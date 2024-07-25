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    ДАК переиграет соперника на его же поле?

    «Зиря» — «Дунайська Стреда». Прогноз и ставки (к. 2.74) на футбол, Лига конференций, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Зиря» — «Дунайська Стреда»
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    ДАК
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 25 июля пройдет матч «Зиря» — «Дунайська Стреда». Начало — в 18:30 Ставка и прогноз на матч «Зиря» — «Дунайська Стреда», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Зиря

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Зиря 19:30 ДАК 1904

    ДАК 1904

  • Лига конференций. Квалификация
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    «Зиря»

    Турнирная таблица: «Зиря» попала в еврокубки на правах серебряного призёра чемпионата, команда набрала 58 очков. Выше в турнирной таблице расположился «Карабах». Новый сезон на внутренней арене ещё не стартовал. «Зиря» матч 1-го тура чемпионата Азербайджана проведёт дома против команды «Сабаил», встреча запланирована на 4 августа.

    Последние матчи: «Зиря» добыла минимальное преимущество над «Шерифом» в первой игре первого квалификационного раунда Лиги Европы (1:0). Единственный и победный гол в составе азербайджанского клуба на 88-й минуте забил грузинский форвард Давит Волков.

    Однако этого преимущества вице-чемпиону не хватило, дома «Зиря» проиграла со счетом 1:2. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Шерифа» (5:4). Таким образом «Зиря» из Лиги чемпионов перебралась в Лигу конференций.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Зиря» не участвовала.

    «Дунайська Стреда»

    Турнирная таблица: «Дунайська Стреда» — вице-чемпион Словакии, в минувшем сезоне участник Лиги конференции финишировал на втором месте с 58 набранными очками, выше расположился «Слован», который набрал 73 балла.

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    • Новый сезон в чемпионате Словакии стартует 28 июля, «Дунайська Стреда» матч 1-го тура проведёт на выезде против команды «Кошице».

    Последние матчи: В новом еврокубковом сезоне ДАК стартует со второго отборочного раунда Лиги конференций. Словацкий клуб в летнее межсезонье провёл 4 матча, одержав победы над командами «Осиек» (3:2), «Дьёр» (2:1), сыграв вничью с «Аустрией» (0:0) и проиграв клубу «Вишков» (1:4).

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    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 ДАК играл в Лиге конференций, где уступил в 1-м отборочном раунде грузинской команде «Дила Гори» (2:1 — победа дома, 0:2 — поражение в гостях)

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Зиря» не играл в еврокубках

    • Победная серия «Дунайська Стреда» составляет 2 матча

    • Ранее «Дунайська Стреда» — «Зиря» не встречались в еврокубках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зиря» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 3.18, а победа «Дунайська Стреда» — в 2.74.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.24 и 1.63 соответственно.

    Прогноз: «Зиря» могут оказаться подавлены после вылета из Лиги чемпионов, наш риск — победа команды из Словакии.

    Ставка: Победа «Дунайська Стреда» с коэффициентом 2.74.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.09.

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    «Зиря» — «Дунайська Стреда»: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. ДАК переиграет соперника на его же поле?
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