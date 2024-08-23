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    «Лидс» быстро прищучит «сов»

    «Шеффилд Уэнсдей» — «Лидс». Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 23 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Уэнсдей» — «Лидс»
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    Уилфред Гнонто
    23 августа в 3-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Шеффилд Уэнсдей» и «Лидс». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Лидс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 23 Августа 2024 года

    Шеффилд Уэнсдей

  • Англия. Чемпионшип
    •  Шеффилд Уэнсдей 22:00 Лидс

    Лидс

  • Лидс
    •

    «Шеффилд Уэнсдей»

    Турнирное положение: «Совы» в новом сезоне стартовали относительно неплохо. Команда на данный момент находится на 9 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Шеффилд Уэнсдей» в 2 первых матчах набрал 3 очка. А вот в свои ворота команда пропустила уже 4 мяча.

    Шеффилд Уэнсдей — Лидс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Шеффилд Уэнсдей» был бит «Сандерлендом» (0:4).

    А вот до того команда в Кубке английской лиги прошла «Халл» (2:1). Зато победа над «Плимутом» получилась яркой (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Шеффилд Уэнсдей» отличился 8 мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Совы» явно способны побороться за попадание в стыки. Да и состав команды по именам выглядит прилично.

    Поединки против «Лидса» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Шеффилд Уэнсдей» выиграл лишь 1 раз при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева не собираются лишь отсиживаться в обороне. Тем паче, оппонент явно не блещет на старте сезона.

    «Лидс»

    Турнирное положение: «Лидс» все никак не может вернуться в АПЛ. В прошлом сезоне команда была близка в своей цели, но в финале плей-офф уступила «Саутгемптону» (0:1).

    Причем «Лидс» нынче пребывает на 16 месте турнирной таблицы. В двух первых турах команда разжилась всего лишь двумя очками.

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    • Последние матчи: в стартовом туре нового чемпионата команда разжилась потеряла два очка. «Лидс» устроил перестрелку с «Портсмутом» (3:3).

    Плюс встреча с «Вест Бромвичем» также завершилась мировой (0:0). Зато в Кубке английской лиги команда вчистую уступила «Мидлсбро» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лидс» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: неудачный старт спутал все планы команды. Обладая прекрасным подбором игроков, «Лидс» явно не преуспевает в Чемпионшипе.

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    При этом «Лидс» уже более 4 лет не проигрывал «совам». Плюс в двух последних очных поединках «белые» оставляли свои владения сухими.

    И уж точно гости постараются взять три очка. Да и пора бы столь звездному, по меркам Чемпионшипа, клубу подтягиваться к лидерам.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Лидсе» постарается доказать, что потери очков на старте были лишь недоразумением.

    Статистика для ставок

    • «Шеффилд Уэнсдей» более 4 лет не может обыграть «белых»

    • «Лидс» не побеждал в 3 официальных матчах сезона

    • «Лидс» не забивал в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 4.14.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.79 и 2.03.

    Прогноз: «Белые», несмотря на все свои проблемы, явно сильнее соперника, к тому же в исторически успешно ему противостоят.

    «Лидс» наверняка постарается приблизиться к группе лидеров, так что ждем от гостей острых атак с первых минут матча.

    Ставка: Победа «Лидса» в 1 тайме за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.07

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    «Шеффилд Уэнсдей» — «Лидс». Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 23 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Лидс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.34
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