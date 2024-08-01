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    «Сабах» сможет повторить успех гостевого матча?

    «Сабах» — «Маккаби» Хайфа. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Лига конференций, 1 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сабах» — «Маккаби» Хайфа
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    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Сабах»«Маккаби» Хайфа. Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Сабах» — «Маккаби» Хайфа, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 01 Августа 2024 года

    Сабах

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Сабах 19:00 Маккаби Хф

    Маккаби Хф

  • Хайфа
    •

    «Сабах»

    Турнирная таблица: «Сабах» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана, в минувшем сезоне команда набрала 58 очков, пропустив вперёд «Зирю» и «Карабах».

    Новый сезон в чемпионате Азербайджана стартует 4 августа, в матче 1-го тура «Сабах» сыграет на выезде против клуба «Шамахы».

    Последние матчи: В Лиге конференций «Сабах» стартовал со второго отборочного раунда. В гостевом матче против «Маккаби» Хайфа клуб из Азербайджана выиграл с крупным счётом (3:0).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Сабах» играл в Лиге конференций: во 2-м отборочном раунде команда выиграла у РФШ (Латвия), а в 3-й стадии квалификации проиграла «Партизану» (Сербия).

    «Маккаби» Х

    Турнирная таблица: В чемпионате Израиля «Маккаби» Хайфа занял 2 место, набрав 74 очка. Выше в турнирной таблице расположился «Маккаби» Тель-Авив.

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    • Новый сезон в израильскомпервенстве ещё не стартовал, матчи 1-го тура запланированы на 24 августа. В этот день «Маккаби» Хайфа проведёт игру против команды «Ирони Тибериас».

    Последние матчи: «Маккаби» Хайфа начинает новый сезон со второй стадии квалификации Лиги конференций. Израильский коллектив потерпел крупное поражение (0:3).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Маккаби» играл во всех турнирах УЕФА. В Лиге чемпионов коллектив из Израиля добился побед над мальтийским клубом «Хамрун», молдавским «Шерифом» и «Слованом» из Словакии, но проиграл в последней стадии отбора швейцарскому «Янг Бойзу».

    В основной сетке Лиги Европы «Маккаби» занял 3 место, сыграв в одной группе с французским «Ренном», греческим «Панатинаикосом» и испанским «Вильярреалом».

    В 1/16 финала Лиги конференций «Маккаби» смог выиграть у бельгийского «Гент», а остановился израильский клуб на стадии 1/8 еврокубка, проиграв итальянской «Фиорентине».

    Статистика для ставок

    • «Маккаби» Хайфа одержала три победы в пяти матчах

    • Беспроигрышная серия «Сабаха» составляет 6 матчей: 4 победы, 2 ничьи

    • «Маккаби» — «Сабах» (0:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Сабах — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.48, а победа «Сабаха» — в 3.41.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.89.

    Прогноз: «Сабах» может повторить успех гостевого матча, во-первых, азербайджанский клуб играет дома. Во-вторых, «Маккаби» может не отойти после крупного поражения на домашней арене.

    Ставка: Фора «Сабаха» (0) с коэффициентом 2.50.

    Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.89.

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    «Сабах» — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 01.08.2024. Прогнозы на футбол. «Сабах» сможет повторить успех гостевого матча?
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