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    Остановит ли «Борнмут» «Ньюкасл»?

    «Борнмут» — «Ньюкасл». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, АПЛ, 25 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Ньюкасл»
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    Жоэлинтон
    25 августа во 2-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Ньюкасл». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Августа 2024 года

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    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» в прошлом сезоне АПЛ стал твердым середняком чемпионата, заняв 12-ю строчку.

    Команда после 38-ми туров национального первенства отстала на 15 очков от зоны еврокубков, тогда как зону еврокубков она опередила на 22 балла.

    Борнмут — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура Премьер-лиги клуб разошелся миром с «Ноттингем Форест» (1:1).

    Эта ничья прервала мини-серию побед коллектива в два поединка, которые были товарищескими. В них он обыграл «Райо Вальекано» (1:0) и «Жирону» (3:2).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Адамс, Брукс, Унал, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних играх (в двух контрольных и одном официальном), «Борнмут» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

    Это говорит о неплохих шансах «Вишен» если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле.

    Антуан Семеньо — автор пока что единственного гола команды в АПЛ нового сезона.

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Ньюкасл» в прошлом сезоне АПЛ занял седьмую строчку, что не позволило ему выйти в еврокубки.

    Команда после 38-ми туров национального первенства прошлой кампании на три очка отстала от зоны еврокубков. Победа же «МЮ» в Кубке Англии не позволила ей выйти в Лигу конференций.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура Премьер-лиги клуб на своем поле одержал победу над «Саутгемптоном» (1:0).

    Примечательно, что «Сороки» остались в меньшинстве еще на 28-й минуте, но после этого не только не пропустили, а еще и сумели забить, а самое главное — победить.

    Не сыграют: травмированы — Уилсон, Майли, Ласселлс, Ботман, дисквалифицированы — Тонали, Шер.

    Состояние команды: в трех последних поединках, два из которых были товарищескими, «Ньюкасл» только выигрывал.

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    Это говорит о хороших шансах гостей на успех, пусть даже грядущая игра пройдет на поле непростого соперника, который находится в неплохой форме.

    Жоэлинтон забил пока что единственный мяч команды в АПЛ нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Борнмута» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Ньюкасл» выиграл

    • в четырех последних матчах «Ньюкасла» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.80, победа «Монако» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их стартовом туре АПЛ нового сезона.

    При этом в трех из четырех последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы одна команда не забьет, ведь в четырех последних матчей «Ньюкасла» забивал только один из соперников.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.45

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    «Борнмут» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 25.08.2024. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Борнмут» «Ньюкасл»?
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