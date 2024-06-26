«Илбирс»
Турнирное положение: «Илбирс» нынче сражается за выживание в элите. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Илбирс» выиграл всего 4 раза в 13 матчах. Да и забивает команда в среднем почти гол за матч: 15 результативных ударов.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела взять один зачетный балл. «Илбирс» расписал мировую с «Кыргызалтыном» (1:1).
Причем до того команда досадным образом уступила «Таланту» (1:2). А вот встреча с «Алдиером» принесла яркую победу (4:0).
В 5 своих последних матчах команда разжилась 2 победами. В этих поединках «Илбирс» забил 9 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядеоа нестабильно. Да и отрыв от последнего места составляет 6 очков.
Матчи с «нефтяниками» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков выигран один при 3 поражениях.
Несомненно, номинальные хозяева будут активно атаковать. «Илбирс» постарается максимально оторваться от группы аутсайдеров.
«Нефтчи» Кочкор-Ата
Турнирное положение: «Нефтяники» нынче ходят в середняках чемпионата. На данный момент «Нефтчи» Кочкор-Ата располагается на 6 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Нефтчи» Кочкор-Ата в 11 матчах выиграл всего 4 раза. Да и в плане реализации у команды относительный порядок — 16 забитых мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один балл. «Нефтчи» Кочкор-Ата подписал мировую с «Алдиером» (2:2).
До того команда уступила «Алаю» со счетом 2:4. Зато ничья с сильным «Дордоем» (0:0) явно сойдет за локальный успех.
А вот не побеждает «Нефтчи» Кочкор-Ата уже 3 матча подряд. Да и оборона в последних матчах ошибалась слишком уж часто.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Нефтчи» Кочкор-Ата выглядит не столь уверенно. Последняя виктория добыла более месяца назад.
В 5 своих последних матчах команда выиграла дважды. В них «Нефтчи» Кочкор-Ата отправил в ворота соперников 8 мячей при 7 пропущенных.
Притом, что «Нефтчи» Кочкор-Ата в апреле обыграл «Илбирс» (3:2). Решающий мяч на счету хавбек Давида Канди.
Наверняка гости будут стараться зацепиться за очки. Да и соперник в среднем пропускает без малого 2 гола за матч.
Статистика для ставок
- «Илбирс» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
- «Нефтчи» Кочкор-Ата не побеждает 3 матча кряду
- «Илбирс» не выигрывал в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Илбирс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 2.87.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.66 и 2.28.
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Прогноз: Номинальные гости выглядят явно сильнее оппонента, и уж точно постараются взять три очка.
«Нефтчи» Кочкор-Ата намерен добыть долгожданную викторию, да и «Илбирс» пропускает слишком часто.
Ставка: Победа «Нефтчи» Кочкор-Ата за 2.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.31