16 октября на групповом этапе Кубка России по футболу сыграют «Родина» Москва и «Спартак» Кострома Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» Москва — «Спартак» Кострома, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Родина» Москва

Турнирное положение: в таблице Первой лиги «Родина» идет только на девятом месте с 19 очками, что для такой амбициозной и богатой команды сродни провалу.

Последние матчи: в предыдущем раунде Кубка России был на выезде разгромлен «Машук» со счетом 3:0. С ним легко справился даже резервный состав «Родины». Голы забивали Антонов, Абдусаламов и Кочиев.

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В чемпионате России была домашняя ничья с «Енисеем» (1:1) и с «Арсеналом» (1:1).

Не сыграют: давно травмирован нападающий Андреев, под вопросом участие Мещанинова.

Состояние команды: после ухода с поста главного тренера Газзаева-младшего команду возглавил бывший наставник «Родины-2» Филипп Соколинский (по документам тренер Бесчастных), который кардинально изменил состав и тактическую схему. Пока ни к чему хорошему это не привело, с таким мощным подбором игроков клуб ничуть не прогрессирует.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: во Второй лиге в зоне «Золото» «Спартак» Кострома идет на втором месте с 22 очками и нацелен на повышение в классе.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: из Кубка России в прошлом круге был выбит «Енисей» со счетом 1:0. Уже в дебюте встречи Геннадий Киселев открыл счет, после чего «Спартак» смог удержать свое преимущество и пройти дальше.

До этого «Спартак» сыграл в гостях вничью с лидером «Челябинском» (0:0) и с «Сибирью» (0:0).

Не сыграют: все ведущие игроки готовятся к матчу.

Состояние команды: в этом сезоне «Спартак» Кострома играет довольно прагматично, очень мало пропускает и не так много забивает. Состав у клуба по меркам Второй лиги очень солидный, есть немало футболистов с опытом игры в Первой лиги. В команде все отлично с финансами, президент не жалеет денег на премиальные и зарплаты, но у него есть мания — самому быть тренером. Это и основная проблема «Спартака» уже долгие годы.

Статистика для ставок

Никогда ранее команды не играли друг с другом

«Родина» в чемпионате не побеждала на протяжении уже трех туров

«Спартак» не знает поражений уже четыре матча с учетом Кубка России

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Родины» дают 1,42, а на «Спартака» — 7,20, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,72, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

Прогноз: для гостей этот матч очень важен в плане возможности зарекомендовать себя, президент там очень амбициозен, и наверняка посулит своим футболистам повышенные премиальные. Для «Родины» же это обычный кубковый матч, у нее другие задачи есть, более важные в Первой лиге.

Ставка: победа «Спартака» с форой плюс 1 за 2,0.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный исход, гости могут удивить и выстоять.

Ставка: ничья за 4,20.