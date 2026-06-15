16 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Пари НН» и «Уфа». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.24.

«Пари НН»

Турнирное положение: Нижегородцы вылетели в первый дивизион. Команда финишировала на 15 месте в РПЛ.

При этом «Пари НН» на 3 очка отстал от зоны стыков. А вот забивала команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно продуктивно. Нижегородцы не уступили «Рубину» (2:2).

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А вот московским «армейцам» команда проиграла (1:2). Да и немного ранее она была бита еще и «Ахматом» (0:2).

Вообще же, до последней ничьей «Пари НН» потерпел четыре поражения. К тому же пропускает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

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Состояние команды: Вадиму Гаранину поручено создавать фактически новую команду. Целью ее будет максимально быстрое возвращение в элитный дивизион.

А вот поединки с «Уфой» для команды откровенно не складываются. В четырех очных встречах «Пари НН» уступил один раз при трех ничьих. Да и в кадровом плане команда уже изменилась.

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцы с боем сохранили место в лучшей лиге мира. Команда заняла итоговое 15 место в турнирной таблице.

Между тем, «Уфа» лишь на 2 зачетных пункта опередила зону вылета. При этом команда отличилась 32 забитыми мячами в 34 поединках первенства.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда переиграла костромской «Спартак» (1:0). Единственный мяч опытный Денис Кутин забил на экваторе первого тайма.

До того команда нанесла поражение «Ротору» (1:0). А вот поединок со «СКА-Хабаровском» завершился зычной коллизией (0:3).

При этом «Уфа» в 5 своих последних поединках разжилась двумя победами. Команда отличилась двумя забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Уфа» довольно крепка, однако стабильностью в прошедшем сезоне не блистала. Плюс уже в летнее межсезонье она обновилась в кадровом плане. Увы, не только в плюс.

Команда крайне неудачно выступает вне родных стен. В 17 выездных матчах уже минувшего сезона она набрала всего 8 очков. При этом в них команда победила лишь однажды.

А вот в плане надежности тылов «Уфа» выглядит довольно монолитно. Пропускала команда реже конкурентов, а вот голы даются откровенно натужно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Пари НН» фаворитом с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.18, а победа соперника — в 3.24.

Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 2.30, а тотал меньше 2.5 можно взять за более скромные 1.58.

Прогноз: Гаранин явно наладит игру нижегородцев, тогда как «Уфа» имеет огромные проблемы с реализацией.

2.24 Победа «Пари НН» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч «Пари НН» — «Уфа» принесёт чистый выигрыш 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: Победа «Пари НН» за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.30 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Пари НН» — «Уфа» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.30.

Пять причин, почему ставка зайдет