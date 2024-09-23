В понедельник, 23 сентября, в 6-м туре испанской Сегунды «Уэска» на своем поле сыграет против «Кордовы». Начало поединка запланировано на 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Уэска» — «Кордова», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Уэска»

Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Сегунды «Уэска» вела борьбу за выживание, финишировав на 17 месте в четырех очках от зоны вылета.

В текущем же чемпионате «оскенцы» после пяти туров идет восьмыми с восемью очками. У них три виктории и два фиаско, разница мячей 6:4.

Последние матчи: На минувших выходных арагонцы уступили на выезде 0:1 «Малаге», а туром ранее проиграли с таким же счетом дома «Бургосу». Перед этим они в гостях переиграли «Гранаду» 3:1 и 1:0 «Эльче», а также и на своей территории «Депортиво» из Ла-Коруньи — 2:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Сине-гранатовые» неудачно провели своих два последних поединка, оба их проиграв по 0:1. До этого же «Уэска» не проигрывала в рамках Сегунды на протяжении пяти матчей.

За этот промежуток времени она отпраздновала четыре виктории и расписала одну мировую.

«Кордова»

Турнирное положение: Андалузский коллектив прошлый сезон провел в третьем дивизионе и занял там второе место в одной из групп, и через плей-офф пробился в Сегунде.

Во второй по рангу лиге «Кордова» после пяти туров набрала пять очков и идет в середине таблицы. У нее две ничьи, два фиаско и одна виктория, забито пять голов при шести пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Бело-зеленые» в прошлом туре на своем поле обыграли «Депортиво» 2:0, а до этого уступили на выезде 0:1 «Мирандесу» и 1:3 «Эльче». А также обе домашние игры свели вничью, поделив очки с «Бургосом» 2:2 и «Малагой» 0:0 в прошлом туре.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: В рамках текущего розыгрыша Сегунды «Кордова» только в прошлом туре одержала первую победу. А до этого она расписала две мировые и дважды уступила. А перед этим в рамках третьей лиги у команды была 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой она дважды расходилась миром и отпраздновала пять викторий, но четыре из них с минимальной разницей.

Статистика для ставок

«Уэска» выиграла у предстоящего противника в четырех предыдущих очных играх

И в девяти минувших очных матчах данных команд меньше двух голов забить не было

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Уэски» букмекеры дают коэффициент 2.60. Ничья оценена в 2.95, а победа «Кордовы» оценена в 3.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.90 и 1.40 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что и сейчас команды на двоих забьют несколько голов, ведь между собой они в последнее время играют результативно.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 2.15.

Прогноз: И еще здесь поставим на викторию «Уэски», которая выиграла у предстоящего оппонента в четырех предыдущих встречах.

Ставка: победа «Уэски» за 2.60.