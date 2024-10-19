Пари НН
Ростов
«Пари НН»
Турнирное положение: Нижегородцы сражаются за выживание в элите. Ныне команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Пари НН» в 11 поединках чемпионата настрелял 11 мячей. А вот пропускает команда куда чаще — 21 мяч.
Пари НН — Ростов: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда с берегов Волги не смогла победить. Нижегородцы расписали мировую с «Акроном» (2:2).
До того команда в Кубке России уступила ЦСКА (0:2). Зато «Обыгран» был обыгран достаточно натужно (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Пари НН» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: нижегородцы впервые сыграют под руководством Виктора Гончаренко. Белорусский наставник призван спасти команду от вылета из РПЛ.
Поединки с ростовчанами для «Пари НН» складываются не столь удачно. Из 5 последних очных встреч нижегородцы выиграли 2 раза при 3 коллизиях.
Очевидно, что нижегородцы будут действовать с позиции силы. Да и приход Гончаренко способен дать нужный импульс команде.
«Ростов»
Турнирное положение: Ростовчане привычно окопались среди середняков таблицы. По итогам 11 туров чемпионата команда находится на 9 месте.
Причем «Ростов» весьма скромно действует в плане реализации. В 11 матчах подопечные Валерия Карпина отличились всего лишь 13 мячами.
Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Ростовчане были биты «Спартаком» (0:3).
До того команда в Кубке страны в серии пенальти уступила «Химкам». Да и «Акрону» ростовчане уступили по всем статьям (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ростов» добыл 1 победу. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ростовчане в последнее время находятся в некотором кризисе. Команда не побеждает уже в 4 матчах кряду.
При этом «Ростов» не забивал в 3 последних поединках РПЛ. Да и прицел у Роналдо, отличившегося 4 голами в РПЛ, несколько сбился.
Ростовчане имеют довольно приличный подбор атакующих исполнителей. Роналдо и Николай Комличенко должны найти свои шансы у ворот соперника.
И уж точно номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Ростовчане постараются оторваться от опасной зоны.
Статистика для ставок
- «Пари НН» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
- Ростовчане не побеждают 4 матча кряду
- «Ростов» не забивал в 3 своих последних матчах в рамках РПЛ
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 4.06, а победа оппонента — в скромные 5.12.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.96 и 1.99.
- 2.17Акрон — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.25Боруссия Д — Санкт-Паули: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.20Ахмат — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
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Прогноз: Ростовчане имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно будут активно атаковать.
«Ростов» намерен прервать свою серию неудач, и уж точно начнут встречу максимально агрессивно.
Ставка: Победа «Ростова» в 1 тайме за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.04