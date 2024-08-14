В третьем отборочном раунде Лиги конференций 14 августа пройдет матч «Астана» — «Корвинул». Начало — в 17:00 Ставка и прогноз на матч «Астана» — «Корвинул», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Астана»

Турнирная таблица: Вице-чемпион Казахстана «Астана» на данный момент занимает в чемпионате 9 место с активом 18 пунктов. От лидера «Ордабасы» астанчане отстают на 11 пунктов.

Последние матчи: «Астана» стартовала в Лиге конференций со второго отборочного раунда. На этой стадии клуб из Казахстана оказался сильнее «Милсами» (1:0 — дома, 1:1 — в гостях).

Так астанчане вышли в третий раунд, где им противостоят румынский коллектив «Корвинул». В этом поединка команда из Казахстана выиграла со счётом 2:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы на теннис

Состояние команды: «Астана» выдаёт беспроигрышную серию, которая состоит из семи матчей: 5 побед и 2 ничьи.

«Корвинул»

Турнирная таблица: «Корвинул» выиграл Кубок Румынии в минувшем сезоне, переиграв в финале «Оцелул» (2:2 — в основное время, 3:2 — по пенальти). Это победа позволила румынскому коллективу отправится в Лигу Европы.

Последние матчи: В первом отборочном раунде Лиги Европы «Корвинул» выиграл у венгерского клуба «Пакш» (0:2 — дома, 4:0 — в гостях). Второй раунд для «Корвинула» против «Риеки» завершился проигрышем (0:0 — дома, 0:1 — в гостях).

Так обладатель Кубка Румынии перебрался в Лигу конференций, где уже успел провести первый матч третьего раунда, проиграв его «Астане» (1:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Корвинул» не может выиграть на протяжении четырёх матчей? 1 ничья и 3 поражения.

Статистика для ставок

«Корвинул» в последних пяти матчах одержал одну победу

«Астана» стартовала в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций

«Корвинул» и «Астана» (1:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.00, а победа «Корвинула» — в 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93 соответственно.

Прогноз: «Астана» может поймать победную волну и добиться успеха над румынским визави. К тому, же «Корвинул» — дебютант еврокубков, так что у казахстанской команды есть все шансы добиться положительного результата в поединке.

Ставка: Фора «Астаны» (0) с коэффициентом 2.98.

Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.42.