5 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Енисей». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Енисей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: «Канониры» просто великолепно стартовали в первенстве. По итогам 3 первых туров команда занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом «Арсенал» Тула в трех поединках сумел разжиться 9 очками. А вот забили туляки всего лишь 3 мяча, при этом не пропустив ни разу.

Последние матчи: летом туляки проиграли все 3 своих контрольных поединка. Причем в них у команды также были проблемы с реализацией.

В предыдущем туре «Арсенал» Тула минимально переиграл «Ротор». А вот до того «пушкари» с таким же счетом одолели КАМАЗ.

Вообще, в 5 своих последних матчах туляки победили 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: Эрвинг Ботака-Иобома — травмирован.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «канониры» явно намерены побороться за прямой выход в РПЛ. Да и оборона во главе с голкипером Михаилом Левышовым — настоящий бетон.

Поединки с «Енисеем» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Арсенал» Тула выиграл 3 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свой победный путь. Да и потенциал у команды Александра Сторожука весьма приличный.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы вполне способны пободаться за стыки. Правда, по итогам первых трех туров команда находится на 12 месте.

Причем «Енисей» весьма бледно выглядит в плане реализации. Красноярцы в трех матчах забили всего 2 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда опростоволосилась. «Енисей» дома уступил «Торпедо» (0:1).

До того команда Андрея Тихонова проиграла «Соколу» (0:1). А вот с КАМАЗом красноярцам удалось справиться (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда Тихонова испытывает явный кризис жанра. Да и в плане созидания красноярцы явно не преуспевают.

При этом «Енисей» в двух своих последних поединках не забивал. Да и в двух последних очных встречах с «канонирами» команда проиграла.

Состав у красноярцев по именам не самый квалифицированный. Да и проблем в игровом плане у команды вагон и маленькая тележка.

Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Да и умница Тихонов явно максимально настроит подопечных на поединок с лидером лиги.

Статистика для ставок

«Енисей» в среднем забивает меньше гола за матч

«Арсенал» Тула выиграл все 3 стартовых поединка

Туляки в 3 поединках первого дивизиона не пропустили ни разу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.42.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.19 и 1.66.

Прогноз: Команда Сторожука сильнее соперника и явно способна прибавить в созидательном аспекте.

«Арсенал» намерен побороться за прямое повышение в классе, тогда как красноярцы нынче пребывают в кризисе.

Ставка: Победа «Арсенала» Тула за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.19