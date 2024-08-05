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    Продолжат ли «канониры» побеждать?

    «Арсенал» Тула — «Енисей». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Первая лига, 5 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Енисей»
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    Сергей Ткачев
    5 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Енисей». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Енисей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 05 Августа 2024 года

    Арсенал Тула

  • Тула
    •  Арсенал Тула 19:00 Енисей

    Енисей

  • Красноярск
    •

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: «Канониры» просто великолепно стартовали в первенстве. По итогам 3 первых туров команда занимает 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Арсенал» Тула в трех поединках сумел разжиться 9 очками. А вот забили туляки всего лишь 3 мяча, при этом не пропустив ни разу.

    Арсенал Тула — Енисей: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом туляки проиграли все 3 своих контрольных поединка. Причем в них у команды также были проблемы с реализацией.

    В предыдущем туре «Арсенал» Тула минимально переиграл «Ротор». А вот до того «пушкари» с таким же счетом одолели КАМАЗ.

    Вообще, в 5 своих последних матчах туляки победили 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Эрвинг Ботака-Иобома — травмирован.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «канониры» явно намерены побороться за прямой выход в РПЛ. Да и оборона во главе с голкипером Михаилом Левышовым — настоящий бетон.

    Поединки с «Енисеем» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Арсенал» Тула выиграл 3 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свой победный путь. Да и потенциал у команды Александра Сторожука весьма приличный.

    «Енисей»

    Турнирное положение: Красноярцы вполне способны пободаться за стыки. Правда, по итогам первых трех туров команда находится на 12 месте.

    Причем «Енисей» весьма бледно выглядит в плане реализации. Красноярцы в трех матчах забили всего 2 мяча в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда опростоволосилась. «Енисей» дома уступил «Торпедо» (0:1).

    До того команда Андрея Тихонова проиграла «Соколу» (0:1). А вот с КАМАЗом красноярцам удалось справиться (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда Тихонова испытывает явный кризис жанра. Да и в плане созидания красноярцы явно не преуспевают.

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    При этом «Енисей» в двух своих последних поединках не забивал. Да и в двух последних очных встречах с «канонирами» команда проиграла.

    Состав у красноярцев по именам не самый квалифицированный. Да и проблем в игровом плане у команды вагон и маленькая тележка.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Да и умница Тихонов явно максимально настроит подопечных на поединок с лидером лиги.

    Статистика для ставок

    • «Енисей» в среднем забивает меньше гола за матч

    • «Арсенал» Тула выиграл все 3 стартовых поединка

    • Туляки в 3 поединках первого дивизиона не пропустили ни разу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.42.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.19 и 1.66.

    Прогноз: Команда Сторожука сильнее соперника и явно способна прибавить в созидательном аспекте.

    «Арсенал» намерен побороться за прямое повышение в классе, тогда как красноярцы нынче пребывают в кризисе.

    Ставка: Победа «Арсенала» Тула за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.19

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    «Арсенал» Тула — «Енисей»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 05.08.2024. Прогнозы на футбол. Продолжат ли «канониры» побеждать?
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