14 сентября в 4-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Болонья». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» по итогам трех туров находится на самом дне турнирной таблицы, занимая последнюю 20-ю позицию.

Команда набрала лишь один балл и отстает от безопасной 17-й строчки на один балл, который также отделяет ее от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Серии А коллектив на чужом поле уступил «Удинезе» (0:1).

Эта неудача стала для хозяев третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство и Кубок Италии.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Баселли, Варан и Коне, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх (контрольных и официальных), «Комо» ни разу не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих.

Словом, у коллектива плохие результаты, и разве что фактор своего поля поможет ему пусть и не победить, то по крайней мере не проиграть.

Патрик Кутроне — автор единственного гола команды в Серии А нового сезона.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» после трех стартовых туров итальянского первенства набрала только два очка.

Команда, которая по итогам прошлого сезона вышла в Лигу чемпионов, находится в зоне вылета на 18-й позиции, уступая безопасной 17-й строчки по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Серии А клуб на своем поле разошелся миром с «Эмполи» со счетом 1:1.

Эта ничья продолжила безвыигрышную серию «россоблу» в три поединка, которые пришлись на национальный чемпионат, при двух ничьих и одном поражении.

Не сыграют: травмированы — Эрлич, Ндойе, Казале, Камбьяги, Аззузи, Фергюсон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Болонья» выиграла лишь раз при трех ничьих и одном поражении.

Это говорит о не лучшей форме гостей, тем не менее, уровень соперника позволяет им рассчитывать набрать три очка и выбраться из зоны вылета.

Два гола команды на старте нового сезона Серии А забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Комо» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Комо» проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Болоньи» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.20, победа «Комо» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.67.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Они часто не забивают и нередко пропускают.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех из четырех последних матчей «Комо» проиграл.

Ставка: «Болонья» победит за 2.50