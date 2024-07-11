Исландцы проведут удачную гастроль

«Тиквеш»
Турнирное положение: «Тиквеш» прошлый чемпионат Северной Македонии провел успешно. Команда в итоге расположилась на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Тиквеш» в 33 матчах чемпионата настрелял всего 41 мяч. Да и пропустила команда относительно много — 40 голов.
Последние матчи: В летних контрольных матчах команда выглядела вполне прилично. В 5 поединках удалось выиграть 4 раза при одной коллизии.
В своем последнем на данный момент матче команда сумела одолеть «Лапи» (2:1). До того «Тиквеш» нанес поражение «Малишево» (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит монолитно. Да и состав македонцев по именам выглядит не столь ярко.
При этом «Тиквеш» все еще не решил своих проблем в обороне. Пропускала команда в 4 из 5 летних контрольных поединков.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на своих сильных качествах. Да и серия из 4 побед кряду явно окрыляет!
«Брейдаблик»
Турнирное положение: «Брейдаблик» в нынешнем чемпионате Исландии привычно сражается за самые высокие места. Да текущий момент команда осела на 3 позиции.
Причем «Брейдаблик» отстает от лидера чемпионата на 6 очков. Вот только забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Вот уже 3 матча она обходится без побед.
Минувший тур чемпионата Исландии для команды сложился не столь удачно. В матче с «Вестри» была подписана мировая (2:2).
До того «Брейдаблик» минимально уступил «Хабнарфьордюру». А вот встреча с «Акранесом» завершилась подписанием мировой (1:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда не блещет яркой игрой и результатами. Зато чемпионат у исландцев в самом разгаре.
А вот оборона команды действует относительно надежно. В 14 поединках чемпионата она дала результативный сбой 17 раз.
Вот только «Брейдаблик» выиграл лишь в 8 матчах из 14. Да и последние осечки явно ударили по самолюбию игроков.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Исландцы являются довольно опытными еврокубковыми бойцами.
Статистика для ставок
- «Тиквеш» выиграл в 4 своих последних матчах
- «Брейдаблик» имеет действующую трехматчевую безвыигрышную серию
- Исландцы в среднем забивают 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брейдаблик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 3.03.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.99 и 1.80.
- 1.86Нидерланды — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.15Локомотив — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.18Динамо Минск — Пюник: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Номинальные гости явно сильнее македонцев, и наверняка будут максимально активны в атаке.
Чемпионат Исландии в самом разгаре, плюс «Брейдаблик» превосходит соперника в классе.
Ставка: Победа «Брейдаблика» за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.34