4 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: Команда Хосепа Гвардиолы минувший сезон провела весьма успешно. «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии.

При этом «Манчестер Сити» не смог взять Кубок Англии. В финале команда потерпела поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Последние матчи: Команда Гвардиолы летом провела уже 3 спарринга. В них она уступила дважды.

Причем «Манчестер Сити» в своем последнем поединке подписал мировую с «Барселоной». Однако в серии пенальти сильнее оказались каталонцы.

В 5 своих последних матчах «Манчестер Сити» добыл 1 викторию. Забила в них команда 11 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда Гвардиолы нынче не в лучшей форме. В 4 своих последних матчах команда не смогла победить.

Поединки с «Челси» для команды проходят традиционно успешно. Из 5 последних очных встреч выиграны 3 при 2 ничьих.

Наверняка «Манчестер Сити» будет максимально активен в атаке. Да и пора бы чемпиону Англии начинать побеждать в контрольных поединках.

«Челси»

Турнирное положение: Эта команда провела почти провальный минувший сезон. «Челси» занял итоговое 6 место в АПЛ.

При этом «Челси» в 38 поединках настрелял 77 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 63 мяча.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась не так давно. В 3 спаррингах она выиграла 1 раз при 1 коллизии.

При этом «Челси» в последнем матче смог одолеть «Америку» (3:0). А вот до того «аристократы» были биты «Селтиком» (1:4).

В 5 своих последних матчах команда разжилась тремя викториями. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам просто потрясающий. Да и с реализацией у «Челси» дела складываются неплохо.

Вообще, «Челси» не может обыграть «Манчестер Сити» уже больше 3 лет. Да и стабильности в игре лондонцев нет и в первом приближении.

Правда, «аристократы» пока никак не соберутся в оптимальном составе. Впрочем, «Челси» в любом кадровом виде способен на многое.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и мотивация одолеть столь сильного соперника у лондонцев имеется.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» пока не выиграл ни в одном из 3 летних спаррингов

«Челси» уже более 3 лет не может обыграть «Манчестер Сити»

Команда Гвардиолы не может выиграть уже 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.98.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.38.

Прогноз: «Манчестер Сити» весьма неплохо атакует, да и на поединок с «Челси» команда Гвардиолы настроится максимально.

«Манчестер Сити» традиционно успешно противостоит лондонцам, и явно сразу будет действовать с позиции силы.

Ставка: Победа «Манчестер Сити» в 1 тайме за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.38