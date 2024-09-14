14 сентября в 5-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Хетафе». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Хетафе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» по итогам четырех туров находится в зоне вылета, занимая предпоследнюю, 19-ю позицию.

Команда пока что набрала лишь два очка, уступая безопасной 17-й строчке лишь по дополнительным показателям, тогда как соперник опережает ее только на один балл.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Ла Лиги «Севилья» на своем поле проиграла «Жироне» (0:2).

Это поражение стало для андалузцев третьим в пяти последних поединкаъ, четырех из которых пришлись на чемпионат Испании, а один был контрольным.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Самби Локонга, Баде, Сусо, дисквалифицирован — Сауль.

Состояние команды: в пяти последних играх (контрольных и официальных), «Севилья» ни разу не выиграла при трех поражениях и двух ничьих.

Это свидетельствует о плохой форме хозяев, которые пока что остаются без побед, и здесь им остается рассчитывать, что фактор своего поля поможет им взять три очка.

Три гола команды в Ла Лиге нового сезона забивали разные игроки.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» после трех стартовых поединков испанского первенства пока что набрал три очка.

Команда находится в ближе к зоне вылета, которую опережает лишь на один балл. Правда, с учетом потерянных очков она потенциально находится рядом с зоной еврокубков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Ла Лиги клуб на своем поле разошелся миром с «Реал Сосьедадом» со счетом 0:0.

Эта мировая стала для коллектива четвертой кряду в поединках, три из которых пришлись на испанский чемпионат, а один был товарищеским.

Не сыграют: травмированы — Альдерете, Йырдирим, Майораль, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах (официальных и контрольных) «Хетафе» ни разу не проиграл при четырех ничьих и одной победе.

Это свидетельствует о неуступчивости «асулонес», которые способны если не выиграть, то по крайней мере отобрать очки чуть ли не у любого соперника.

Кристантус Уче — автор пока что единственного гола команды в Ла Лиге нового сезона.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Севильи» забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Севильи» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Хетафе» сыграл вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.10, победа «Хетафе» — в 3.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в пяти последних матчах гости не проиграли. При этом в этих поединках забивали меньше 2,5 голов.

В то же время, в пяти последних играх хозяева не победили.

Ставка: «Хетафе» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей было именно так.

Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.50