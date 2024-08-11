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    «Ливерпуль» быстро расправится с севильцами

    «Ливерпуль» — «Севилья». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Севилья»
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    Харви Эллиотт
    11 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Севилья». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Севилья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 11 Августа 2024 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 14:30 Севилья

    Севилья

  • Севилья
    •

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: Мерсисайдцы минувший сезон провели не столь успешно. «Ливерпуль» финишировал на 3 месте в АПЛ.

    При этом «Ливерпуль» в минувшем чемпионате Англии выиграл в 24 матчах из 38. А вот в свои ворота команда пропустила 41 раз.

    Ливерпуль — Севилья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом мерсисайдцы провели 3 контрольных поединка. В них команда выиграла трижды.

    Причем «Ливерпуль» в своем последнем поединке разгромил «Манчестер Юнайтед» (3:0). А вот до того команда переиграла лондонский «Арсенал» (2:1).

    В 5 своих последних матчах «Ливерпуль» отличился 11 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 4 раза.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ливерпуль» выиграл четырежды кряду. Причем летом команда Арне Слота прибавляет от матча к матчу.

    При этом «Ливерпуль» традиционно неудачно противостоит севильцам. Из 4 очных поединков англичане проиграли 2 раза при 2 ничьих.

    Наверняка англичане будут максимально активны в атаке. Да и желание продлить столь приятный победный сериал у них огромное.

    «Севилья»

    Турнирное положение: Эта команда провела сверхнеудачный минувший сезон. «Севилья» заняла итоговое 14 место в Примере.

    При этом «Севилья» в 38 поединках настреляла 48 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 54 мяча.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась уже давненько. В 5 спаррингах севильцы выиграли 3 раза при 2 поражениях.

    При этом «Севилья» в последней контрольной встрече сумела одолеть «Фулхэм» (2:1). А вот до того севильцы нанесли поражение «Гранаде» (2:0).

    В 5 своих последних матчах команда отличилась 6 забитыми мячами. А вот пропустила команда 5 мячей в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам весьма приличный. Вот только оборона ошибается чересчур часто.

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    Вообще, «Севилья» выиграла в трех своих последних поединках. А вот лиссабонскому «Спортингу» испанцы уступили (1:2).

    В последнем спарринге с «дачниками» дубль оформил Айзек Ромеро. Перспективный форвард прибавляет с каждым матчем!

    Очевидно, что номинальные гости не будут отсиживаться в обороне. Да и мотивация дать бой мерсисайдцам у команды зашкаливает.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» выиграл во всех 3 своих контрольных матчах

    • «Севилья» выиграла в 3 своих контрольных поединках

    • Мерсисайдцы еще ни разу не обыгрывали «Севилью»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.84.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.70.

    Прогноз: Мерсисайдцы в спаррингах выглядят выгодно, и явно начнут встречу активно.

    «Ливерпуль» явно сильнее нестабильных севильцев, и уж точно сыграет на своих козырях.

    Ставка: Победа «Ливерпуля» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.76

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    «Ливерпуль» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 11.08.2024. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» быстро расправится с севильцами
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