26 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Нефтчи» Кочкор-Ата. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Илбирс» — «Нефтчи» Кочкор-Ата, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Илбирс»

Турнирное положение: «Илбирс» нынче сражается за выживание в элите. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Илбирс» выиграл всего 4 раза в 13 матчах. Да и забивает команда в среднем почти гол за матч: 15 результативных ударов.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела взять один зачетный балл. «Илбирс» расписал мировую с «Кыргызалтыном» (1:1).

Причем до того команда досадным образом уступила «Таланту» (1:2). А вот встреча с «Алдиером» принесла яркую победу (4:0).

В 5 своих последних матчах команда разжилась 2 победами. В этих поединках «Илбирс» забил 9 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядеоа нестабильно. Да и отрыв от последнего места составляет 6 очков.

Матчи с «нефтяниками» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков выигран один при 3 поражениях.

Несомненно, номинальные хозяева будут активно атаковать. «Илбирс» постарается максимально оторваться от группы аутсайдеров.

«Нефтчи» Кочкор-Ата

Турнирное положение: «Нефтяники» нынче ходят в середняках чемпионата. На данный момент «Нефтчи» Кочкор-Ата располагается на 6 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Нефтчи» Кочкор-Ата в 11 матчах выиграл всего 4 раза. Да и в плане реализации у команды относительный порядок — 16 забитых мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один балл. «Нефтчи» Кочкор-Ата подписал мировую с «Алдиером» (2:2).

До того команда уступила «Алаю» со счетом 2:4. Зато ничья с сильным «Дордоем» (0:0) явно сойдет за локальный успех.

А вот не побеждает «Нефтчи» Кочкор-Ата уже 3 матча подряд. Да и оборона в последних матчах ошибалась слишком уж часто.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Нефтчи» Кочкор-Ата выглядит не столь уверенно. Последняя виктория добыла более месяца назад.

В 5 своих последних матчах команда выиграла дважды. В них «Нефтчи» Кочкор-Ата отправил в ворота соперников 8 мячей при 7 пропущенных.

Притом, что «Нефтчи» Кочкор-Ата в апреле обыграл «Илбирс» (3:2). Решающий мяч на счету хавбек Давида Канди.

Наверняка гости будут стараться зацепиться за очки. Да и соперник в среднем пропускает без малого 2 гола за матч.

Статистика для ставок

«Илбирс» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

«Нефтчи» Кочкор-Ата не побеждает 3 матча кряду

«Илбирс» не выигрывал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Илбирс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 2.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.66 и 2.28.

Прогноз: Номинальные гости выглядят явно сильнее оппонента, и уж точно постараются взять три очка.

«Нефтчи» Кочкор-Ата намерен добыть долгожданную викторию, да и «Илбирс» пропускает слишком часто.

Ставка: Победа «Нефтчи» Кочкор-Ата за 2.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.31