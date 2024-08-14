ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахКогда лопнет саудовский футбольный пузырь? Один из самых амбициозных проектов, кажется, выбрал новый вектор развития Марчин Тыбура и Сергей СпивакСпивак разбил Тыбуру, Яна Сантос одолела Чендлер. Обзор карда UFC Vegas 95 Рахим СтерлингТрансферный дайджест. 6-12 августа
  • 22:12
    • Фабиу Карвалью сменил «Ливерпуль» на «Брентфорд»
  • 17:55
    • Хулиан Альварес стал игроком «Атлетико» Мадрид
    Все новости спорта

    «Астана» зацепится за путевку в третий раунд?

    «Астана» — «Корвинул». Ставка (к. 2.98) и прогноз на футбол, Лига конференций, 14 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Астана Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Астана» — «Корвинул»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак» — «Астана»
    В третьем отборочном раунде Лиги конференций 14 августа пройдет матч «Астана» — «Корвинул». Начало — в 17:00 Ставка и прогноз на матч «Астана» — «Корвинул», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Августа 2024 года

    Астана

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Астана 17:00 Корвинул

    Корвинул

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Астана»

    Турнирная таблица: Вице-чемпион Казахстана «Астана» на данный момент занимает в чемпионате 9 место с активом 18 пунктов. От лидера «Ордабасы» астанчане отстают на 11 пунктов.

    Последние матчи: «Астана» стартовала в Лиге конференций со второго отборочного раунда. На этой стадии клуб из Казахстана оказался сильнее «Милсами» (1:0 — дома, 1:1 — в гостях).

    Так астанчане вышли в третий раунд, где им противостоят румынский коллектив «Корвинул». В этом поединка команда из Казахстана выиграла со счётом 2:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы на теннис

    Состояние команды: «Астана» выдаёт беспроигрышную серию, которая состоит из семи матчей: 5 побед и 2 ничьи.

    «Корвинул»

    Турнирная таблица: «Корвинул» выиграл Кубок Румынии в минувшем сезоне, переиграв в финале «Оцелул» (2:2 — в основное время, 3:2 — по пенальти). Это победа позволила румынскому коллективу отправится в Лигу Европы.

  • «Новак вряд ли заберет ещё хоть один Шлем». Евгений Донской — о победном Кубке Дэвиса и олимпийском золоте Джоковича
  • Интервью с победителем Кубка Дэвиса и ATP Cup в составе сборной России
  • 11/08/2024

    • Последние матчи: В первом отборочном раунде Лиги Европы «Корвинул» выиграл у венгерского клуба «Пакш» (0:2 — дома, 4:0 — в гостях). Второй раунд для «Корвинула» против «Риеки» завершился проигрышем (0:0 — дома, 0:1 — в гостях).

    Так обладатель Кубка Румынии перебрался в Лигу конференций, где уже успел провести первый матч третьего раунда, проиграв его «Астане» (1:2).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: «Корвинул» не может выиграть на протяжении четырёх матчей? 1 ничья и 3 поражения.

    Статистика для ставок

    • «Корвинул» в последних пяти матчах одержал одну победу

    • «Астана» стартовала в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций

    • «Корвинул» и «Астана» (1:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.00, а победа «Корвинула» — в 5.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93 соответственно.

    Прогноз: «Астана» может поймать победную волну и добиться успеха над румынским визави. К тому, же «Корвинул» — дебютант еврокубков, так что у казахстанской команды есть все шансы добиться положительного результата в поединке.

    Ставка: Фора «Астаны» (0) с коэффициентом 2.98.

    Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.42.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шнайдер — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Фернандес — Юань
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Стирнс — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Плишкова — Томова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Наварро — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Мертенс — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Возняцки — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фриц — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Ахли Джидда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Легечка — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Пайде — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ростов — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Астана» — «Корвинул»: прогноз, ставка (2.98), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 14.08.2024. Прогнозы на футбол. «Астана» зацепится за путевку в третий раунд?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры