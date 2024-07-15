15 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Ференцварош» и «Вест Хэм». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ференцварош» — «Вест Хэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ференцварош»

Турнирное положение: Эта команда минувший чемпионат Венгрии провела триумфально. «Ференцварош» уверенно стал чемпионом.

При этом «Ференцварош» опередил ближайшего преследователя на 16 очков. Да и победила команда в 23 матчах из 33.

Последние матчи: летом команда провела уже 4 спарринга. В них венгры по 2 раза победили и сыграли вничью.

В последнем спарринге «Ференцварош» переиграл «Истру 1961» (3:1). Хотя до того была ничья с ЦСКА 1948 (1:1).

В 5 своих последних матчах «Ференцварош» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Чемпион Венгрии в межсезонье выглядит довольно выгодно. Вот только состав несколько разбалансирован ввиду занятости лидеров команды в сборных.

Главной проблемой команды является не самая надежная оборона. В трех своих последних матчах «Ференцварош» неизменно пропускал.

Наверняка венгры будут активно атаковать и на сей раз. Да и оппонент только начинает серию своих спаррингов.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: Эта команда прошлый сезон провела неудачно. «Вест Хэм» в итоге занял 9 место в чемпионате Англии.

При этом «Вест Хэм» в среднем пропускал почти 2 гола за матч. В 38 поединках АПЛ тылы «молотобойцев» дали сбой 74 раза.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только начинается. Да и ряд игроков были задействованы в составе своих сборных.

При этом «Вест Хэм» активно готовится в тренировочном режиме. Да и вообще, «молотобойцы» намерены побороться за попадание в еврокубки.

В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках она отличилась 8 мячами при 16 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Лондонцы способны оказать достойное сопротивление любому оппоненту. Да и по именам состав команды выглядит вполне прилично.

Состав «молотобойцев» в межсезонье претерпел изменения. Да и новичкам нужно время, дабы вписаться в игру команды.

И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. «Вест Хэм» явно постарается, как минимум, не уступить чемпиону Венгрии.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и вообще, лондонцы явно не лыком шиты!

Статистика для ставок

«Ференцварош» в 4 спаррингах добыл 2 виктории

«Вест Хэм» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

«Ференцварош» неизменно пропускал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.59, а победа оппонента — в скромные 3.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.85 и 2.06.

Прогноз: «Ференцварош» уже вовсю проводит контрольные поединки, и явно будет активен в атаке.

Венгры уже сыграли четыре контрольных поединка, тогда как лондонцы только начинают свою серию спаррингов.

Ставка: Победа «Ференцвароша» за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.31