ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Байер»Интрига жива. Чего ждать от нового сезона Бундеслиги? Жоау Феликс снова в «Челси»Покупки наугад. «Челси» до сих пор не знает, как построить работающую команду Кайо БорральоБорральо подерется с Канонниром, Мэгни сразится с Моралесом. Анонс карда UFC Veggas 96
  • 23:53
    • Гол Нкунку помог «Челси» обыграть «Серветт» в квалификации ЛК
  • 23:40
    • «Динамо» Минск проиграло «Андерлехту», «Аякс» разгромил «Ягеллонию»
  • 23:04
    • «Фиорентина» сыграла вничью с «Академией Пушкаша» в матче ЛК
  • 20:15
    • Определились соперники российских теннисистов в первом круге US Open
  • 19:51
    • Потапова разгромила Богдан в четвертьфинале турнира в Кливленде
    Все новости спорта

    Сможет ли «Манчестер Сити» забить «Ипсвичу» больше трех мячей?

    Манчестер Сити — Ипсвич: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.17. 24.08.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на Ипсвич Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Ипсвич»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Ипсвича» в рамках второго тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 24 августа, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ипсвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Августа 2024 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 17:00 Ипсвич Таун

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Ман Сити» входит в группу из восьми команд, которые начали новую кампанию с победы.

    Последние матчи: в первом туре действующий чемпион АПЛ одержал гостевую победу над «Челси» — 2:0.

    Манчестер Сити — Ипсвич Таун: коэффициенты букмекеров

    За неделю до этого «Манчестер Сити» выиграл у «Манчестер Юнайтед» и стал обладателем Суперкубка Англии.

    Не сыграют: в ближайшие пару месяцев команде не поможет Оскар Бобб, получивший перелом ноги. Участие Родри и Савиньо в предстоящей игре находится под сомнением.

    Состояние команды: честно говоря, у «Манчестер Сити» всё настолько под контролем, что это даже начинает бесить. Увы, АПЛ лишена самой главной интриги — уже сейчас можно легко спрогнозировать, кто станет обладателем чемпионского титула.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Как и ожидалось, в первом туре «Ман Сити» легко выиграл у «Челси» — 2:0. Один гол в первом тайме, второй после перерыва — вышли, провели мастер-класс и поехали домой.

    После матча главный тренер «Челси» Энцо Мареска осмелился заявить, что его команда «была близка или даже лучше соперника». Как говорится, лучше бы молчал. Просто добавим, что «Сити» спокойно набрал три очка даже без Родри.

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: «Ипсвич» — одна из восьми команд, которые начали сезон в АПЛ с поражения.

  • Театр одного актера. Чего ждать от нового сезона АПЛ?
  • Превью предстоящего сезона чемпионата Англии по футболу 2024/2025
  • 16/08/2024

    • Последние матчи: в первом туре «Ипсвич» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:2.

    Для «трактористов» это была первая официальная игра в текущем сезоне.

    Не сыграют: ближайший матч пропустят Гарри Кларк, Джордж Херст, Нейтан Бродхед и Джаной Донасьен.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: несмотря на результат, «Ипсвич» все равно не разочаровал в матче с «Ливерпулем». Особенно понравился первый тайм, в течение которого команда Кирана Маккенны выглядела заметно лучше столь серьезного соперника.

    Во втором тайме «Ливерпуль», конечно, забрал свое, однако все равно осталось ощущение, что «Ипсвич» тоже не безнадежен. На своем поле эта команда точно способна любому доставить неприятности.

    Статистика для ставок

    • С учетом прошлого сезона победная серия «Манчестер Сити» в АПЛ составляет уже 10 матчей, а беспроигрышная — 24

    • «Манчестер Сити» в десяти предыдущих матчах АПЛ ни разу не забивал меньше двух мячей

    • «Манчестер Сити» забил 17 мячей в четырех предыдущих матчах АПЛ на своем поле

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают за 11.50, а победу «Ипсвича» — за 26.00.

    Прогноз: единственная интрига здесь заключается в следующем — сможет ли «Ман Сити» выиграть с разницей в три мяча и более. Наше мнение — сможет.

    Рекомендуемая ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 3,5 за 2.17.

    Прогноз: скорее всего, оборона «Ипсвича» действительно будет страдать в предстоящей игре. Сложно представить, за счет чего гости могут остановить Эрлинга Холанна и Фила Фодена.

    Ставка: тотал забитых мячей Эрлинга Холанна больше 1,5 за 3.05.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что Холанн забьет три мяча или больше за 8.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.26
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Тюмень — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ганновер — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Вартанян — Грозин
  • Бои
  • Сегодня в 19:40
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сельта — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Гезтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия М — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  5.50
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Фаренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Севилья — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Сити» — «Ипсвич». Ставка (к. 8.80) и прогноз на АПЛ 24 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ипсвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.17
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры