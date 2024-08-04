4 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Монако» и «Дженоа». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Дженоа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела достаточно успешно. Монегаски финишировали на 2 месте в Лиге 1.

При этом «Монако» в 34 матчах чемпионата Франции настрелял 68 мячей. А вот пропускала команда в среднем более гола за матч — 42 мяча.

Последние матчи: Летом монегаски сыграли уже 5 контрольных поединков. В них команда выиграла всего 1 раз.

Причем «Монако» сумел переиграть крепкий «Фейеноорд» (3:1). А вот до того команда не сумела одолеть «Штурм» (2:2).

В 5 своих последних матчах «Монако» добыл лишь 1 викторию. Забила в них команда 8 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: монегаски постепенно набирают обороты. Да и россиянин Александр Головин является одним из важнейших звеньев в игре команды.

С генуэзцами команда пересекалась 4 раза. Причем в тех матчах соперники по 2 раза сумели огорчить друг друга.

Наверняка «Монако» будет максимально активен в атаке. Да и пора бы монегаскам проявить свои лучшие качества.

«Дженоа»

Турнирное положение: Эта команда провела не особо продуктивный минувший сезон. «Дженоа» занял итоговое 11 место в Серии А.

При этом «Дженоа» в 38 поединках пропустил 45 мячей. А вот забивала команда в среднем более гола за матч — те же 45 мячей.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды проходит активно. В 3 спаррингах она выиграла 2 раза при одном поражении.

При этом «Дженоа» в последнем контрольном матче уступил «Брешии» (0:2). До того команда нанесла поражение «Мантове» (3:2).

В 5 своих последних матчах команда разжилась 3 викториями. В этих поединках она отличилась 8 мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды достаточно скромный. Да и с реализацией у «Дженоа» дела складываются не так весело.

Вообще, «Дженоа» не боится авторитетов. Не раз и не два команда давала знатный более куда более статусным оппонентам.

Правда, в спаррингах команда пока одолела лишь довольно скромных оппонентов. Кроме «Мантовы» генуэзцы переиграли «Венецию» (3:1).

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и мотивация не ударить в грязь лицом перед вице-чемпионом у итальянцев огромная.

Статистика для ставок

«Монако» уступила генуэзцам в 2 последних очных поединках

«Дженоа» выиграл в 2 из 3 своих контрольных поединков

«Монако» выиграл в 1 летнем спарринге из 5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 4.03, а победа оппонента — в скромные 3.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.45 и 2.63.

Прогноз: «Монако» весьма неплохо атакует, да и по игре команда выглядит сильнее соперника.

Монегаски постепенно прибавляют, к тому же имеют в своем составе опытных исполнителей.

Ставка: Фора «Монако» -1.5 за 3.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.50