «Осера» принесла три зачетных балла (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Монпелье» настрелял 7 мячей при 14 пропущенных.

    Не сыграют: Муса Аль-Тамари, Янис Иссуфу, Кики Куяте — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Паладины» нынче находятся в кризисе. В двух своих последних матчах команда потерпела поражения.

    Матчи против «Марселя» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Монпелье» потерпел 3 поражения при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться зацепиться за очки. Да и отставание от спасительного 15 места составляет всего 2 очка.

    «Марсель»

    Турнирное положение: «Марсель» в чемпионате стартовал достаточно неплохо. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем «Марсель» успел забить 16 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 8 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Марсель» потерял очки в поединке с «Анже» (1:1).

    До того команда с минимальным счетом уступила «Страсбургу». Зато поединок с «Лионом» завершился трудовой викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Валентин Карбони, Исмаэль Коне — травмированы. Нил Мопе — дисквалифицирован.

    Состояние команды: главной проблемой «Марселя» является пресловутая нестабильность результатов. В двух своих последних матчах команда Роберто Де Дзерби не побеждала.

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    При этом «Марсель» имеет весьма крепкий по именам состав. При этом команда на 5 очков отстает от лидера Лиги 1.

    При этом марсельцы уже 6 лет не проигрывают «Монпелье». Да и кадровые проблемы у команды Де Дзерби имеются.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и пора бы столь симпатичной команде реально побороться за чемпионский титул.

    Статистика для ставок

    • «Монпелье» проиграл в 2 своих последних поединках

    • «Марсель» не побеждал в 2 своих последних матчах

    • «Монпелье» в среднем забивает гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: «Марсель» явно сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать с первых минут встречи.

    Марсельцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и уж точно максимально воспользуются проблемами соперника.

    Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.30

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    «Монпелье» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на футбол. Команда Де Дзерби начнет без раскачки
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