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    «Монако» не заметит генуэзцев?

    «Монако» — «Дженоа». Ставка (к. 3.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 4 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Дженоа»
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    Александр Головин
    4 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Монако» и «Дженоа». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Дженоа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 04 Августа 2024 года

    Монако

  • Монако
    •  Монако 12:00 Дженоа

    Дженоа

  • Генуя
    •

    «Монако»

    Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела достаточно успешно. Монегаски финишировали на 2 месте в Лиге 1.

    При этом «Монако» в 34 матчах чемпионата Франции настрелял 68 мячей. А вот пропускала команда в среднем более гола за матч — 42 мяча.

    Последние матчи: Летом монегаски сыграли уже 5 контрольных поединков. В них команда выиграла всего 1 раз.

    Причем «Монако» сумел переиграть крепкий «Фейеноорд» (3:1). А вот до того команда не сумела одолеть «Штурм» (2:2).

    В 5 своих последних матчах «Монако» добыл лишь 1 викторию. Забила в них команда 8 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: монегаски постепенно набирают обороты. Да и россиянин Александр Головин является одним из важнейших звеньев в игре команды.

    С генуэзцами команда пересекалась 4 раза. Причем в тех матчах соперники по 2 раза сумели огорчить друг друга.

    Наверняка «Монако» будет максимально активен в атаке. Да и пора бы монегаскам проявить свои лучшие качества.

    «Дженоа»

    Турнирное положение: Эта команда провела не особо продуктивный минувший сезон. «Дженоа» занял итоговое 11 место в Серии А.

    При этом «Дженоа» в 38 поединках пропустил 45 мячей. А вот забивала команда в среднем более гола за матч — те же 45 мячей.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды проходит активно. В 3 спаррингах она выиграла 2 раза при одном поражении.

    При этом «Дженоа» в последнем контрольном матче уступил «Брешии» (0:2). До того команда нанесла поражение «Мантове» (3:2).

    В 5 своих последних матчах команда разжилась 3 викториями. В этих поединках она отличилась 8 мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды достаточно скромный. Да и с реализацией у «Дженоа» дела складываются не так весело.

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    Вообще, «Дженоа» не боится авторитетов. Не раз и не два команда давала знатный более куда более статусным оппонентам.

    Правда, в спаррингах команда пока одолела лишь довольно скромных оппонентов. Кроме «Мантовы» генуэзцы переиграли «Венецию» (3:1).

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и мотивация не ударить в грязь лицом перед вице-чемпионом у итальянцев огромная.

    Статистика для ставок

    • «Монако» уступила генуэзцам в 2 последних очных поединках

    • «Дженоа» выиграл в 2 из 3 своих контрольных поединков

    • «Монако» выиграл в 1 летнем спарринге из 5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 4.03, а победа оппонента — в скромные 3.21.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.45 и 2.63.

    Прогноз: «Монако» весьма неплохо атакует, да и по игре команда выглядит сильнее соперника.

    Монегаски постепенно прибавляют, к тому же имеют в своем составе опытных исполнителей.

    Ставка: Фора «Монако» -1.5 за 3.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.50

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    «Монако» — «Дженоа»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 04.08.2024. Прогнозы на футбол. «Монако» не заметит генуэзцев?
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