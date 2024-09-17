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    Оправится ли «Сосьедад» от неудач?

    Мальорка — Реал Сосьедад: прогноз и ставка (коэффициент 1.88) на футбол. 17/09/2024 в 20:00

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    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Реал Сосьедад»
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    Ведат Мурики («Мальорка»)
    17 сентября в 7-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Сентября 2024 года

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 20:00 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
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    «Мальорка»

    Турнирное положение: «Мальорка» по итогам пяти туров находится в середине турнирной таблицы, занимая 11-ю позицию.

    «Мальорка» набрала пять очков, на два балла отставая от зоны еврокубков, а также на два балла опережая зону вылета.

    Мальорка — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги балеарцы на своем поле проиграли «Вильярреалу» (1:2).

    Это поражение стало для островного клуба вторым в четырех посоедних поединках, которые пришлись на чемпионат Испании новой кампании.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Маффео, Льябрес, Матеу Морей, дисквалифицирован — Тони Лато.

    Состояние команды: в шести последних играх (одном контрольном и пяти официальных), «Мальорка» выиграла лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

    Это свидетельствует о не лучшей форме хозяев, тем не менее, на своем поле, да еще и против соперника, который выступает хуже, они вполне способны как минимум не проиграть.

    Три гола команды в Ла Лиге нового сезона забивали разные игроки.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Реал Сосьедад» после пяти стартовых поединков испанского первенства набрал четыре очка.

    «Реал Сосьедад» находится у зоны вылета, которую опережает лишь на один балл, а с учетом потерянных очков у двух нижестоящих конкурентов, он и вовсе увяз в «трясине»

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги клуб на своем поле проиграл «Реалу» со счетом 0:2.

    Это поражение стало для коллектива вторым в трех последних поединках, которые пришлись на испанский чемпионат.

    Не сыграют: травмированы — Хави Лопес, Браис Мендес, Захарян, Траоре, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах (все — в рамках Ла Лиги) «Реал Сосьедад» ни разу не выиграл при двух поражениях и одном поражении.

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    Это свидетельствует о плохой форме гостей, особенно если учитывать, что в восьми последних поединках они выиграли лишь раз, тем не менее, в целом, у басков выше класс.

    Три гола команды в Ла Лиге нового сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Мальорки» хотя бы одна команда не забивала

    • в семи из восьми последних матчей «Мальорки» забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти из восьми последних матчей «Реал Сосьедад» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.90. Ничья — в 2.94, победа «Реал Сосьедада» — в 2.94.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 3.05 и 1.39.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяева не проиграли в основное время. При этом в данных играх было забито меньше 2,5 голов.

    При этом в двух из трех последних матчей гости не выиграли, и при этом было забито меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Мальорка» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в пяти из восьми последних матчей «Реал Сосьедад» проиграл.

    Ставка: «Мальорка» победит за 2.90

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    «Мальорка» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 17.09.2024. Прогнозы на футбол. Оправится ли «Сосьедад» от неудач?
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