Бельгия
Израиль
Бельгия
Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Бельгии не смогла выйти в финальную часть компании, заняв второе место в группе.
В компании с Нидерландами, Польшей и Уэльсом бельгийцы трижды выиграли, раз сыграли вничью и дважды уступили, забили 11 голов при восьми пропущенных.
Бельгия — Израиль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Последний раз «красные дьяволы» выходили на поле летом, проиграв тогда в матче 1/8 финала ЧЕ-2024 Франции со счетом 0:1. Перед этим они на групповом этапе уступили 0:1 Словакии, одолели 2:0 Румынию и поделили очки с Украиной 0:0.
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: В отрезке десяти проведенных встреч с учетом всех турниров сборная Бельгии смогла победить в половине из них.
Еще в этот период она расписала три мировых исхода и дважды уходила с поля поверженной, но оба раза уступив минимально по 0:1. А в остальных семи из восьми игр бельгийцы сохраняли свои ворота на замке.
Израиль
Турнирное положение: Национальная команда Израиля в минувшем розыгрыше Лиги наций выступала в дивизионе Б и смогла повысится в классе.
В компании с Албанией и Исландией она стала первой, дважды победив и дважды сыграв вничью при разнице мячей 8:6.
Последние матчи: Свой последний поединок израильтяне провели летом, разгромив тогда сборную Белоруссии со счетом 4:0, а немногим ранее они крупно проиграли Венгрии 0:3. А в отборе к ЧЕ-2024 они на стадии полуфинала плей-офф потерпели фиаско от исландцев со счетом 1:4.
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: Сборная Израиля за девяти минувших игр с учетом всех турниров смогла добыть лишь три виктории, обыгрывая только команды ниже их по классу.
Еще за этот период времени она расписала две мировые и потерпела четыре фиаско и два из них с крупным счетом. И за весь данный период израильтяне только в двух случаях уходили с поля без забитого мяча.
Статистика для ставок
- Бельгия обыграла Израиль во всех четырех очных противостояниях
- Последняя их встреча датирована 2015 годом. И тогда бельгийцы победили 3:1 и 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бельгии — 1.33, победа Израиля — 10.40, ничья — 5.82.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.61 и 2.37 соответственно.
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Прогноз: Сборная Бельгии значительно превосходит в классе своего предстоящего противника в игре с ним обязана добывать уверенно добывать три очка.
Рекомендуемая ставка: победа Бельгии с форой (-1,5) за 1.93.
Прогноз: Однако ожидаем, что израильтяне хоть раз смогут огорчить оппонента, ведь они очень редко когда уходят с поля без гола в последнее время.
Ставка: обе забьют 1.97.