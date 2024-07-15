Ференцварош
Вест Хэм
«Ференцварош»
Турнирное положение: Эта команда минувший чемпионат Венгрии провела триумфально. «Ференцварош» уверенно стал чемпионом.
При этом «Ференцварош» опередил ближайшего преследователя на 16 очков. Да и победила команда в 23 матчах из 33.
Ференцварош — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: летом команда провела уже 4 спарринга. В них венгры по 2 раза победили и сыграли вничью.
В последнем спарринге «Ференцварош» переиграл «Истру 1961» (3:1). Хотя до того была ничья с ЦСКА 1948 (1:1).
В 5 своих последних матчах «Ференцварош» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Чемпион Венгрии в межсезонье выглядит довольно выгодно. Вот только состав несколько разбалансирован ввиду занятости лидеров команды в сборных.
Главной проблемой команды является не самая надежная оборона. В трех своих последних матчах «Ференцварош» неизменно пропускал.
Наверняка венгры будут активно атаковать и на сей раз. Да и оппонент только начинает серию своих спаррингов.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: Эта команда прошлый сезон провела неудачно. «Вест Хэм» в итоге занял 9 место в чемпионате Англии.
При этом «Вест Хэм» в среднем пропускал почти 2 гола за матч. В 38 поединках АПЛ тылы «молотобойцев» дали сбой 74 раза.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только начинается. Да и ряд игроков были задействованы в составе своих сборных.
При этом «Вест Хэм» активно готовится в тренировочном режиме. Да и вообще, «молотобойцы» намерены побороться за попадание в еврокубки.
В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках она отличилась 8 мячами при 16 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Лондонцы способны оказать достойное сопротивление любому оппоненту. Да и по именам состав команды выглядит вполне прилично.
Состав «молотобойцев» в межсезонье претерпел изменения. Да и новичкам нужно время, дабы вписаться в игру команды.
И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. «Вест Хэм» явно постарается, как минимум, не уступить чемпиону Венгрии.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и вообще, лондонцы явно не лыком шиты!
Статистика для ставок
- «Ференцварош» в 4 спаррингах добыл 2 виктории
- «Вест Хэм» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
- «Ференцварош» неизменно пропускал в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.59, а победа оппонента — в скромные 3.24.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.85 и 2.06.
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Прогноз: «Ференцварош» уже вовсю проводит контрольные поединки, и явно будет активен в атаке.
Венгры уже сыграли четыре контрольных поединка, тогда как лондонцы только начинают свою серию спаррингов.
Ставка: Победа «Ференцвароша» за 2.26.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.31