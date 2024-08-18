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    Мареска: «Челси» был близок к «Сити», если не лучше

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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2).

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Думаю, мы здорово сражались большую часть матча. Мы были близки, если не лучше. Мы хорошо играли, но не использовали свои шансы. Возможно, большая разница была в штрафной площади. Я вполне доволен нашей игрой.

    Мы не забивали, но создавали моменты — для меня это важно. Первый гол [»Манчестер Сити«] был забит почти из офсайда, и мы почти забили. Такие вещи влияют на результат, но в целом игра была хорошей. Было совершенно очевидно, что команда старается удерживать мяч и доминировать.

    Сегодня мы играли против чемпионов. Мы продолжим в том же духе и будем выигрывать матчи. Они мастера в таких моментах. У нас было два или три момента. Они мастера в том, что касается удержания мяча. Игра была на высоте, и это главное.

    Что касается моментов, то у нас было столько же шансов, мы более или менее владели мячом. Мы не любим проигрывать. Нам просто нужно продолжать», — цитирует Мареску Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    Во втором туре «Ман Сити» дома сыграет с «Норвичем», а «Челси» поедет в гости к «Вулверхэмптону».

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