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    На «Энфилде» забьют обе команды?

    «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 14 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»
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    Арне Слот
    «Ливерпуль» дома сыграет против «Ноттингем Форест» в 4-м туре АПЛ. Поединок состоится 14 сентября и начнется в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Сентября 2024 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 17:00 Ноттингем Форест

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: По итогам трех туров «Ливерпуль» находится на втором месте в таблице. В активе команды 9 очков. Разница мячей составляет 7-0.

    Последние матчи: Новый сезон в АПЛ «Ливерпуль» начал с победы над «Ипсвичем» (2:0). Затем команде удалось одолеть «Брентфорд» (2:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:0).

    Ливерпуль — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров

    Стоит отметить блестящую игру «Ливерпуля» в обороне. За 270 минут подопечные Арне Слота не пропустили ни одного гола.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: Летом у «Ливерпуля» сменился главный тренер. Вместо Юргена Клоппа команду возглавил Арне Слот.

    При новом специалисте «Ливерпуль» хорошо начал сезон. Пока красные только побеждают и не теряют очков.

    Более того, оборона выглядит безупречной — нет ни одного пропущенного гола. Как долго это продлится?

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: На данный момент «Ноттингем Форест» занимает 9-е место в таблице АПЛ. У клуба 5 очков по итогам трех встреч.

    «Ноттингем Форест» одержал одну победу и дважды сыграл вничью. Поражений в чемпионате Англии-2024/25 еще не было.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Ноттингем Форест» стартовал в АПЛ с ничьей в матче с «Борнмутом». Затем команда взяла верх над «Саутгемптоном».

    28 августа «Ноттингем Форест» вылетел из Кубка Лиги, уступив «Ньюкаслу». В последний день месяца клуб в чемпионате Англии разошелся миром с «Вулверхэмптоном».

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: «Ноттингем Форест» является крепким середняком. Но на «Энфилде» добиться положительного результата будет крайне сложно. «Ливерпуль» находится в отличной форме.

    Букмекеры уверены в очередной победе красных. Сенсация маловероятна. Это случится только в том случае, если хозяева недооценят соперника.

    Последняя встреча между командами прошла 2 марта. Тогда «Ноттингем Форест» уступил «Ливерпулю» в родных стенах со счетом 0:1. Единственный гол забил Дарвин Нуньес.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» в новом сезоне АПЛ еще ни разу не пропустил

    • У «Ноттингем Фореста» в трех турах чемпионата Англии-2024/25 нет ни одного поражения

    • 2 марта 2024 года «Ноттингем Форест» дома уступил «Ливерпулю» со счетом 0:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 1.22, выигрыш «Ноттингем Фореста» — 13.00, ничья — 6.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.73 соответственно.

    Прогноз: «Ливерпуль» блестяще начал сезон. Скорее всего, команда одержит очередную победу. Сенсации не произойдет.

    Ставка: Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.71.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют. «Ливерпуль» в первых трех турах ни разу не пропустил. Но любая серия рано или поздно заканчивается.

    Ставка: обе забьют за 1.91.

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    «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на футбол. На «Энфилде» забьют обе команды?
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