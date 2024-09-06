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    Бельгийцы с победы начнут новую компанию

    Бельгия — Израиль: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Бельгия — Израиль
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    Ромелу Лукаку
    6 сентября в венгерском городе Дебрецен пройдет поединок первого тура группового этапа Лиги наций в дивизионе А, в котором сборная Бельгии сыграет против национальной команды Израиля. Начало — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Бельгия — Израиль, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A2 06 Сентября 2024 года

    Бельгия

  • Брюссель
    •  Бельгия 21:45 Израиль

    Израиль

  • Иерусалим
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    Бельгия

    Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Бельгии не смогла выйти в финальную часть компании, заняв второе место в группе.

    В компании с Нидерландами, Польшей и Уэльсом бельгийцы трижды выиграли, раз сыграли вничью и дважды уступили, забили 11 голов при восьми пропущенных.

    Бельгия — Израиль: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Последний раз «красные дьяволы» выходили на поле летом, проиграв тогда в матче 1/8 финала ЧЕ-2024 Франции со счетом 0:1. Перед этим они на групповом этапе уступили 0:1 Словакии, одолели 2:0 Румынию и поделили очки с Украиной 0:0.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В отрезке десяти проведенных встреч с учетом всех турниров сборная Бельгии смогла победить в половине из них.

    Еще в этот период она расписала три мировых исхода и дважды уходила с поля поверженной, но оба раза уступив минимально по 0:1. А в остальных семи из восьми игр бельгийцы сохраняли свои ворота на замке.

    Израиль

    Турнирное положение: Национальная команда Израиля в минувшем розыгрыше Лиги наций выступала в дивизионе Б и смогла повысится в классе.

    В компании с Албанией и Исландией она стала первой, дважды победив и дважды сыграв вничью при разнице мячей 8:6.

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    • Последние матчи: Свой последний поединок израильтяне провели летом, разгромив тогда сборную Белоруссии со счетом 4:0, а немногим ранее они крупно проиграли Венгрии 0:3. А в отборе к ЧЕ-2024 они на стадии полуфинала плей-офф потерпели фиаско от исландцев со счетом 1:4.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: Сборная Израиля за девяти минувших игр с учетом всех турниров смогла добыть лишь три виктории, обыгрывая только команды ниже их по классу.

    Еще за этот период времени она расписала две мировые и потерпела четыре фиаско и два из них с крупным счетом. И за весь данный период израильтяне только в двух случаях уходили с поля без забитого мяча.

    Статистика для ставок

    • Бельгия обыграла Израиль во всех четырех очных противостояниях

    • Последняя их встреча датирована 2015 годом. И тогда бельгийцы победили 3:1 и 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бельгии — 1.33, победа Израиля — 10.40, ничья — 5.82.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.61 и 2.37 соответственно.

    Прогноз: Сборная Бельгии значительно превосходит в классе своего предстоящего противника в игре с ним обязана добывать уверенно добывать три очка.

    Рекомендуемая ставка: победа Бельгии с форой (-1,5) за 1.93.

    Прогноз: Однако ожидаем, что израильтяне хоть раз смогут огорчить оппонента, ведь они очень редко когда уходят с поля без гола в последнее время.

    Ставка: обе забьют 1.97.

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