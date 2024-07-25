Во втором отборочном раунде Лиги конференций 25 июля пройдет матч «Сумгаит» — «Фехервар». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Сумгаит» — «Фехервар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сумгаит»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Азербайджана «Сумгаит» финишировал на 4 месте, набрав 57 очков. Новый сезон стартует 3 августа, участник Лиги конференций на своём поле примет команду «Кяпаз».

Последние матчи: «Сумгаит» стартует в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций. До противостояния с венгерским клубом «Фехервар», азербайджанский коллектив провел два матча, сыграв вничью с командой «Аданадемирспор» (2:2) и проиграв «Оренбургу» (1:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Сумгаит» не участвовал в еврокубках.

«Фехервар»

Турнирная таблица: В венгерском чемпионате «Фехервар» финишировал на 4 месте, аккумулировав 54 очка.

Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Венгрии ещё не стартовал. В первом туре внутреннего чемпионата «Фехервар» сыграет против «Кечкемета», игра состоится 28 июля.

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Фехервар» не участвовал в еврокубках.

Статистика для ставок

«Фехервар» не проигрывает на протяжении 6 матчей: 4 победы и 2 ничьи

«Сумгаит» и «Фехервар» стартуют в Лиге конференций со 2-го раунда квалификации

«Сумгаит» и «Фехервар» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фехервар» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа «Сумгаит» — в 3.69.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.11 и 1.71 соответственно.

Прогноз: В первом матче команды, конечно будут осторожничать и играть в закрытый футбол. На много забитых голов в этой встрече не стоит рассчитывать.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.24.

Прогноз: Ещё один вариант, можно сыграть в пользу команды фаворита пары — команды «Фехервар».

Ставка: Фора «Фехервар» (-1) с коэффициентом 2.80.