«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Ипсвича» в рамках второго тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 24 августа, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ипсвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Ман Сити» входит в группу из восьми команд, которые начали новую кампанию с победы.

Последние матчи: в первом туре действующий чемпион АПЛ одержал гостевую победу над «Челси» — 2:0.

За неделю до этого «Манчестер Сити» выиграл у «Манчестер Юнайтед» и стал обладателем Суперкубка Англии.

Не сыграют: в ближайшие пару месяцев команде не поможет Оскар Бобб, получивший перелом ноги. Участие Родри и Савиньо в предстоящей игре находится под сомнением.

Состояние команды: честно говоря, у «Манчестер Сити» всё настолько под контролем, что это даже начинает бесить. Увы, АПЛ лишена самой главной интриги — уже сейчас можно легко спрогнозировать, кто станет обладателем чемпионского титула.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Как и ожидалось, в первом туре «Ман Сити» легко выиграл у «Челси» — 2:0. Один гол в первом тайме, второй после перерыва — вышли, провели мастер-класс и поехали домой.

После матча главный тренер «Челси» Энцо Мареска осмелился заявить, что его команда «была близка или даже лучше соперника». Как говорится, лучше бы молчал. Просто добавим, что «Сити» спокойно набрал три очка даже без Родри.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Ипсвич» — одна из восьми команд, которые начали сезон в АПЛ с поражения.

Последние матчи: в первом туре «Ипсвич» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:2.

Для «трактористов» это была первая официальная игра в текущем сезоне.

Не сыграют: ближайший матч пропустят Гарри Кларк, Джордж Херст, Нейтан Бродхед и Джаной Донасьен.

Состояние команды: несмотря на результат, «Ипсвич» все равно не разочаровал в матче с «Ливерпулем». Особенно понравился первый тайм, в течение которого команда Кирана Маккенны выглядела заметно лучше столь серьезного соперника.

Во втором тайме «Ливерпуль», конечно, забрал свое, однако все равно осталось ощущение, что «Ипсвич» тоже не безнадежен. На своем поле эта команда точно способна любому доставить неприятности.

Статистика для ставок

С учетом прошлого сезона победная серия «Манчестер Сити» в АПЛ составляет уже 10 матчей, а беспроигрышная — 24

«Манчестер Сити» в десяти предыдущих матчах АПЛ ни разу не забивал меньше двух мячей

«Манчестер Сити» забил 17 мячей в четырех предыдущих матчах АПЛ на своем поле

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают за 11.50, а победу «Ипсвича» — за 26.00.

Прогноз: единственная интрига здесь заключается в следующем — сможет ли «Ман Сити» выиграть с разницей в три мяча и более. Наше мнение — сможет.

Рекомендуемая ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 3,5 за 2.17.

Прогноз: скорее всего, оборона «Ипсвича» действительно будет страдать в предстоящей игре. Сложно представить, за счет чего гости могут остановить Эрлинга Холанна и Фила Фодена.

Ставка: тотал забитых мячей Эрлинга Холанна больше 1,5 за 3.05.

Также можно рассмотреть ставку на то, что Холанн забьет три мяча или больше за 8.80.