Ливерпуль
Севилья
«Ливерпуль»
Турнирное положение: Мерсисайдцы минувший сезон провели не столь успешно. «Ливерпуль» финишировал на 3 месте в АПЛ.
При этом «Ливерпуль» в минувшем чемпионате Англии выиграл в 24 матчах из 38. А вот в свои ворота команда пропустила 41 раз.
Ливерпуль — Севилья: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: летом мерсисайдцы провели 3 контрольных поединка. В них команда выиграла трижды.
Причем «Ливерпуль» в своем последнем поединке разгромил «Манчестер Юнайтед» (3:0). А вот до того команда переиграла лондонский «Арсенал» (2:1).
В 5 своих последних матчах «Ливерпуль» отличился 11 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 4 раза.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ливерпуль» выиграл четырежды кряду. Причем летом команда Арне Слота прибавляет от матча к матчу.
При этом «Ливерпуль» традиционно неудачно противостоит севильцам. Из 4 очных поединков англичане проиграли 2 раза при 2 ничьих.
Наверняка англичане будут максимально активны в атаке. Да и желание продлить столь приятный победный сериал у них огромное.
«Севилья»
Турнирное положение: Эта команда провела сверхнеудачный минувший сезон. «Севилья» заняла итоговое 14 место в Примере.
При этом «Севилья» в 38 поединках настреляла 48 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 54 мяча.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась уже давненько. В 5 спаррингах севильцы выиграли 3 раза при 2 поражениях.
При этом «Севилья» в последней контрольной встрече сумела одолеть «Фулхэм» (2:1). А вот до того севильцы нанесли поражение «Гранаде» (2:0).
В 5 своих последних матчах команда отличилась 6 забитыми мячами. А вот пропустила команда 5 мячей в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам весьма приличный. Вот только оборона ошибается чересчур часто.
Вообще, «Севилья» выиграла в трех своих последних поединках. А вот лиссабонскому «Спортингу» испанцы уступили (1:2).
В последнем спарринге с «дачниками» дубль оформил Айзек Ромеро. Перспективный форвард прибавляет с каждым матчем!
Очевидно, что номинальные гости не будут отсиживаться в обороне. Да и мотивация дать бой мерсисайдцам у команды зашкаливает.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» выиграл во всех 3 своих контрольных матчах
- «Севилья» выиграла в 3 своих контрольных поединках
- Мерсисайдцы еще ни разу не обыгрывали «Севилью»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.84.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.70.
- 2.55Зенит — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.92Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.10Краснодар — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Мерсисайдцы в спаррингах выглядят выгодно, и явно начнут встречу активно.
«Ливерпуль» явно сильнее нестабильных севильцев, и уж точно сыграет на своих козырях.
Ставка: Победа «Ливерпуля» в 1 тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.76