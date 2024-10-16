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    Гости упрутся в этой встрече

    «Родина» Москва — «Спартак» Кострома. Ставка (к. 2.0) и прогноз на Кубок России Путь регионов 16 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Родина» Москва — «Спартак» Кострома
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    16 октября на групповом этапе Кубка России по футболу сыграют «Родина» Москва и «Спартак» Кострома Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» Москва — «Спартак» Кострома, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 16 Октября 2024 года

    Родина

  • Москва
    •  Родина 17:00 Спартак Кострома

    Спартак Кострома

  • Кострома
    •

    «Родина» Москва

    Турнирное положение: в таблице Первой лиги «Родина» идет только на девятом месте с 19 очками, что для такой амбициозной и богатой команды сродни провалу.

    Последние матчи: в предыдущем раунде Кубка России был на выезде разгромлен «Машук» со счетом 3:0. С ним легко справился даже резервный состав «Родины». Голы забивали Антонов, Абдусаламов и Кочиев.

    Родина — Спартак Кострома: коэффициенты букмекеров

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    В чемпионате России была домашняя ничья с «Енисеем» (1:1) и с «Арсеналом» (1:1).

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  • 08/10/2024

    • Не сыграют: давно травмирован нападающий Андреев, под вопросом участие Мещанинова.

    Состояние команды: после ухода с поста главного тренера Газзаева-младшего команду возглавил бывший наставник «Родины-2» Филипп Соколинский (по документам тренер Бесчастных), который кардинально изменил состав и тактическую схему. Пока ни к чему хорошему это не привело, с таким мощным подбором игроков клуб ничуть не прогрессирует.

    «Спартак» Кострома

    Турнирное положение: во Второй лиге в зоне «Золото» «Спартак» Кострома идет на втором месте с 22 очками и нацелен на повышение в классе.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: из Кубка России в прошлом круге был выбит «Енисей» со счетом 1:0. Уже в дебюте встречи Геннадий Киселев открыл счет, после чего «Спартак» смог удержать свое преимущество и пройти дальше.

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    До этого «Спартак» сыграл в гостях вничью с лидером «Челябинском» (0:0) и с «Сибирью» (0:0).

    Не сыграют: все ведущие игроки готовятся к матчу.

    Состояние команды: в этом сезоне «Спартак» Кострома играет довольно прагматично, очень мало пропускает и не так много забивает. Состав у клуба по меркам Второй лиги очень солидный, есть немало футболистов с опытом игры в Первой лиги. В команде все отлично с финансами, президент не жалеет денег на премиальные и зарплаты, но у него есть мания — самому быть тренером. Это и основная проблема «Спартака» уже долгие годы.

    Статистика для ставок

    • Никогда ранее команды не играли друг с другом

    • «Родина» в чемпионате не побеждала на протяжении уже трех туров

    • «Спартак» не знает поражений уже четыре матча с учетом Кубка России

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Родины» дают 1,42, а на «Спартака» — 7,20, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,72, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

    Прогноз: для гостей этот матч очень важен в плане возможности зарекомендовать себя, президент там очень амбициозен, и наверняка посулит своим футболистам повышенные премиальные. Для «Родины» же это обычный кубковый матч, у нее другие задачи есть, более важные в Первой лиге.

    Ставка: победа «Спартака» с форой плюс 1 за 2,0.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный исход, гости могут удивить и выстоять.

    Ставка: ничья за 4,20.

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    «Родина» Москва — «Спартак» Кострома: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 16.10.2024. Прогнозы на футбол. Гости упрутся в этой встрече
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