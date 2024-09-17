17 сентября в 7-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» по итогам пяти туров находится в середине турнирной таблицы, занимая 11-ю позицию.

«Мальорка» набрала пять очков, на два балла отставая от зоны еврокубков, а также на два балла опережая зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги балеарцы на своем поле проиграли «Вильярреалу» (1:2).

Это поражение стало для островного клуба вторым в четырех посоедних поединках, которые пришлись на чемпионат Испании новой кампании.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Маффео, Льябрес, Матеу Морей, дисквалифицирован — Тони Лато.

Состояние команды: в шести последних играх (одном контрольном и пяти официальных), «Мальорка» выиграла лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

Это свидетельствует о не лучшей форме хозяев, тем не менее, на своем поле, да еще и против соперника, который выступает хуже, они вполне способны как минимум не проиграть.

Три гола команды в Ла Лиге нового сезона забивали разные игроки.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Реал Сосьедад» после пяти стартовых поединков испанского первенства набрал четыре очка.

«Реал Сосьедад» находится у зоны вылета, которую опережает лишь на один балл, а с учетом потерянных очков у двух нижестоящих конкурентов, он и вовсе увяз в «трясине»

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги клуб на своем поле проиграл «Реалу» со счетом 0:2.

Это поражение стало для коллектива вторым в трех последних поединках, которые пришлись на испанский чемпионат.

Не сыграют: травмированы — Хави Лопес, Браис Мендес, Захарян, Траоре, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах (все — в рамках Ла Лиги) «Реал Сосьедад» ни разу не выиграл при двух поражениях и одном поражении.

Это свидетельствует о плохой форме гостей, особенно если учитывать, что в восьми последних поединках они выиграли лишь раз, тем не менее, в целом, у басков выше класс.

Три гола команды в Ла Лиге нового сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Мальорки» хотя бы одна команда не забивала

в семи из восьми последних матчей «Мальорки» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из восьми последних матчей «Реал Сосьедад» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.90. Ничья — в 2.94, победа «Реал Сосьедада» — в 2.94.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 3.05 и 1.39.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяева не проиграли в основное время. При этом в данных играх было забито меньше 2,5 голов.

При этом в двух из трех последних матчей гости не выиграли, и при этом было забито меньше 2,5 голов.

Ставка: «Мальорка» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в пяти из восьми последних матчей «Реал Сосьедад» проиграл.

Ставка: «Мальорка» победит за 2.90