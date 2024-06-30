Динамо
Ахмат
«Динамо» Москва
Турнирное положение: «Динамо» Москва лишь в последнем туре минувшего чемпионата упустило чемпионство. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.
При этом отставание от чемпиона «Зенита» осталось минимальным. Да и оборона «Динамо» Москва слишком часто ошибалась: 39 пропущенных мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке москвичи проиграли. Это было то самое обидное поражение от «Краснодара».
Причем до того динамовцы выиграли трижды кряду. Но даже этого запала команде Марцела Лички в итоге не хватило.
В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках «Динамо» Москва забило 10 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В межсезонье состав команды претерпел некоторые изменения. Зато пока удалось сохранить лидера Константина Тюкавина.
Поединки с грозненцами для «Динамо» Москва исторически складываются неудачно. В 5 последних матчах москвичи выиграли 1 раз при 3 поражениях.
Наверняка настрой у команды Лички на контрольный поединок будет боевым. Да и по подбору игроков московский клуб смотрится куда ярче соперника.
«Ахмат»
Турнирное положение: «Ахмат» минувший сезон провел неудачно. Грозненцы финишировали на скромном 10 месте таблицы.
Притом, что «Ахмат» долгое время находился в опасной зоне. И лишь несколько успешных весенних матчах сохранили для чеченцев место в элите.
Последние матчи: «Ахмат» только начинает серию контрольных поединков. Спарринг с «Динамо» будет очень полезен в качестве проверки себя на фоне столь сильного оппонента.
Да и сезон в РПЛ «Ахмат» завершил поражением. Грозненцы по всем статьям уступили симпатичному «Факелу» (0:2).
Грозненцы в текущее межсезонье уже успели укрепиться. Да и наверняка урок прошлого чемпионата будет учтен.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ахмат» явно постарается максимально плодотворно подготовиться к новому сезону. Да и ресурсы для этого у клуба имеются.
Правда, последняя победа над динамовцами случилась еще год назад. После того грозненцы добыли лишь ничью и один раз уступили.
В 5 своих последних поединках команда добыла 3 виктории. В этих матчах игроки команды отличились 9 мячами при 8 пропущенных.
Очевидно, что «Ахмат» будет действовать вторым номером. Да и москвичей номинальные гости явно не боятся.
Статистика для ставок
- «Динамо» Москва из пяти последних очных поединков трижды уступило «Ахмату»
- «Ахмат» проиграл в 2 своих последних матчах
- «Динамо» Москва до последней неудачи выиграло трижды кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Москва — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 4.03, а победа оппонента — в скромные 4.47.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.69 и 2.36.
- 3.00Швейцария — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.08Германия — Дания: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.14Испания — Грузия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: «Динамо» Москва, несмотря на значительные кадровые изменения, явно сильнее соперника.
Москвичи намерены успешно начать серию спаррингов, и уж точно начнут встречу активно.
Ставка: Победа «Динамо» Москва в 1 тайме за 2.31.
Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом матче сумеет лишь один из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.29