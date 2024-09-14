«Комо»
Турнирное положение: «Комо» по итогам трех туров находится на самом дне турнирной таблицы, занимая последнюю 20-ю позицию.
Команда набрала лишь один балл и отстает от безопасной 17-й строчки на один балл, который также отделяет ее от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Серии А коллектив на чужом поле уступил «Удинезе» (0:1).
Эта неудача стала для хозяев третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство и Кубок Италии.
Не сыграют: травмированы — Баселли, Варан и Коне, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних играх (контрольных и официальных), «Комо» ни разу не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих.
Словом, у коллектива плохие результаты, и разве что фактор своего поля поможет ему пусть и не победить, то по крайней мере не проиграть.
Патрик Кутроне — автор единственного гола команды в Серии А нового сезона.
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» после трех стартовых туров итальянского первенства набрала только два очка.
Команда, которая по итогам прошлого сезона вышла в Лигу чемпионов, находится в зоне вылета на 18-й позиции, уступая безопасной 17-й строчки по дополнительным показателям.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Серии А клуб на своем поле разошелся миром с «Эмполи» со счетом 1:1.
Эта ничья продолжила безвыигрышную серию «россоблу» в три поединка, которые пришлись на национальный чемпионат, при двух ничьих и одном поражении.
Не сыграют: травмированы — Эрлич, Ндойе, Казале, Камбьяги, Аззузи, Фергюсон, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Болонья» выиграла лишь раз при трех ничьих и одном поражении.
Это говорит о не лучшей форме гостей, тем не менее, уровень соперника позволяет им рассчитывать набрать три очка и выбраться из зоны вылета.
Два гола команды на старте нового сезона Серии А забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Комо» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Комо» проиграл
- в четырех из пяти последних матчей «Болоньи» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.20, победа «Комо» — в 3.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.67.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Они часто не забивают и нередко пропускают.
При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех из четырех последних матчей «Комо» проиграл.
Ставка: «Болонья» победит за 2.50