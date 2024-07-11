Исландцы проведут удачную гастроль

11 июля в 1/8 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Тиквеш» и «Брейдаблик». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тиквеш» — «Брейдаблик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тиквеш»

Турнирное положение: «Тиквеш» прошлый чемпионат Северной Македонии провел успешно. Команда в итоге расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Тиквеш» в 33 матчах чемпионата настрелял всего 41 мяч. Да и пропустила команда относительно много — 40 голов.

Последние матчи: В летних контрольных матчах команда выглядела вполне прилично. В 5 поединках удалось выиграть 4 раза при одной коллизии.

В своем последнем на данный момент матче команда сумела одолеть «Лапи» (2:1). До того «Тиквеш» нанес поражение «Малишево» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит монолитно. Да и состав македонцев по именам выглядит не столь ярко.

При этом «Тиквеш» все еще не решил своих проблем в обороне. Пропускала команда в 4 из 5 летних контрольных поединков.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на своих сильных качествах. Да и серия из 4 побед кряду явно окрыляет!

«Брейдаблик»

Турнирное положение: «Брейдаблик» в нынешнем чемпионате Исландии привычно сражается за самые высокие места. Да текущий момент команда осела на 3 позиции.

Причем «Брейдаблик» отстает от лидера чемпионата на 6 очков. Вот только забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Вот уже 3 матча она обходится без побед.

Минувший тур чемпионата Исландии для команды сложился не столь удачно. В матче с «Вестри» была подписана мировая (2:2).

До того «Брейдаблик» минимально уступил «Хабнарфьордюру». А вот встреча с «Акранесом» завершилась подписанием мировой (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда не блещет яркой игрой и результатами. Зато чемпионат у исландцев в самом разгаре.

А вот оборона команды действует относительно надежно. В 14 поединках чемпионата она дала результативный сбой 17 раз.

Вот только «Брейдаблик» выиграл лишь в 8 матчах из 14. Да и последние осечки явно ударили по самолюбию игроков.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Исландцы являются довольно опытными еврокубковыми бойцами.

Статистика для ставок

«Тиквеш» выиграл в 4 своих последних матчах

«Брейдаблик» имеет действующую трехматчевую безвыигрышную серию

Исландцы в среднем забивают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брейдаблик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 3.03.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.99 и 1.80.

Прогноз: Номинальные гости явно сильнее македонцев, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Чемпионат Исландии в самом разгаре, плюс «Брейдаблик» превосходит соперника в классе.

Ставка: Победа «Брейдаблика» за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.34