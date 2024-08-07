«Копенгаген» на своем поле примет «Баник» в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча состоится 7 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Копенгаген» — «Баник» Острава, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Копенгаген»

Турнирное положение: «Копенгаген» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря победе в плей-офф датского первенства за выход в данный еврокубок.

Это позволило команде начать борьбу в турнире со второго раунда отбора, в котором ему по сумме двух матчей удалось пройти гибралтарский «Мэгпис» с общим счетом 8:1.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на третий тур датской лиги, клуб разошелся миром с «Рандерсом» со счетом 1:1.

Эта ничья прервала серию побед хозяев в пять поединков в разных турнирах, включая национальный чемпионат, где они занимают третью строчку, и одну товарищескую встречу.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних играх, которые были официальными и контрольными, «Копенгаген» не знает поражений при шести победах и двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на очередной успех, хотя нынешний соперник может усложнить их задачу одержать дежурную победу.

Виктор Фрохойдт и Орри Оскарссон — лучшие бомбардиры команды в отборе Лиги конференций с двумя голами.

«Баник»

Турнирное положение: «Баник» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря четвертому месту в чешской лиге прошлого сезона.

Это позволило команде начать борьбу в турнире со второго раунда отбора, в котором ему по сумме двух матчей удалось пройти армянский «Урарту» с общим счетом 7:1.

Последние матчи: в своей прошлой игре вне еврокубков, которая пришлась на второй тур чешской лиги, клуб на выезде обыграл «Яблонец» со счетом 1:0.

Этот успех вместе с другими позволил коллективу оформить победную серию в три поединка, которые пришлись на Лигу конференций и чешское первенство.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Баник» проиграл лишь раз при четырех победах.

Эвертон — лучший бомбардир команды в отборе Лиги конференций с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Копенгагена» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Копенгагена» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Баник» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.55, победа «Ягеллонии» — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в восьми последних матчах хозяева не проиграли. При этом в трех из четырех последних их поединков забивали больше 2,5 голов.

Между тем, гости не выиграли в шести из 10-ти последних матчей при тотал больше 2,5 голов в шести из них.

Ставка: «Копенгаген» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют при тотал больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех их последних матчей было именно так.

Ставка: «Копенгаген» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.15