Исландцы проведут удачную гастроль

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    «Тиквеш» — «Брейдаблик». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 11 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тиквеш» — «Брейдаблик»
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    «Брейдаблик»
    11 июля в 1/8 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Тиквеш» и «Брейдаблик». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тиквеш» — «Брейдаблик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Тиквеш»

    Турнирное положение: «Тиквеш» прошлый чемпионат Северной Македонии провел успешно. Команда в итоге расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Тиквеш» в 33 матчах чемпионата настрелял всего 41 мяч. Да и пропустила команда относительно много — 40 голов.

    Последние матчи: В летних контрольных матчах команда выглядела вполне прилично. В 5 поединках удалось выиграть 4 раза при одной коллизии.

    В своем последнем на данный момент матче команда сумела одолеть «Лапи» (2:1). До того «Тиквеш» нанес поражение «Малишево» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит монолитно. Да и состав македонцев по именам выглядит не столь ярко.

    При этом «Тиквеш» все еще не решил своих проблем в обороне. Пропускала команда в 4 из 5 летних контрольных поединков.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на своих сильных качествах. Да и серия из 4 побед кряду явно окрыляет!

    «Брейдаблик»

    Турнирное положение: «Брейдаблик» в нынешнем чемпионате Исландии привычно сражается за самые высокие места. Да текущий момент команда осела на 3 позиции.

    Причем «Брейдаблик» отстает от лидера чемпионата на 6 очков. Вот только забивает команда в среднем 2 гола за матч.

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    • Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Вот уже 3 матча она обходится без побед.

    Минувший тур чемпионата Исландии для команды сложился не столь удачно. В матче с «Вестри» была подписана мировая (2:2).

    До того «Брейдаблик» минимально уступил «Хабнарфьордюру». А вот встреча с «Акранесом» завершилась подписанием мировой (1:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда не блещет яркой игрой и результатами. Зато чемпионат у исландцев в самом разгаре.

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    А вот оборона команды действует относительно надежно. В 14 поединках чемпионата она дала результативный сбой 17 раз.

    Вот только «Брейдаблик» выиграл лишь в 8 матчах из 14. Да и последние осечки явно ударили по самолюбию игроков.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Исландцы являются довольно опытными еврокубковыми бойцами.

    Статистика для ставок

    • «Тиквеш» выиграл в 4 своих последних матчах

    • «Брейдаблик» имеет действующую трехматчевую безвыигрышную серию

    • Исландцы в среднем забивают 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брейдаблик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 3.03.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.99 и 1.80.

    Прогноз: Номинальные гости явно сильнее македонцев, и наверняка будут максимально активны в атаке.

    Чемпионат Исландии в самом разгаре, плюс «Брейдаблик» превосходит соперника в классе.

    Ставка: Победа «Брейдаблика» за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.34

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