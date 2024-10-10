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    Кабо-Верде не заметит сборную Ботсваны

    Кабо-Верде — Ботсвана. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 10 октября 2024 года

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    Сборная Ботсваны
    10 октября в 3-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Кабо-Верде и Ботсвана. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кабо-Верде — Ботсвана, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 10 Октября 2024 года

    Кабо-Верде

  • Прая
    •  Кабо-Верде 19:00 Ботсвана

    Ботсвана

  • Габороне
    •

    Кабо-Верде

    Турнирное положение: Сборная Кабо-Верде стартовала в квалификации не столь уверенно. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Кабо-Верде в двух стартовых турах квалификации разжилась 3 очками. Да и в свои ворота команда пропустила уже 3 мяча.

    Кабо-Верде — Ботсвана: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур квалификации кабовердианцы провели продуктивно. Команда сумела переиграть Мавританию (2:0).

    А вот до того Кабо-Верде по всем статьям уступила египтянам (0:3). Зато поединок с Ливией принес минимальную победу.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Кабо-Верде выиграла 3 раза. При этом ее игроки отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Кабовердианцы мотивированы остаться в дуэте лидеров группы. Вот только в среднем команда забивает лишь гол за матч.

    Кабовердианцы считаются сугубо домашней командой. В 4 последних поединках на своем поле команда уходила с поля со щитом.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Кабовердианцы существенно превосходят соперника в классе.

    Ботсвана

    Турнирное положение: Эта команда явно не блещет в нынешней квалификации. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы своего квартета.

    Причем Ботсвана в 2 поединках квалификации еще не разжилась очками. При этом команда не забила ни одного мяча в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова уступила. Ботсвана была бита египтянами (0:4).

    До того команда проиграла еще Мавритании (0:1). Да и поединок с Ливией завершился минимальной коллизией.

    Вообще же, Ботсвана в 5 своих последних матчах проиграла 4 раза. Забила в них команда 1 мяч при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит откровенно слабо. При этом Ботсвана проиграла в 4 своих последних поединках.

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    При этом сборная Ботсвана не забивает уже в 3 матчах кряду. Да и оборона команды слишком часто совершает результативные ошибки.

    Наверняка номинальные гости постараются зацепиться за очки. Вот только сборную Кабо-Верде танзанийцы не могут обыграть уже 6 лет.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать сугубо от обороны. Рассчитывать им приходится лишь на недооценку со стороны оппонента.

    Статистика для ставок

    • Кабо-Верде выиграла в 4 своих последних домашних матчах

    • Ботсвана не забивала в 3 своих последних поединках

    • Ботсвана уступила в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Кабо-Верде — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 7.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.12 и 1.69.

    Прогноз: Кабо-Верде нынче выглядит весьма выгодно, и уж точно проведет поединок агрессивно в атаке.

    Номинальные гости имеют проблемы с реализацией, да и вообще, значительно уступают сопернику в классе.

    Ставка: Фора Кабо-Верде -1.5 за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.12

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    Кабо-Верде — Ботсвана: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на футбол. Кабо-Верде не заметит сборную Ботсваны
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