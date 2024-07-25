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    «Фехервар» зацепиться за положительный результат?

    Сумгаит — Фехервар: прогноз и ставка (коэффициент 2.24) на футбол. 25/07/2024 в 19:00

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    Прогноз и ставки на «Сумгаит» — «Фехервар»
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    «Фехервар»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 25 июля пройдет матч «Сумгаит» — «Фехервар». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Сумгаит» — «Фехервар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Сумгаит

  • Сумгаит
    •  Сумгаит 19:00 МОЛ Види

    МОЛ Види

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Сумгаит»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Азербайджана «Сумгаит» финишировал на 4 месте, набрав 57 очков. Новый сезон стартует 3 августа, участник Лиги конференций на своём поле примет команду «Кяпаз».

    Последние матчи: «Сумгаит» стартует в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций. До противостояния с венгерским клубом «Фехервар», азербайджанский коллектив провел два матча, сыграв вничью с командой «Аданадемирспор» (2:2) и проиграв «Оренбургу» (1:2).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Сумгаит» не участвовал в еврокубках.

    «Фехервар»

    Турнирная таблица: В венгерском чемпионате «Фехервар» финишировал на 4 месте, аккумулировав 54 очка.

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    • Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Венгрии ещё не стартовал. В первом туре внутреннего чемпионата «Фехервар» сыграет против «Кечкемета», игра состоится 28 июля.

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Фехервар» не участвовал в еврокубках.

    Статистика для ставок

    • «Фехервар» не проигрывает на протяжении 6 матчей: 4 победы и 2 ничьи

    • «Сумгаит» и «Фехервар» стартуют в Лиге конференций со 2-го раунда квалификации

    • «Сумгаит» и «Фехервар» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фехервар» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа «Сумгаит» — в 3.69.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.11 и 1.71 соответственно.

    Прогноз: В первом матче команды, конечно будут осторожничать и играть в закрытый футбол. На много забитых голов в этой встрече не стоит рассчитывать.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.24.

    Прогноз: Ещё один вариант, можно сыграть в пользу команды фаворита пары — команды «Фехервар».

    Ставка: Фора «Фехервар» (-1) с коэффициентом 2.80.

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    «Сумгаит» — «Фехервар»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. «Фехервар» зацепиться за положительный результат?
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