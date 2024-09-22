Рома
Удинезе
«Рома»
Турнирное положение: «Волки» выдали крайне блеклый старт в чемпионате. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы Серии А.
При этом «Рома» слабовато выглядит в атаке. В 4 матчах чемпионата команда отличилась всего 2 забитыми мячами.
Рома — Удинезе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда снова не сумела победить. «Рома» расписала лишь мировую с «Дженоа» (1:1).
При этом чуть ранее команда подписала паритет с «Ювентусом» (0:0). А вот встреча со скромным «Эмполи» завершилась коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» расписала 4 паритета. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 4 пропущенных.
Не сыграют: Алексис Салемакерс, Энцо Ле Фе — травмированы.
Состояние команды: «Рома» опережает опасную зону всего на один зачетный пункт. Да и побед в Серии А в активе «волков» пока не значится.
Матчи против «Удинезе» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Рома» выиграла 3 раза при одном поражении.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Да и под руководством нового наставника Ивана Юрича команда наверняка будут прибавлять.
«Удинезе»
Турнирное положение: Удинцы старт нынешнего чемпионата провели весьма продуктивно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Удинезе» в 4 матчах чемпионата набрал 10 очков. А вот забила команда 7 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата фриуланцы разжились тремя очками. «Удинезе» переиграл крепкую «Парму» (3:2).
А вот несколько раньше команда минимально одолела «Комо». Да и сильный «Лацио» удалось переиграть (2:1).
В 5 своих последних матчах «Удинезе» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 11 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: Алексис Санчес — травмирован.
Состояние команды: Отрыв от ближайшего преследователя составляет всего один балл. Зато серия из 3 побед кряду прибавляет позитива!
При этом «Удинезе» в среднем забивает почти 2 гола за матч. Правда, победы в нынешнем сезоне фриуланцам даются несколько натужно.
В отличной форме пребывает Флориан Товен. Опытный француз уже отличился 3 забитыми мячами в Серии А, присовокупив к ним ассист.
Нет сомнений, что номинальные гости будут не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент нынче переживает непростой период.
Статистика для ставок
- «Удинезе» выиграл в 3 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают гол за матч
- «Рома» одолела удинцев в 3 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.04, а победа оппонента — в скромные 5.59.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 2.07 и 1.88.
- 2.16Рубин — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.25Ювентус — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.75Реал Мадрид — Эспаньол: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Рома» под руководством нового наставника явно будет максимально активно атаковать.
Гости ныне не слабее соперника, плюс мотивированы сохранить лидерство в чемпионате.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.24