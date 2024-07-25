Сумгаит
МОЛ Види
«Сумгаит»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Азербайджана «Сумгаит» финишировал на 4 месте, набрав 57 очков. Новый сезон стартует 3 августа, участник Лиги конференций на своём поле примет команду «Кяпаз».
Последние матчи: «Сумгаит» стартует в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций. До противостояния с венгерским клубом «Фехервар», азербайджанский коллектив провел два матча, сыграв вничью с командой «Аданадемирспор» (2:2) и проиграв «Оренбургу» (1:2).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Сумгаит» не участвовал в еврокубках.
«Фехервар»
Турнирная таблица: В венгерском чемпионате «Фехервар» финишировал на 4 месте, аккумулировав 54 очка.
Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Венгрии ещё не стартовал. В первом туре внутреннего чемпионата «Фехервар» сыграет против «Кечкемета», игра состоится 28 июля.
Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Фехервар» не участвовал в еврокубках.
Статистика для ставок
- «Фехервар» не проигрывает на протяжении 6 матчей: 4 победы и 2 ничьи
- «Сумгаит» и «Фехервар» стартуют в Лиге конференций со 2-го раунда квалификации
- «Сумгаит» и «Фехервар» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фехервар» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа «Сумгаит» — в 3.69.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.11 и 1.71 соответственно.
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Прогноз: В первом матче команды, конечно будут осторожничать и играть в закрытый футбол. На много забитых голов в этой встрече не стоит рассчитывать.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.24.
Прогноз: Ещё один вариант, можно сыграть в пользу команды фаворита пары — команды «Фехервар».
Ставка: Фора «Фехервар» (-1) с коэффициентом 2.80.