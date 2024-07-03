3 июля в 18-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Калев» и «Курессааре». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Калев» — «Курессааре», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Калев»

Турнирное положение: «Калев» ведет борьбу за попадание в топ-5. На данный момент команда находится как раз на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Калев» лишь минимально опережает своего ближайшего преследователя. Да и выиграла команда всего в 5 матчах из 19.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Калев» минимально переиграл «Пярну Вапрус».

А вот до того команда потерпела поражение от «Нымме Калью» (0:2). Да и домашняя коллизия в матче с «Пайде» вышла оглушительной (2:5).

В 5 своих последних матчах команда победила всего лишь один раз. В этих поединках «Калев» забил 5 мячей при 14 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не самые яркие результаты. Лишь в минувшем туре была прервана четырехматчевая пораженческая серия.

Матчи против «Курессааре» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Калев» выиграл всего однажды при 3 поражениях.

Причем «Калев» уже год не может одолеть «Курессааре». Да и мартовское очное свидание завершилась звонкой коллизией (0:3).

«Курессааре»

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате сражается за выживание. Ныне «Курессааре» располагается на 7 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Курессааре» имеет некоторые сложности с реализацией. Забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 20 мячей в 17 сыгранных поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова потерпела коллизию. «Курессааре» в родных стенах был бит «Пайде» (0:2).

А вот до того команда минимально одолела «Нарву». Вот только домашний поединок с «Нымме Юнайтед» завершился лишь паритетом (1:1).

Пропускает команда в среднем фактически 2 гола за матч — 33 мяча в 17 встречах. Да и гандикап от зоны прямого вылета составляет всего лишь 6 зачетных пунктов.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Курессааре» выглядит крайне нестабильно. Да и выиграла команда лишь в 4 матчах эстонского чемпионата.

При этом до того «Курессааре» проиграл в 8 матчах из 17. Зато в двух своих последних выездных поединках команда победила.

Неплохой сезон выдает Мартен Пайюнурм. Опытный защитник отличился уже 6 голами, плюс в этом туре возвратится в состав после дисквалификации.

Очевидно, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Да и последние очные поединки с «Калевом» для команды складываются удачно.

Статистика для ставок

«Калев» уже год не побеждает «Курессааре»

Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

«Курессааре» в среднем пропускает 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Калев» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.71, а победа оппонента — в скромные 2.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.69 и 2.10.

Прогноз: Фактор своего поля в поединке примерно равных по классу соперников станет решающим.

«Калев» давненько не обыгрывал «Курессааре», к тому же сражается за сохранение своей нынешней позиции.

Ставка: Победа «Калева» за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сумеет лишь один из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.11