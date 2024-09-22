22 сентября в 5-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Удинезе». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Удинезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: «Волки» выдали крайне блеклый старт в чемпионате. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы Серии А.

При этом «Рома» слабовато выглядит в атаке. В 4 матчах чемпионата команда отличилась всего 2 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова не сумела победить. «Рома» расписала лишь мировую с «Дженоа» (1:1).

При этом чуть ранее команда подписала паритет с «Ювентусом» (0:0). А вот встреча со скромным «Эмполи» завершилась коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» расписала 4 паритета. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 4 пропущенных.

Не сыграют: Алексис Салемакерс, Энцо Ле Фе — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Рома» опережает опасную зону всего на один зачетный пункт. Да и побед в Серии А в активе «волков» пока не значится.

Матчи против «Удинезе» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Рома» выиграла 3 раза при одном поражении.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Да и под руководством нового наставника Ивана Юрича команда наверняка будут прибавлять.

«Удинезе»

Турнирное положение: Удинцы старт нынешнего чемпионата провели весьма продуктивно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Удинезе» в 4 матчах чемпионата набрал 10 очков. А вот забила команда 7 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата фриуланцы разжились тремя очками. «Удинезе» переиграл крепкую «Парму» (3:2).

А вот несколько раньше команда минимально одолела «Комо». Да и сильный «Лацио» удалось переиграть (2:1).

В 5 своих последних матчах «Удинезе» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 11 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Алексис Санчес — травмирован.

Состояние команды: Отрыв от ближайшего преследователя составляет всего один балл. Зато серия из 3 побед кряду прибавляет позитива!

При этом «Удинезе» в среднем забивает почти 2 гола за матч. Правда, победы в нынешнем сезоне фриуланцам даются несколько натужно.

В отличной форме пребывает Флориан Товен. Опытный француз уже отличился 3 забитыми мячами в Серии А, присовокупив к ним ассист.

Нет сомнений, что номинальные гости будут не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент нынче переживает непростой период.

Статистика для ставок

«Удинезе» выиграл в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают гол за матч

«Рома» одолела удинцев в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.04, а победа оппонента — в скромные 5.59.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 2.07 и 1.88.

Прогноз: «Рома» под руководством нового наставника явно будет максимально активно атаковать.

Гости ныне не слабее соперника, плюс мотивированы сохранить лидерство в чемпионате.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.24