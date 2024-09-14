Ливерпуль
Ноттингем Форест
«Ливерпуль»
Турнирное положение: По итогам трех туров «Ливерпуль» находится на втором месте в таблице. В активе команды 9 очков. Разница мячей составляет 7-0.
Последние матчи: Новый сезон в АПЛ «Ливерпуль» начал с победы над «Ипсвичем» (2:0). Затем команде удалось одолеть «Брентфорд» (2:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:0).
Ливерпуль — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров
Стоит отметить блестящую игру «Ливерпуля» в обороне. За 270 минут подопечные Арне Слота не пропустили ни одного гола.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: Летом у «Ливерпуля» сменился главный тренер. Вместо Юргена Клоппа команду возглавил Арне Слот.
При новом специалисте «Ливерпуль» хорошо начал сезон. Пока красные только побеждают и не теряют очков.
Более того, оборона выглядит безупречной — нет ни одного пропущенного гола. Как долго это продлится?
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: На данный момент «Ноттингем Форест» занимает 9-е место в таблице АПЛ. У клуба 5 очков по итогам трех встреч.
«Ноттингем Форест» одержал одну победу и дважды сыграл вничью. Поражений в чемпионате Англии-2024/25 еще не было.
Последние матчи: «Ноттингем Форест» стартовал в АПЛ с ничьей в матче с «Борнмутом». Затем команда взяла верх над «Саутгемптоном».
28 августа «Ноттингем Форест» вылетел из Кубка Лиги, уступив «Ньюкаслу». В последний день месяца клуб в чемпионате Англии разошелся миром с «Вулверхэмптоном».
Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: «Ноттингем Форест» является крепким середняком. Но на «Энфилде» добиться положительного результата будет крайне сложно. «Ливерпуль» находится в отличной форме.
Букмекеры уверены в очередной победе красных. Сенсация маловероятна. Это случится только в том случае, если хозяева недооценят соперника.
Последняя встреча между командами прошла 2 марта. Тогда «Ноттингем Форест» уступил «Ливерпулю» в родных стенах со счетом 0:1. Единственный гол забил Дарвин Нуньес.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» в новом сезоне АПЛ еще ни разу не пропустил
- У «Ноттингем Фореста» в трех турах чемпионата Англии-2024/25 нет ни одного поражения
- 2 марта 2024 года «Ноттингем Форест» дома уступил «Ливерпулю» со счетом 0:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 1.22, выигрыш «Ноттингем Фореста» — 13.00, ничья — 6.75.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.73 соответственно.
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Прогноз: «Ливерпуль» блестяще начал сезон. Скорее всего, команда одержит очередную победу. Сенсации не произойдет.
Ставка: Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.71.
Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют. «Ливерпуль» в первых трех турах ни разу не пропустил. Но любая серия рано или поздно заканчивается.
Ставка: обе забьют за 1.91.