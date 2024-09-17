Мальорка
Реал Сосьедад
«Мальорка»
Турнирное положение: «Мальорка» по итогам пяти туров находится в середине турнирной таблицы, занимая 11-ю позицию.
«Мальорка» набрала пять очков, на два балла отставая от зоны еврокубков, а также на два балла опережая зону вылета.
Мальорка — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги балеарцы на своем поле проиграли «Вильярреалу» (1:2).
Это поражение стало для островного клуба вторым в четырех посоедних поединках, которые пришлись на чемпионат Испании новой кампании.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Маффео, Льябрес, Матеу Морей, дисквалифицирован — Тони Лато.
Состояние команды: в шести последних играх (одном контрольном и пяти официальных), «Мальорка» выиграла лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.
Это свидетельствует о не лучшей форме хозяев, тем не менее, на своем поле, да еще и против соперника, который выступает хуже, они вполне способны как минимум не проиграть.
Три гола команды в Ла Лиге нового сезона забивали разные игроки.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: «Реал Сосьедад» после пяти стартовых поединков испанского первенства набрал четыре очка.
«Реал Сосьедад» находится у зоны вылета, которую опережает лишь на один балл, а с учетом потерянных очков у двух нижестоящих конкурентов, он и вовсе увяз в «трясине»
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги клуб на своем поле проиграл «Реалу» со счетом 0:2.
Это поражение стало для коллектива вторым в трех последних поединках, которые пришлись на испанский чемпионат.
Не сыграют: травмированы — Хави Лопес, Браис Мендес, Захарян, Траоре, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах (все — в рамках Ла Лиги) «Реал Сосьедад» ни разу не выиграл при двух поражениях и одном поражении.
Это свидетельствует о плохой форме гостей, особенно если учитывать, что в восьми последних поединках они выиграли лишь раз, тем не менее, в целом, у басков выше класс.
Три гола команды в Ла Лиге нового сезона забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Мальорки» хотя бы одна команда не забивала
- в семи из восьми последних матчей «Мальорки» забивали меньше 2,5 голов
- в пяти из восьми последних матчей «Реал Сосьедад» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.90. Ничья — в 2.94, победа «Реал Сосьедада» — в 2.94.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 3.05 и 1.39.
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Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяева не проиграли в основное время. При этом в данных играх было забито меньше 2,5 голов.
При этом в двух из трех последних матчей гости не выиграли, и при этом было забито меньше 2,5 голов.
Ставка: «Мальорка» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в пяти из восьми последних матчей «Реал Сосьедад» проиграл.
Ставка: «Мальорка» победит за 2.90