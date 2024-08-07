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    Обыграет ли «Копенгаген» «Баник»?

    «Копенгаген» — «Баник» Острава. Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2024 года

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    Томас Дилэйни («Копенгаген»)
    «Копенгаген» на своем поле примет «Баник» в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча состоится 7 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Копенгаген» — «Баник» Острава, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Августа 2024 года

    Копенгаген

  • Копенгаген
    •  Копенгаген 20:00 Баник Ос

    Баник Ос

  • Острава
    •

    «Копенгаген»

    Турнирное положение: «Копенгаген» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря победе в плей-офф датского первенства за выход в данный еврокубок.

    Это позволило команде начать борьбу в турнире со второго раунда отбора, в котором ему по сумме двух матчей удалось пройти гибралтарский «Мэгпис» с общим счетом 8:1.

    Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на третий тур датской лиги, клуб разошелся миром с «Рандерсом» со счетом 1:1.

    Эта ничья прервала серию побед хозяев в пять поединков в разных турнирах, включая национальный чемпионат, где они занимают третью строчку, и одну товарищескую встречу.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних играх, которые были официальными и контрольными, «Копенгаген» не знает поражений при шести победах и двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на очередной успех, хотя нынешний соперник может усложнить их задачу одержать дежурную победу.

    Виктор Фрохойдт и Орри Оскарссон — лучшие бомбардиры команды в отборе Лиги конференций с двумя голами.

    «Баник»

    Турнирное положение: «Баник» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря четвертому месту в чешской лиге прошлого сезона.

    Это позволило команде начать борьбу в турнире со второго раунда отбора, в котором ему по сумме двух матчей удалось пройти армянский «Урарту» с общим счетом 7:1.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре вне еврокубков, которая пришлась на второй тур чешской лиги, клуб на выезде обыграл «Яблонец» со счетом 1:0.

    Этот успех вместе с другими позволил коллективу оформить победную серию в три поединка, которые пришлись на Лигу конференций и чешское первенство.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Баник» проиграл лишь раз при четырех победах.

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    Эвертон — лучший бомбардир команды в отборе Лиги конференций с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Копенгагена» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Копенгагена» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Баник» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.55, победа «Ягеллонии» — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в восьми последних матчах хозяева не проиграли. При этом в трех из четырех последних их поединков забивали больше 2,5 голов.

    Между тем, гости не выиграли в шести из 10-ти последних матчей при тотал больше 2,5 голов в шести из них.

    Ставка: «Копенгаген» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют при тотал больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех их последних матчей было именно так.

    Ставка: «Копенгаген» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.15

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    «Копенгаген» — «Баник» Острава: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 07.08.2024. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Копенгаген» «Баник»?
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