20 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Рапид» и «Милан». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Рапид» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рапид»

Турнирное положение: Венский клуб неудачно провел минувший чемпионат своей страны. Команда заняла скромное 4 место.

При этом «Рапид» на 6 очка отстал от третьей позиции. Да и победил венский клуб лишь в 11 матчах из 32.

Последние матчи: Австрийцы уже провели 3 контрольных поединка. В них команда выиграла 2 раза при одной коллизии.

В предыдущем спарринге команда переиграла «Дебрецен» (3:2). А вот до того случилась обидная оплеуха от пражской «Славии» (0:3).

В 5 своих последних матчах «Рапид» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Австрийцы достаточно ершисты, вот только стабильность не является их союзником. Да и поражение от «Славии» обнажило ряд проблем в игре команды.

Поединки с более-менее крепкими оппонентами даются венцам проблематично. А уж с миланцами тем более придется крайне непросто.

Наверняка венцы не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и оппонент пока только начинает свою серию контрольных матчей.

«Милан»

Турнирное положение: «Россонери» прошлый сезон провели довольно удачно. «Милан» финишировал на 2 месте в Серии А.

При этом «Милан» пропускал уж слишком часто. В 38 поединках чемпионата оборона команды дала результативный сбой 49 раз.

Последние матчи: А вот игровой практики команде нынче недостает. Встреча с австрийцами лишь откроет серию спаррингов.

При этом «Милан» в среднем забивает 2 гола за матч. В 38 матчах прошедшего сезона команда отличилась 76 забитыми мячами.

В 5 своих последних матчах команда победила лишь однажды. В этих поединках она отличилась 14 мячами при 15 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Пока что «россонери» лишь тренировались, да и то, не в оптимальном сочетании. Ряд игроков был задействован в сборных своих стран.

Среди новичков выделяется Альваро Мората. Испанец способен взвалить на себя бремя наконечника атак команды.

И уж наверняка «Милан» будет пытаться доминировать в этой встрече. Даже без игровой практики «россонери» выглядят монолитнее соперника.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и австрийского оппонента команда просто обязана обыгрывать при любой диспозиции.

Статистика для ставок

«Рапид» выиграл в 2 из 3 летних спаррингов

«Милан» не побеждает 3 матча кряду

Миланцы неизменно забивали в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 3.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.54 и 2.50.

Прогноз: «Россонери» явно постараются начать серию контрольных матчей с победы.

«Рапид» не особенно стабилен, да и в матчах с сильными соперниками явно не преуспевает.

Ставка: Победа «Милана» за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.63