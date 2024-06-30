30 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Динамо» Москва и «Ахмат». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Ахмат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: «Динамо» Москва лишь в последнем туре минувшего чемпионата упустило чемпионство. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

При этом отставание от чемпиона «Зенита» осталось минимальным. Да и оборона «Динамо» Москва слишком часто ошибалась: 39 пропущенных мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке москвичи проиграли. Это было то самое обидное поражение от «Краснодара».

Причем до того динамовцы выиграли трижды кряду. Но даже этого запала команде Марцела Лички в итоге не хватило.

В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках «Динамо» Москва забило 10 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В межсезонье состав команды претерпел некоторые изменения. Зато пока удалось сохранить лидера Константина Тюкавина.

Поединки с грозненцами для «Динамо» Москва исторически складываются неудачно. В 5 последних матчах москвичи выиграли 1 раз при 3 поражениях.

Наверняка настрой у команды Лички на контрольный поединок будет боевым. Да и по подбору игроков московский клуб смотрится куда ярче соперника.

«Ахмат»

Турнирное положение: «Ахмат» минувший сезон провел неудачно. Грозненцы финишировали на скромном 10 месте таблицы.

Притом, что «Ахмат» долгое время находился в опасной зоне. И лишь несколько успешных весенних матчах сохранили для чеченцев место в элите.

Последние матчи: «Ахмат» только начинает серию контрольных поединков. Спарринг с «Динамо» будет очень полезен в качестве проверки себя на фоне столь сильного оппонента.

Да и сезон в РПЛ «Ахмат» завершил поражением. Грозненцы по всем статьям уступили симпатичному «Факелу» (0:2).

Грозненцы в текущее межсезонье уже успели укрепиться. Да и наверняка урок прошлого чемпионата будет учтен.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ахмат» явно постарается максимально плодотворно подготовиться к новому сезону. Да и ресурсы для этого у клуба имеются.

Правда, последняя победа над динамовцами случилась еще год назад. После того грозненцы добыли лишь ничью и один раз уступили.

В 5 своих последних поединках команда добыла 3 виктории. В этих матчах игроки команды отличились 9 мячами при 8 пропущенных.

Очевидно, что «Ахмат» будет действовать вторым номером. Да и москвичей номинальные гости явно не боятся.

Статистика для ставок

«Динамо» Москва из пяти последних очных поединков трижды уступило «Ахмату»

«Ахмат» проиграл в 2 своих последних матчах

«Динамо» Москва до последней неудачи выиграло трижды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Москва — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 4.03, а победа оппонента — в скромные 4.47.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.69 и 2.36.

Прогноз: «Динамо» Москва, несмотря на значительные кадровые изменения, явно сильнее соперника.

Москвичи намерены успешно начать серию спаррингов, и уж точно начнут встречу активно.

Ставка: Победа «Динамо» Москва в 1 тайме за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом матче сумеет лишь один из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.29