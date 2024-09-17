Спортинг
Лилль
«Спортинг»
Турнирное положение: «Спортинг» блестяще выступает в чемпионате Португалии. Клуб набрал 15 очков в пяти встречах и уверенно лидирует в таблице. У «Спортинга» разница мячей составляет 19-2.
Последние матчи: В августе «Спортинг» одержал две разгромные победы. Клуб порадовал фанатов в матчах с «Насьоналом» (6:1) и «Фаренсе» (5:0).
Спортинг — Лилль: коэффициенты букмекеров
13 сентября лиссабонцы в чемпионате Португалии в гостях разгромили «Ароку» со счетом 3:0.
Состояние команды: «Спортинг» набрал отличный ход. В чемпионате Португалии команда выигрывает один матч за другим.
В Лиге чемпионов есть возможность продлить победную серию. Букмекеры считают фаворитами хозяев поля.
«Лилль»
Турнирное положение: «Лилль» в чемпионате Франции-2024/25 на данный момент находится на 8-й строчке. У клуба шесть набранных очков.
«Лилль» одержал две победы и два раза сыграл вничью. Разница мячей составляет 5-4.
Последние матчи: В текущем месяце «Лилль» играет неудачно. Команда проиграла оба сентябрьских матча.
Ранее «Лилль» дома уступил «ПСЖ» со счетом 1:3, а затем в гостях проиграл «Сент-Этьену» (0:1).
Состояние команды: Для «Лилля» матч со «Спортингом» может быть очень трудным. Нынешние результаты французской команды совершенно не впечатляют.
Последний раз клубы друг с другом играли в далеком 2010 году. Тогда «Спортинг» в рамках Лиги Европы дома одолел «Лилль» со счетом 1:0.
Статистика для ставок
- «Спортинг» уверенно лидирует в чемпионате Португалии
- «Лилль» в сентябре проиграл оба своих матча
- В 2010 году «Спортинг» дома одолел «Лилль» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Спортинга» дают 1.74, а на «Лилль» — 5.00, ничью букмекеры оценивают в 3.90.
Тотал меньше 2,5 идет за 2.01, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.78.
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Прогноз: на своем поле «Спортинг» часто играет очень результативно, команда может завоевать три очка. Высока вероятность, что хозяевам удастся победить.
Ставка: победа «Спортинга» за 1.74.
Прогноз: более рискованный вариант, что команды сосредоточатся на обороне и не забьют больше двух голов.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.01.