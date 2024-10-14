Того
Алжир
Того
Турнирное положение: Тоголезцы явно намерены квалифицироваться на Кубок африканских наций. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своего квартета.
При этом Того в трех стартовых турах квалификации разжилось 2 очками. Причем в свои ворота команда пропустила уже 8 мячей.
Того — Алжир: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур квалификации тоголезцы провели крайне слабо. Команда по всем статьям была разбита алжирцами (1:5).
При этом чуть ранее тоголезцы подписали мировую с Экваториальной Гвинеей (2:2). А вот до того команда подписала мировую с Либерией (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Того разжилась лишь 3 ничьими. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: Тоголезцы имеют крайне ненадежные тылы. Вот только не побеждает команда уже в 6 своих последних матчах.
Матчи с Алжиром для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Того проиграла 4 раза при одном паритете.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Тоголезцы лишь на 2 очка отстают от идущей второй Экваториальной Гвинеи.
Алжир
Турнирное положение: Эта команда в нынешней квалификации выступает уверенно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем Алжир в 3 поединках квалификации добыл максимум очков. При этом команда забила 10 мячей в ворота соперников при всего одном пропущенном.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова победила. Алжир учинил разгром сборной Того (5:1).
До того команда разгромили еще и либерийцев (3:0). Да и Экваториальная Гвинея была обыграна достаточно уверенно (2:0).
Вообще же, Алжир в 5 своих последних матчах победил 4 раза. Забила в них команда 13 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе алжирцы не замечают конкурентов по группе. При этом Алжир выиграл в 4 своих последних поединках.
Алжирцам достаточно победить в этом матче, дабы обеспечить себе проход на Кубок наций. И уж наверняка команда постарается как можно скорее выполнить задачу.
Имея весьма маститый по именам состав, Алжир уж точно не собирается церемониться с оппонентом. Да и тоголезцам команда не проигрывает уже 11 лет.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Рияд Марез и его партнеры наверняка сразу помчатся в атаку.
Статистика для ставок
- Тоголезцы не побеждали в 6 своих последних поединках
- Алжир в среднем забивает 3 гола за матч
- Тоголезцы уступили Алжиру в 2 последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Алжир — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.65.
- 2.15Казахстан — Словения: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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- 2.18Финляндия — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Алжирцы явно сильнее соперника, и уж точно начнут матч активно.
Номинальные гости имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, плюс намерены выиграть свою группу.
Ставка: Победа Алжира в 1 тайме за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10