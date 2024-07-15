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    Сумеет ли «Ференцварош» обидеть лондонцев?

    «Ференцварош» — «Вест Хэм». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 15 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ференцварош» — «Вест Хэм»
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    «Ференцварош»
    15 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Ференцварош» и «Вест Хэм». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ференцварош» — «Вест Хэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 15 Июля 2024 года

    Ференцварош

  • Будапешт
    •  Ференцварош 16:00 Вест Хэм

    Вест Хэм

  • Лондон
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    «Ференцварош»

    Турнирное положение: Эта команда минувший чемпионат Венгрии провела триумфально. «Ференцварош» уверенно стал чемпионом.

    При этом «Ференцварош» опередил ближайшего преследователя на 16 очков. Да и победила команда в 23 матчах из 33.

    Ференцварош — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом команда провела уже 4 спарринга. В них венгры по 2 раза победили и сыграли вничью.

    В последнем спарринге «Ференцварош» переиграл «Истру 1961» (3:1). Хотя до того была ничья с ЦСКА 1948 (1:1).

    В 5 своих последних матчах «Ференцварош» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Чемпион Венгрии в межсезонье выглядит довольно выгодно. Вот только состав несколько разбалансирован ввиду занятости лидеров команды в сборных.

    Главной проблемой команды является не самая надежная оборона. В трех своих последних матчах «Ференцварош» неизменно пропускал.

    Наверняка венгры будут активно атаковать и на сей раз. Да и оппонент только начинает серию своих спаррингов.

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: Эта команда прошлый сезон провела неудачно. «Вест Хэм» в итоге занял 9 место в чемпионате Англии.

    При этом «Вест Хэм» в среднем пропускал почти 2 гола за матч. В 38 поединках АПЛ тылы «молотобойцев» дали сбой 74 раза.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только начинается. Да и ряд игроков были задействованы в составе своих сборных.

    При этом «Вест Хэм» активно готовится в тренировочном режиме. Да и вообще, «молотобойцы» намерены побороться за попадание в еврокубки.

    В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках она отличилась 8 мячами при 16 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Лондонцы способны оказать достойное сопротивление любому оппоненту. Да и по именам состав команды выглядит вполне прилично.

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    Состав «молотобойцев» в межсезонье претерпел изменения. Да и новичкам нужно время, дабы вписаться в игру команды.

    И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. «Вест Хэм» явно постарается, как минимум, не уступить чемпиону Венгрии.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и вообще, лондонцы явно не лыком шиты!

    Статистика для ставок

    • «Ференцварош» в 4 спаррингах добыл 2 виктории

    • «Вест Хэм» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • «Ференцварош» неизменно пропускал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.59, а победа оппонента — в скромные 3.24.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.85 и 2.06.

    Прогноз: «Ференцварош» уже вовсю проводит контрольные поединки, и явно будет активен в атаке.

    Венгры уже сыграли четыре контрольных поединка, тогда как лондонцы только начинают свою серию спаррингов.

    Ставка: Победа «Ференцвароша» за 2.26.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.31

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    «Ференцварош» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 15.07.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Ференцварош» обидеть лондонцев?
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