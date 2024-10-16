16 октября в 10-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Парагвай и Венесуэла. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Парагвай — Венесуэла, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Парагвай

Турнирное положение: Парагвайцы нынешний отбор проводят бледно. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы южноамериканской отборочной группы.

При этом Парагвай в 9 турах квалификации разжился всего 10 очками. Вот только забила команда всего 2 (!) мяча в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неплохо. На выезде парагвайцы дали бой Эквадору (0:0).

А вот до того Парагвай одолела мощных бразильцев (1:0). Правда, чуть раньше команда не смогла переиграть Уругвай (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. При этом ее игроки отличились 3 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Парагвайцы весьма неплохо обороняются. В текущей квалификации команда пропустила лишь 3 раза.

Матчи против Венесуэлы для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков Парагвай выиграл 2 раза при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и мотивация подняться в искомую семерку у команды огромная.

Венесуэла

Турнирное положение: Венесуэльцы нынешний отбор проводят не столь уверенно. На текущий момент команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем Венесуэла в 9 матчах группы набрала лишь 11 зачетных баллов. При этом команда забила 7 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 8.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла один балл. Венесуэльцы дома не уступили Аргентине (1:1).

До того команда не проиграла еще и Уругваю (0:0). А вот поединок с Боливией завершился разгромной коллизией (0:4).

Вообще же, Венесуэла в 5 своих последних матчах победила 1 раз. Забила в них команда 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане результатов. Венесуэльцам натужно даются голы.

При этом Венесуэла отстает от проходной 6 позиции всего на один балл. Да и средняя результативность команды не доходит до гола за матч.

Наверняка команда постарается зацепиться хотя бы за ничью. При этом Венесуэльцы явно рассчитывают на эффективность своих контратак.

Нет сомнений, что гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и опытный Саломон Рондон, уже отличившийся 3 голами в текущей квалификации, на месте!

Статистика для ставок

Парагвай забивает реже всех в группе: всего 2 мяча в 9 матчах

Венесуэла в среднем пропускает почти гол за матч

Парагвай не пропускал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Парагвай — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.17, а победа оппонента — в скромные 4.57.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.58 и 1.38.

Прогноз: Парагвай явно намеревается подняться в топ-6, и уж точно будет активно атаковать.

Венесуэльцы имеют явные проблемы с реализацией, да и вообще, явно не блещут в текущей квалификации.

Ставка: Победа Парагвая за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.58