Челси
Манчестер Сити
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: Команда Хосепа Гвардиолы минувший сезон провела весьма успешно. «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии.
При этом «Манчестер Сити» не смог взять Кубок Англии. В финале команда потерпела поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2).
Последние матчи: Команда Гвардиолы летом провела уже 3 спарринга. В них она уступила дважды.
Причем «Манчестер Сити» в своем последнем поединке подписал мировую с «Барселоной». Однако в серии пенальти сильнее оказались каталонцы.
В 5 своих последних матчах «Манчестер Сити» добыл 1 викторию. Забила в них команда 11 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Команда Гвардиолы нынче не в лучшей форме. В 4 своих последних матчах команда не смогла победить.
Поединки с «Челси» для команды проходят традиционно успешно. Из 5 последних очных встреч выиграны 3 при 2 ничьих.
Наверняка «Манчестер Сити» будет максимально активен в атаке. Да и пора бы чемпиону Англии начинать побеждать в контрольных поединках.
«Челси»
Турнирное положение: Эта команда провела почти провальный минувший сезон. «Челси» занял итоговое 6 место в АПЛ.
При этом «Челси» в 38 поединках настрелял 77 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 63 мяча.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась не так давно. В 3 спаррингах она выиграла 1 раз при 1 коллизии.
При этом «Челси» в последнем матче смог одолеть «Америку» (3:0). А вот до того «аристократы» были биты «Селтиком» (1:4).
В 5 своих последних матчах команда разжилась тремя викториями. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам просто потрясающий. Да и с реализацией у «Челси» дела складываются неплохо.
Вообще, «Челси» не может обыграть «Манчестер Сити» уже больше 3 лет. Да и стабильности в игре лондонцев нет и в первом приближении.
Правда, «аристократы» пока никак не соберутся в оптимальном составе. Впрочем, «Челси» в любом кадровом виде способен на многое.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и мотивация одолеть столь сильного соперника у лондонцев имеется.
Статистика для ставок
- «Манчестер Сити» пока не выиграл ни в одном из 3 летних спаррингов
- «Челси» уже более 3 лет не может обыграть «Манчестер Сити»
- Команда Гвардиолы не может выиграть уже 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.98.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.38.
- 2.34Франция — Аргентина: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Манчестер Сити» весьма неплохо атакует, да и на поединок с «Челси» команда Гвардиолы настроится максимально.
«Манчестер Сити» традиционно успешно противостоит лондонцам, и явно сразу будет действовать с позиции силы.
Ставка: Победа «Манчестер Сити» в 1 тайме за 2.27.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.38