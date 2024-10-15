Шотландия
Португалия
Шотландия
Турнирное положение: шотландцы пока что проваливают этот розыгрыш Лиги наций.
Главная команда Шотландии проиграла все игры, не набрала ни одного очка и занимает последнее место в группе.
Шотландия — Португалия: коэффициенты букмекеров
Шотландская национальная команда смогла забить четыре мяча, а в свои ворота пропустила семь.
Последние матчи: в этом месяце «тартановая армия» уже проиграла Хорватии (1:2).
До этого Шотландия также уступила Польше (2:3) и Португалии (1:2).
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Перед этим же сборная Шотландии не смогла выйти из группы на Евро, набрав только одно очко.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у команды нет.
Состояние команды: подопечные Стива Кларка и считались главными аутсайдерами своей группы. Для них хорош уже тот факт, что они выступают в Лиге А.
Думается, что шотландцы смогут бороться в этой группе только с Польшей за сохранение прописки в Лиге А.
Португалия
Турнирное положение: португальская «националка» выступает крайне убедительно.
Португальцы смогли добыть три победы, набрали три балла и уверенно идут на первой строчке в турнирной таблице.
Главная команда Португалии смогла семь раз поразить ворота соперника и трижды пропустила в свои.
Последние матчи: в октябре Португалия уже переиграла Польшу со счетом 3:1.
До этого сборная Португалии справилась с Шотландией (2:1) и Хорватией (2:1).
А вот на Евро-2024 «селесао» дошли до четвертьфинала, где по пенальти проиграли Франции.
Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.
Состояние команды: команда Роберто Мартинеса не только добывает нужный результат, но и показывает классный футбол.
Сборная Португалии являлась явным фаворитом своей группы и доказывает это не практики. Вряд ли кто-то сможет помешать Криштиану Роналду и кампании стать первыми.
Статистика для ставок
- Шотландия не может победить на протяжении семи матчей
- Португалия выиграла 7 из последних 9 матчей
- в последней очной игре 8 сентября Португалия обыграла Шотландию со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Португалия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья — в 4.40, успех Шотландии — в 5.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.67 и 2.25 соответственно.
- 2.40Германия — Нидерланды: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.35Бельгия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.30Италия — Израиль: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Португалия сильнее соперника и сейчас на ходу, поэтому должна спокойно брать три очка в этой игре.
Ставка: победа Португалии с форой-1 за 2.00
Прогноз: команды любят забивать в последнее время, поэтому ждем, что будет забито множество мячей.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.55