14 октября в 4-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Того и Алжир. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Того — Алжир, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Того

Турнирное положение: Тоголезцы явно намерены квалифицироваться на Кубок африканских наций. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом Того в трех стартовых турах квалификации разжилось 2 очками. Причем в свои ворота команда пропустила уже 8 мячей.

Последние матчи: минувший тур квалификации тоголезцы провели крайне слабо. Команда по всем статьям была разбита алжирцами (1:5).

При этом чуть ранее тоголезцы подписали мировую с Экваториальной Гвинеей (2:2). А вот до того команда подписала мировую с Либерией (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Того разжилась лишь 3 ничьими. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Тоголезцы имеют крайне ненадежные тылы. Вот только не побеждает команда уже в 6 своих последних матчах.

Матчи с Алжиром для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Того проиграла 4 раза при одном паритете.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Тоголезцы лишь на 2 очка отстают от идущей второй Экваториальной Гвинеи.

Алжир

Турнирное положение: Эта команда в нынешней квалификации выступает уверенно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем Алжир в 3 поединках квалификации добыл максимум очков. При этом команда забила 10 мячей в ворота соперников при всего одном пропущенном.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова победила. Алжир учинил разгром сборной Того (5:1).

До того команда разгромили еще и либерийцев (3:0). Да и Экваториальная Гвинея была обыграна достаточно уверенно (2:0).

Вообще же, Алжир в 5 своих последних матчах победил 4 раза. Забила в них команда 13 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе алжирцы не замечают конкурентов по группе. При этом Алжир выиграл в 4 своих последних поединках.

Алжирцам достаточно победить в этом матче, дабы обеспечить себе проход на Кубок наций. И уж наверняка команда постарается как можно скорее выполнить задачу.

Имея весьма маститый по именам состав, Алжир уж точно не собирается церемониться с оппонентом. Да и тоголезцам команда не проигрывает уже 11 лет.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Рияд Марез и его партнеры наверняка сразу помчатся в атаку.

Статистика для ставок

Тоголезцы не побеждали в 6 своих последних поединках

Алжир в среднем забивает 3 гола за матч

Тоголезцы уступили Алжиру в 2 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Алжир — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.65.

Прогноз: Алжирцы явно сильнее соперника, и уж точно начнут матч активно.

Номинальные гости имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, плюс намерены выиграть свою группу.

Ставка: Победа Алжира в 1 тайме за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10