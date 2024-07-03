ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виллиан ЖозеС детства красно-белый и забивал «Зениту». Бразилец Виллиан заменит «Спартаку» Промеса Криштиану РоналдуДневник Евро-2024. Непробиваемый Кошта, незабивные французы и слезы Роналду Сборная ФранцииКороче, Евро. 1-2 июля
  • 00:46
    • Португалия в серии пенальти обыграла Словению и вышла в четвертьфинал Евро-2024
  • 23:19
    • Синнер пробился во второй круг Уимблдона
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Калев» одолеть «Курессааре»?

    «Калев» — «Курессааре». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 3 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Премиум-лига Эстонии Прогнозы на Калев
    Прогноз и ставки на «Калев» — «Курессааре»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Курессааре»
    3 июля в 18-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Калев» и «Курессааре». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Калев» — «Курессааре», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Эстония. Премиум-лига 03 Июля 2024 года

    Калев Таллин

  • Эстония. Премиум-лига
    •  Калев Таллин 20:00 Курессааре

    Курессааре

  • Курессааре
    •

    «Калев»

    Турнирное положение: «Калев» ведет борьбу за попадание в топ-5. На данный момент команда находится как раз на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Калев» лишь минимально опережает своего ближайшего преследователя. Да и выиграла команда всего в 5 матчах из 19.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Калев» минимально переиграл «Пярну Вапрус».

    А вот до того команда потерпела поражение от «Нымме Калью» (0:2). Да и домашняя коллизия в матче с «Пайде» вышла оглушительной (2:5).

    В 5 своих последних матчах команда победила всего лишь один раз. В этих поединках «Калев» забил 5 мячей при 14 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не самые яркие результаты. Лишь в минувшем туре была прервана четырехматчевая пораженческая серия.

    Матчи против «Курессааре» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Калев» выиграл всего однажды при 3 поражениях.

    Причем «Калев» уже год не может одолеть «Курессааре». Да и мартовское очное свидание завершилась звонкой коллизией (0:3).

    «Курессааре»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате сражается за выживание. Ныне «Курессааре» располагается на 7 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Курессааре» имеет некоторые сложности с реализацией. Забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 20 мячей в 17 сыгранных поединках.

  • Ломая тенденцию. Групповой этап Евро-2024 стал лучшим в эпоху 24 команд
  • Групповые этапы больших турниров часто бывают довольно скучными, но не в этот раз
  • 30/06/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова потерпела коллизию. «Курессааре» в родных стенах был бит «Пайде» (0:2).

    А вот до того команда минимально одолела «Нарву». Вот только домашний поединок с «Нымме Юнайтед» завершился лишь паритетом (1:1).

    Пропускает команда в среднем фактически 2 гола за матч — 33 мяча в 17 встречах. Да и гандикап от зоны прямого вылета составляет всего лишь 6 зачетных пунктов.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Курессааре» выглядит крайне нестабильно. Да и выиграла команда лишь в 4 матчах эстонского чемпионата.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом до того «Курессааре» проиграл в 8 матчах из 17. Зато в двух своих последних выездных поединках команда победила.

    Неплохой сезон выдает Мартен Пайюнурм. Опытный защитник отличился уже 6 голами, плюс в этом туре возвратится в состав после дисквалификации.

    Очевидно, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Да и последние очные поединки с «Калевом» для команды складываются удачно.

    Статистика для ставок

    • «Калев» уже год не побеждает «Курессааре»

    • Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

    • «Курессааре» в среднем пропускает 2 мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Калев» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.71, а победа оппонента — в скромные 2.78.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.69 и 2.10.

    Прогноз: Фактор своего поля в поединке примерно равных по классу соперников станет решающим.

    «Калев» давненько не обыгрывал «Курессааре», к тому же сражается за сохранение своей нынешней позиции.

    Ставка: Победа «Калева» за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сумеет лишь один из соперников.

    Ставка: Обе не забьют за 2.11

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Крюгер — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Корда — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Дакворт — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бронцетти — Фернандес
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Боузкова — Риера
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бултер — Мария
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хуркач — Албот
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Рублев — Комесана
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Калинина — Аванесян
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Даниэль — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Пера — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Машарова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Калинская — Удварди
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Руне — Квон Сун Ву
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Калев» — «Курессааре»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Калев» одолеть «Курессааре»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры