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    Оставит ли «Хетафе» в зоне вылета «Севилью»?

    «Севилья» — «Хетафе». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Ла Лига, 14 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Хетафе»
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    Хесус Навас («Севилья»)
    14 сентября в 5-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Хетафе». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Хетафе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Севилья»

    Турнирное положение: «Севилья» по итогам четырех туров находится в зоне вылета, занимая предпоследнюю, 19-ю позицию.

    Команда пока что набрала лишь два очка, уступая безопасной 17-й строчке лишь по дополнительным показателям, тогда как соперник опережает ее только на один балл.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Ла Лиги «Севилья» на своем поле проиграла «Жироне» (0:2).

    Это поражение стало для андалузцев третьим в пяти последних поединкаъ, четырех из которых пришлись на чемпионат Испании, а один был контрольным.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Самби Локонга, Баде, Сусо, дисквалифицирован — Сауль.

    Состояние команды: в пяти последних играх (контрольных и официальных), «Севилья» ни разу не выиграла при трех поражениях и двух ничьих.

    Это свидетельствует о плохой форме хозяев, которые пока что остаются без побед, и здесь им остается рассчитывать, что фактор своего поля поможет им взять три очка.

    Три гола команды в Ла Лиге нового сезона забивали разные игроки.

    «Хетафе»

    Турнирное положение: «Хетафе» после трех стартовых поединков испанского первенства пока что набрал три очка.

    Команда находится в ближе к зоне вылета, которую опережает лишь на один балл. Правда, с учетом потерянных очков она потенциально находится рядом с зоной еврокубков.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Ла Лиги клуб на своем поле разошелся миром с «Реал Сосьедадом» со счетом 0:0.

    Эта мировая стала для коллектива четвертой кряду в поединках, три из которых пришлись на испанский чемпионат, а один был товарищеским.

    Не сыграют: травмированы — Альдерете, Йырдирим, Майораль, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах (официальных и контрольных) «Хетафе» ни разу не проиграл при четырех ничьих и одной победе.

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    Это свидетельствует о неуступчивости «асулонес», которые способны если не выиграть, то по крайней мере отобрать очки чуть ли не у любого соперника.

    Кристантус Уче — автор пока что единственного гола команды в Ла Лиге нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Севильи» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Севильи» забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Хетафе» сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.10, победа «Хетафе» — в 3.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: в пяти последних матчах гости не проиграли. При этом в этих поединках забивали меньше 2,5 голов.

    В то же время, в пяти последних играх хозяева не победили.

    Ставка: «Хетафе» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей было именно так.

    Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.50

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    «Севилья» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на футбол. Оставит ли «Хетафе» в зоне вылета «Севилью»?
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