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    «Галатасарай» постарайся сразу решить все проблемы

    «Янг Бойз» — «Галатасарай». Ставка (к. 1.90) и прогноз квалификацию Лиги чемпионов 20 августа 2024 года

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    Хаким Зиеш
    20 августа в квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Янг Бойз» и «Галатасарай». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Янг Бойз» — «Галатасарай», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 21 Августа 2024 года

    Янг Бойз

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Янг Бойз 22:00 Галатасарай

    Галатасарай

  • Стамбул
    •

    «Янг Бойз»

    Турнирное положение: после пяти матчей «Янг Бойз» только на 11-м месте в чемпионате Швейцарии с 2 очками.

    Последние матчи: в Лиге чемпионов подопечные Патрика Рамена только берут старт, в 5-м туре национального чемпионата они сыграли вничью с «Ивердоном» (0:0).

    Янг Бойз — Галатасарай: коэффициенты букмекеров

    Ранее была ничья с «Цюрихом» (2:2) и разгромное поражение в гостях от «Санкт-Галлена» (0:4).

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    • Не сыграют: из числа ведущих игроков потерь в составе нет.

    Состояние команды: начало сезона сложилось для «Янг Бойз» очень неудачно, команда никак не может одержать хотя бы одну победу. Главный тренер начинает нервничать, менять тактические схемы, но пока это ни к чему не приводит.

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: после двух туров «Галатасарай» единолично лидирует в чемпионате Турции с 6 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в ЛЧ команда только берет старт, а в предыдущей игре был на выезде обыгран «Коньяспор» (2:1). Голы забивали Керем Актюркоглу, которого сватают в «Спартак», и Бариш Йилмаз, им также интересуются солидные европейские клубы.

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    До этого была победа на своем поле над «Хатайспором» (2:1) и разгромное поражение в Суперкубке Турции со счетом 0:5.

    Не сыграют: потерь у «Галатасарая» нет.

    Состояние команды: подопечные Бурука Окана неплохо смотрятся на старте сезона, если отбросить матч за Суперкубок Турции. Летом «Галатасарай» немного усилился и полон решимости пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов.

    Статистика для ставок

    • Единственный раз в истории команды встречались в 2016 году в товарищеской игре, тогда была ничья со счетом 1:1

    • В пяти последних играх «Янг Бойз» всего два раза сыграл вничью и три раза проиграл

    • У «Галатасарая» за такое же количество матчей три победы и два поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Янг Бойз» дают 4,0, а на «Галатасарай» — 1,90, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,08, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,75.

    Прогноз: по составу и текущей форме «Галатасарай» со многими звездами европейского уровня (Зиеш, Икарди, Мертенс, Торейра) намного превосходит швейцарский клуб, поэтому должен решить свои проблемы в первой игре и не откладывать их до матча в Стамбуле.

    Ставка: победа «Галатасарая» за 1,90.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант и уверенную победу гостей.

    Ставка: победа «Галатасарая» с форой -1,5 за 3,30.

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    «Янг Бойз» — «Галатасарай». Ставка (к. 1.90) и прогноз квалификацию Лиги чемпионов 20 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Янг Бойз» — «Галатасарай», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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