Зиря
ДАК 1904
«Зиря»
Турнирная таблица: «Зиря» попала в еврокубки на правах серебряного призёра чемпионата, команда набрала 58 очков. Выше в турнирной таблице расположился «Карабах». Новый сезон на внутренней арене ещё не стартовал. «Зиря» матч 1-го тура чемпионата Азербайджана проведёт дома против команды «Сабаил», встреча запланирована на 4 августа.
Последние матчи: «Зиря» добыла минимальное преимущество над «Шерифом» в первой игре первого квалификационного раунда Лиги Европы (1:0). Единственный и победный гол в составе азербайджанского клуба на 88-й минуте забил грузинский форвард Давит Волков.
Однако этого преимущества вице-чемпиону не хватило, дома «Зиря» проиграла со счетом 1:2. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Шерифа» (5:4). Таким образом «Зиря» из Лиги чемпионов перебралась в Лигу конференций.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Зиря» не участвовала.
«Дунайська Стреда»
Турнирная таблица: «Дунайська Стреда» — вице-чемпион Словакии, в минувшем сезоне участник Лиги конференции финишировал на втором месте с 58 набранными очками, выше расположился «Слован», который набрал 73 балла.
Новый сезон в чемпионате Словакии стартует 28 июля, «Дунайська Стреда» матч 1-го тура проведёт на выезде против команды «Кошице».
Последние матчи: В новом еврокубковом сезоне ДАК стартует со второго отборочного раунда Лиги конференций. Словацкий клуб в летнее межсезонье провёл 4 матча, одержав победы над командами «Осиек» (3:2), «Дьёр» (2:1), сыграв вничью с «Аустрией» (0:0) и проиграв клубу «Вишков» (1:4).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 ДАК играл в Лиге конференций, где уступил в 1-м отборочном раунде грузинской команде «Дила Гори» (2:1 — победа дома, 0:2 — поражение в гостях)
Статистика для ставок
- В сезоне 2023/2024 «Зиря» не играл в еврокубках
- Победная серия «Дунайська Стреда» составляет 2 матча
- Ранее «Дунайська Стреда» — «Зиря» не встречались в еврокубках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зиря» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 3.18, а победа «Дунайська Стреда» — в 2.74.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.24 и 1.63 соответственно.
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Прогноз: «Зиря» могут оказаться подавлены после вылета из Лиги чемпионов, наш риск — победа команды из Словакии.
Ставка: Победа «Дунайська Стреда» с коэффициентом 2.74.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды сыграют по низам.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.09.