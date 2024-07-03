Калев Таллин
Курессааре
«Калев»
Турнирное положение: «Калев» ведет борьбу за попадание в топ-5. На данный момент команда находится как раз на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Калев» лишь минимально опережает своего ближайшего преследователя. Да и выиграла команда всего в 5 матчах из 19.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Калев» минимально переиграл «Пярну Вапрус».
А вот до того команда потерпела поражение от «Нымме Калью» (0:2). Да и домашняя коллизия в матче с «Пайде» вышла оглушительной (2:5).
В 5 своих последних матчах команда победила всего лишь один раз. В этих поединках «Калев» забил 5 мячей при 14 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не самые яркие результаты. Лишь в минувшем туре была прервана четырехматчевая пораженческая серия.
Матчи против «Курессааре» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Калев» выиграл всего однажды при 3 поражениях.
Причем «Калев» уже год не может одолеть «Курессааре». Да и мартовское очное свидание завершилась звонкой коллизией (0:3).
«Курессааре»
Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате сражается за выживание. Ныне «Курессааре» располагается на 7 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Курессааре» имеет некоторые сложности с реализацией. Забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 20 мячей в 17 сыгранных поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова потерпела коллизию. «Курессааре» в родных стенах был бит «Пайде» (0:2).
А вот до того команда минимально одолела «Нарву». Вот только домашний поединок с «Нымме Юнайтед» завершился лишь паритетом (1:1).
Пропускает команда в среднем фактически 2 гола за матч — 33 мяча в 17 встречах. Да и гандикап от зоны прямого вылета составляет всего лишь 6 зачетных пунктов.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Курессааре» выглядит крайне нестабильно. Да и выиграла команда лишь в 4 матчах эстонского чемпионата.
При этом до того «Курессааре» проиграл в 8 матчах из 17. Зато в двух своих последних выездных поединках команда победила.
Неплохой сезон выдает Мартен Пайюнурм. Опытный защитник отличился уже 6 голами, плюс в этом туре возвратится в состав после дисквалификации.
Очевидно, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Да и последние очные поединки с «Калевом» для команды складываются удачно.
Статистика для ставок
- «Калев» уже год не побеждает «Курессааре»
- Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч
- «Курессааре» в среднем пропускает 2 мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Калев» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.71, а победа оппонента — в скромные 2.78.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.69 и 2.10.
- 1.92Румыния — Нидерланды: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.04Австрия — Турция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Бразилия — Колумбия: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: Фактор своего поля в поединке примерно равных по классу соперников станет решающим.
«Калев» давненько не обыгрывал «Курессааре», к тому же сражается за сохранение своей нынешней позиции.
Ставка: Победа «Калева» за 2.27.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сумеет лишь один из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.11