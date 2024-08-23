Шеффилд Уэнсдей
Лидс
«Шеффилд Уэнсдей»
Турнирное положение: «Совы» в новом сезоне стартовали относительно неплохо. Команда на данный момент находится на 9 строчке турнирной таблицы.
При этом «Шеффилд Уэнсдей» в 2 первых матчах набрал 3 очка. А вот в свои ворота команда пропустила уже 4 мяча.
Шеффилд Уэнсдей — Лидс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Шеффилд Уэнсдей» был бит «Сандерлендом» (0:4).
А вот до того команда в Кубке английской лиги прошла «Халл» (2:1). Зато победа над «Плимутом» получилась яркой (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Шеффилд Уэнсдей» отличился 8 мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Совы» явно способны побороться за попадание в стыки. Да и состав команды по именам выглядит прилично.
Поединки против «Лидса» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Шеффилд Уэнсдей» выиграл лишь 1 раз при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева не собираются лишь отсиживаться в обороне. Тем паче, оппонент явно не блещет на старте сезона.
«Лидс»
Турнирное положение: «Лидс» все никак не может вернуться в АПЛ. В прошлом сезоне команда была близка в своей цели, но в финале плей-офф уступила «Саутгемптону» (0:1).
Причем «Лидс» нынче пребывает на 16 месте турнирной таблицы. В двух первых турах команда разжилась всего лишь двумя очками.
Последние матчи: в стартовом туре нового чемпионата команда разжилась потеряла два очка. «Лидс» устроил перестрелку с «Портсмутом» (3:3).
Плюс встреча с «Вест Бромвичем» также завершилась мировой (0:0). Зато в Кубке английской лиги команда вчистую уступила «Мидлсбро» (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лидс» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: неудачный старт спутал все планы команды. Обладая прекрасным подбором игроков, «Лидс» явно не преуспевает в Чемпионшипе.
При этом «Лидс» уже более 4 лет не проигрывал «совам». Плюс в двух последних очных поединках «белые» оставляли свои владения сухими.
И уж точно гости постараются взять три очка. Да и пора бы столь звездному, по меркам Чемпионшипа, клубу подтягиваться к лидерам.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Лидсе» постарается доказать, что потери очков на старте были лишь недоразумением.
Статистика для ставок
- «Шеффилд Уэнсдей» более 4 лет не может обыграть «белых»
- «Лидс» не побеждал в 3 официальных матчах сезона
- «Лидс» не забивал в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 4.14.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.79 и 2.03.
- 2.10Челси — Серветт: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.55Бранн — Астана: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.90Динамо Минск — Андерлехт: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Белые», несмотря на все свои проблемы, явно сильнее соперника, к тому же в исторически успешно ему противостоят.
«Лидс» наверняка постарается приблизиться к группе лидеров, так что ждем от гостей острых атак с первых минут матча.
Ставка: Победа «Лидса» в 1 тайме за 2.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.07