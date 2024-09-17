17 сентября на групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сыграют «Спортинг» и «Лилль». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спортинг»

Турнирное положение: «Спортинг» блестяще выступает в чемпионате Португалии. Клуб набрал 15 очков в пяти встречах и уверенно лидирует в таблице. У «Спортинга» разница мячей составляет 19-2.

Последние матчи: В августе «Спортинг» одержал две разгромные победы. Клуб порадовал фанатов в матчах с «Насьоналом» (6:1) и «Фаренсе» (5:0).

13 сентября лиссабонцы в чемпионате Португалии в гостях разгромили «Ароку» со счетом 3:0.

Состояние команды: «Спортинг» набрал отличный ход. В чемпионате Португалии команда выигрывает один матч за другим.

В Лиге чемпионов есть возможность продлить победную серию. Букмекеры считают фаворитами хозяев поля.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» в чемпионате Франции-2024/25 на данный момент находится на 8-й строчке. У клуба шесть набранных очков.

«Лилль» одержал две победы и два раза сыграл вничью. Разница мячей составляет 5-4.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В текущем месяце «Лилль» играет неудачно. Команда проиграла оба сентябрьских матча.

Ранее «Лилль» дома уступил «ПСЖ» со счетом 1:3, а затем в гостях проиграл «Сент-Этьену» (0:1).

Состояние команды: Для «Лилля» матч со «Спортингом» может быть очень трудным. Нынешние результаты французской команды совершенно не впечатляют.

Последний раз клубы друг с другом играли в далеком 2010 году. Тогда «Спортинг» в рамках Лиги Европы дома одолел «Лилль» со счетом 1:0.

Статистика для ставок

«Спортинг» уверенно лидирует в чемпионате Португалии

«Лилль» в сентябре проиграл оба своих матча

В 2010 году «Спортинг» дома одолел «Лилль» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Спортинга» дают 1.74, а на «Лилль» — 5.00, ничью букмекеры оценивают в 3.90.

Тотал меньше 2,5 идет за 2.01, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.78.

Прогноз: на своем поле «Спортинг» часто играет очень результативно, команда может завоевать три очка. Высока вероятность, что хозяевам удастся победить.

Ставка: победа «Спортинга» за 1.74.

Прогноз: более рискованный вариант, что команды сосредоточатся на обороне и не забьют больше двух голов.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.01.