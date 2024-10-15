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    Португалия продолжит побеждать?!

    Шотландия — Португалия. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига наций, 15 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шотландия — Португалия
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    Криштиану Роналду (сборная Португалии)
    15 октября в матче четвертого тура Лиги наций по футболу сыграют Шотландия и Португалия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Шотландия — Португалия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A1 15 Октября 2024 года

    Шотландия

  • Эдинбург
    •  Шотландия 21:45 Португалия

    Португалия

  • Лиссабон
    •

    Шотландия

    Турнирное положение: шотландцы пока что проваливают этот розыгрыш Лиги наций.

    Главная команда Шотландии проиграла все игры, не набрала ни одного очка и занимает последнее место в группе.

    Шотландия — Португалия: коэффициенты букмекеров

    Шотландская национальная команда смогла забить четыре мяча, а в свои ворота пропустила семь.

    Последние матчи: в этом месяце «тартановая армия» уже проиграла Хорватии (1:2).

    До этого Шотландия также уступила Польше (2:3) и Португалии (1:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Перед этим же сборная Шотландии не смогла выйти из группы на Евро, набрав только одно очко.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у команды нет.

    Состояние команды: подопечные Стива Кларка и считались главными аутсайдерами своей группы. Для них хорош уже тот факт, что они выступают в Лиге А.

    Думается, что шотландцы смогут бороться в этой группе только с Польшей за сохранение прописки в Лиге А.

    Португалия

    Турнирное положение: португальская «националка» выступает крайне убедительно.

    Португальцы смогли добыть три победы, набрали три балла и уверенно идут на первой строчке в турнирной таблице.

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    • Главная команда Португалии смогла семь раз поразить ворота соперника и трижды пропустила в свои.

    Последние матчи: в октябре Португалия уже переиграла Польшу со счетом 3:1.

    До этого сборная Португалии справилась с Шотландией (2:1) и Хорватией (2:1).

    А вот на Евро-2024 «селесао» дошли до четвертьфинала, где по пенальти проиграли Франции.

    Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.

    Состояние команды: команда Роберто Мартинеса не только добывает нужный результат, но и показывает классный футбол.

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    Сборная Португалии являлась явным фаворитом своей группы и доказывает это не практики. Вряд ли кто-то сможет помешать Криштиану Роналду и кампании стать первыми.

    Статистика для ставок

    • Шотландия не может победить на протяжении семи матчей

    • Португалия выиграла 7 из последних 9 матчей

    • в последней очной игре 8 сентября Португалия обыграла Шотландию со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Португалия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья — в 4.40, успех Шотландии — в 5.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.67 и 2.25 соответственно.

    Прогноз: Португалия сильнее соперника и сейчас на ходу, поэтому должна спокойно брать три очка в этой игре.

    Ставка: победа Португалии с форой-1 за 2.00

    Прогноз: команды любят забивать в последнее время, поэтому ждем, что будет забито множество мячей.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.55

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    Шотландия — Португалия: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на футбол. Португалия продолжит побеждать?!
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