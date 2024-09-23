1-й таймПари НН — ЛокомотивОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей Батраков«Пари НН» — «Локомотив». Онлайн Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед» АПЛ. «Ман Сити» примет «Арсенал», «Челси» обыграл «Вест Хэм», «Ливерпуль» разгромил «Борнмут» Даниэль ДюбуаБезумие на «Уэмбли»! Дюбуа сдержал слово и отправил Джошуа в леденящий нокаут
  • 18:38
    • «Динамо» избежало поражения в матче РПЛ против «Спартака»
  • 18:30
    • «Байер» вырвал победу у «Вольфсбурга»
  • 17:58
    • Гол Кузяева не помог «Гавру» обыграть «Монако»
    Все новости спорта

    «Уэска» прервет серию поражений?

    Уэска — Кордова: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.15. 23.09.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Уэску Прогнозы на Кордову
    Прогноз и ставки на «Уэска» — «Кордова»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Уэска»
    В понедельник, 23 сентября, в 6-м туре испанской Сегунды «Уэска» на своем поле сыграет против «Кордовы». Начало поединка запланировано на 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Уэска» — «Кордова», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 23 Сентября 2024 года

    Уэска

  • Испания. Сегунда
    •  Уэска 21:30 Кордова

    Кордова

  • Испания. Сегунда
    •

    «Уэска»

    Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Сегунды «Уэска» вела борьбу за выживание, финишировав на 17 месте в четырех очках от зоны вылета.

    В текущем же чемпионате «оскенцы» после пяти туров идет восьмыми с восемью очками. У них три виктории и два фиаско, разница мячей 6:4.

    Последние матчи: На минувших выходных арагонцы уступили на выезде 0:1 «Малаге», а туром ранее проиграли с таким же счетом дома «Бургосу». Перед этим они в гостях переиграли «Гранаду» 3:1 и 1:0 «Эльче», а также и на своей территории «Депортиво» из Ла-Коруньи — 2:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Сине-гранатовые» неудачно провели своих два последних поединка, оба их проиграв по 0:1. До этого же «Уэска» не проигрывала в рамках Сегунды на протяжении пяти матчей.

    За этот промежуток времени она отпраздновала четыре виктории и расписала одну мировую.

    «Кордова»

    Турнирное положение: Андалузский коллектив прошлый сезон провел в третьем дивизионе и занял там второе место в одной из групп, и через плей-офф пробился в Сегунде.

    Во второй по рангу лиге «Кордова» после пяти туров набрала пять очков и идет в середине таблицы. У нее две ничьи, два фиаско и одна виктория, забито пять голов при шести пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Бело-зеленые» в прошлом туре на своем поле обыграли «Депортиво» 2:0, а до этого уступили на выезде 0:1 «Мирандесу» и 1:3 «Эльче». А также обе домашние игры свели вничью, поделив очки с «Бургосом» 2:2 и «Малагой» 0:0 в прошлом туре.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    3ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: В рамках текущего розыгрыша Сегунды «Кордова» только в прошлом туре одержала первую победу. А до этого она расписала две мировые и дважды уступила. А перед этим в рамках третьей лиги у команды была 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой она дважды расходилась миром и отпраздновала пять викторий, но четыре из них с минимальной разницей.

    Статистика для ставок

    • «Уэска» выиграла у предстоящего противника в четырех предыдущих очных играх

    • И в девяти минувших очных матчах данных команд меньше двух голов забить не было

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Уэски» букмекеры дают коэффициент 2.60. Ничья оценена в 2.95, а победа «Кордовы» оценена в 3.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.90 и 1.40 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что и сейчас команды на двоих забьют несколько голов, ведь между собой они в последнее время играют результативно.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 2.15.

    Прогноз: И еще здесь поставим на викторию «Уэски», которая выиграла у предстоящего оппонента в четырех предыдущих встречах.

    Ставка: победа «Уэски» за 2.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.81
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  5.12
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 18:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Пари НН — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Рома — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Гремио — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Куяба — Крузейро
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Музетти — Качмазов
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Копетдаг — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Уэска» — «Кордова»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 23.09.2024. Прогнозы на футбол. «Уэска» прервет серию поражений?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры