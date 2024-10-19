ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельФантастический тренер, но сложный человек. Тухель возглавил сборную Англии Эрлинг ХоланнНапарник Мбаппе или замена Левандовскому? Куда отправится Холанн из «Ман Сити» Рой ДжонсРой Джонс и еще 9 лучших боксеров-полутяжеловесов в истории
    Все новости спорта

    «Ростов» быстро добьется своего

    «Пари НН» — «Ростов». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, РПЛ, 19 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на РПЛ Прогнозы на Нижний Новгород Прогнозы на Ростов Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Ростов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Комличенко
    19 октября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Пари НН» и «Ростов». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Октября 2024 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 14:00 Ростов

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •

    «Пари НН»

    Турнирное положение: Нижегородцы сражаются за выживание в элите. Ныне команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы РПЛ.

    При этом «Пари НН» в 11 поединках чемпионата настрелял 11 мячей. А вот пропускает команда куда чаще — 21 мяч.

    Пари НН — Ростов: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда с берегов Волги не смогла победить. Нижегородцы расписали мировую с «Акроном» (2:2).

    До того команда в Кубке России уступила ЦСКА (0:2). Зато «Обыгран» был обыгран достаточно натужно (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Пари НН» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: нижегородцы впервые сыграют под руководством Виктора Гончаренко. Белорусский наставник призван спасти команду от вылета из РПЛ.

    Поединки с ростовчанами для «Пари НН» складываются не столь удачно. Из 5 последних очных встреч нижегородцы выиграли 2 раза при 3 коллизиях.

    Очевидно, что нижегородцы будут действовать с позиции силы. Да и приход Гончаренко способен дать нужный импульс команде.

    «Ростов»

    Турнирное положение: Ростовчане привычно окопались среди середняков таблицы. По итогам 11 туров чемпионата команда находится на 9 месте.

    Причем «Ростов» весьма скромно действует в плане реализации. В 11 матчах подопечные Валерия Карпина отличились всего лишь 13 мячами.

  • «Орлам» подрезают крылья. «Бенфике» грозит отстранение от футбольных турниров
  • Непростые времена ждут лиссабонский клуб из-за финансового скандала
  • 16/10/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Ростовчане были биты «Спартаком» (0:3).

    До того команда в Кубке страны в серии пенальти уступила «Химкам». Да и «Акрону» ростовчане уступили по всем статьям (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ростов» добыл 1 победу. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ростовчане в последнее время находятся в некотором кризисе. Команда не побеждает уже в 4 матчах кряду.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Ростов» не забивал в 3 последних поединках РПЛ. Да и прицел у Роналдо, отличившегося 4 голами в РПЛ, несколько сбился.

    Ростовчане имеют довольно приличный подбор атакующих исполнителей. Роналдо и Николай Комличенко должны найти свои шансы у ворот соперника.

    И уж точно номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Ростовчане постараются оторваться от опасной зоны.

    Статистика для ставок

    • «Пари НН» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • Ростовчане не побеждают 4 матча кряду

    • «Ростов» не забивал в 3 своих последних матчах в рамках РПЛ

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 4.06, а победа оппонента — в скромные 5.12.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.96 и 1.99.

    Прогноз: Ростовчане имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно будут активно атаковать.

    «Ростов» намерен прервать свою серию неудач, и уж точно начнут встречу максимально агрессивно.

    Ставка: Победа «Ростова» в 1 тайме за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.04

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Сиэтл — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Касаткина — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Андреева — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хачанов — Жукаев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Грикспор — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Куньлунь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Кордова — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Пари НН» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. «Ростов» быстро добьется своего
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры