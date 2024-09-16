16 сентября в 29-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Сиэтл Саундерс» и «Спортинг Канзас-Сити». Начало игры — в 02:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Спортинг Канзас-Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сиэтл Саундерс»

Турнирное положение: «Сиэтл Саундерс» борется за самые высокие места. На данный момент команда расположилась на 5 строчке турнирной таблицы Западной конференции.

При этом «Сиэтл Саундерс» на 9 очков отстает от лидера конференции. Вот только выиграла команда всего в 12 матчах из 28.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Сиэтл Саундерс» запишет себе в актив. В поединке с «Коламбус Крю» команда уверенно победила (2:0).

А вот до того «Сиэтл Саундерс» минимально уступил «Портленд Тимберс». При этом чуть ранее команда проиграла «Лос-Анджелесу» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих матчах она забила 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Стефан Фрай, Жоау Паулу, Рауль Руидиас — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сиэтл Саундерс» достаточно неплохо обороняется. Пропускает в среднем чуть более гола за матч: 32 мяча в 28 поединках.

Матчи против «Спортинга Канзас-Сити» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сиэтл Саундерс» выиграл 2 раза при 3 коллизиях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и оппонент имеет заметные проблемы в обороне.

«Спортинг Канзас-Сити»

Турнирное положение: «Спортинг Канзас-Сити» проводит неудачный сезон. На текущий момент команда находится на 12 месте.

Причем «Спортинг Канзас-Сити» в 28 матчах чемпионата победил лишь 7 раз. Зато забивает команда в среднем больше гола за матч — 45 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла один зачетный пункт. Канзасцы подписали мировую с «Нью-Йорк Ред Буллз» (1:1).

До того команда сумела переиграть «Инди Элевен» (2:0). Да и «Орландо Сити» был весьма уверенно обыгран (3:0).

Вообще же, «Спортинг Канзас-Сити» в 5 своих последних матчах победил дважды. Забила в них команда 7 мячей при 7 же пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Неманья Радоя — травмирован. Джейк Дэвис — дисквалифицирован.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. «Спортинг Канзас-Сити» не проигрывает 3 матча кряду.

Зато команда имеет проблемы с надежностью тылов. Пропускает «Спортинг Канзас-Сити» в среднем почти 2 гола за матч: 53 пропущенных мяча в 28 поединках.

Причем «Спортинг Канзас-Сити» на 8 очков отстает от топ-9. Вот только проиграла команда уже в 14 поединках чемпионата США.

Безусловно, гости не собираются лишь обороняться. Да и в последнее время канзансцы заметно прибавили в плане результатов.

Статистика для ставок

«Сиэтл Саундерс» уступил канзасцам в 2 последних очныцх поединках

«Спортинг Канзас-Сити» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

Канзасцы не проигрывают 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сиэтл Саундерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 5.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.71 и 2.15.

Прогноз: «Сиэтл Саундерс» выглядит сильнее соперника, и явно будет активно атаковать с первых минут матча.

Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же оппонент многовато пропускает.

Ставка: Победа «Сиэтл Саундерс» в 1 тайме за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.15