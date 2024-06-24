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    Хорватия — Италия. Ставка (к. 1.95) и прогноз на тоталы в матче Евро-2024 24 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Хорватия — Италия
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    Сборная Италии
    24 июня в Лейпциге на «Ред Булл Арене» пройдет поединок третьего тура группового этапа Евро-2024 в квартете В, в котором сыграют сборные Хорватии и Италии. Начало — в 22:00 по мск. Хорватия — Италия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа B 24 Июня 2024 года

    Хорватия

  • Загреб
    •  Хорватия 22:00 Италия

    Италия

  • Рим
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    Хорватия

    Турнирное положение: После двух туров сборная Хорватии с одним набранным баллом идет на последнем месте в своем квартете, но еще имеет шансы на плей-офф.

    У «шашечных» на этом турнире одно поражение и одна мировая, два забитых мяча и аж пять пропущенных.

    Хорватия — Италия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Стартовый поединок на Евро-2024 хорваты провалили, крупно проиграв сборной Испании со счетом 0:3, пропустив все голы еще до перерыва и не забив пенальти во втором тайме. Во втором игровом дне они расписали мировую с албанцами 2:2, упустив победу в компенсированное время.

    Не сыграют: Хавбек Никола Влашич пропустит данный поединок.

    Ориентировочный состав Ливакович; Шутало, Гвардиол, Перишич; Модрич, Сучич, Ковачич; Пашалич, Будимир, Крамарич.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: На этом турнире национальная команда Хорватии выглядит слабо, ведь лидеры команды очень возрастные.

    На Евро-2024 хорваты раз уступили и раз сыграли вничью. Перед этим же они имели 6-матчевую беспроигрышную серию, в которой расписали одну мировую и добились пяти викторий. Причем в четырех поединках этого отрезка они сохранили свои ворота на замке.

    Италия

    Турнирное положение: Действующий чемпион Европы с тремя зачетными пунктами идет пока вторым в своем квартете, но еще на забронировал себе биле в 1/8 финала.

    Сборная Италии на данном турнире добилась одной виктории и раз уступила, забила и пропустила по два гола.

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    • Последние матчи: В первом туре Евро-2024 «Скуадра Адзурра» с большим трудом переиграла скромную Албанию со счетом 2:1, пропустив от соперника уже на первой минуте поединка. А после этого она потерпела минимальное фиаско от Испании 0:1, забив в свои ворота в начале второй половины игры.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды пока нет.

    Ориентировочный состав Доннарумма; Дармиан, Бастони, Калафьори, Димарко; Кристанте, Жоржиньо; Барелла, Пеллегрини, Кьеза; Ретеги.

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    Состояние команды: Сборная Италии проиграла свой последний проведенный матч, но перед этим она имела 7-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров. В этот период она смогла добыть пять викторий и расписала две мировые. Причем в четырех случаях данного отрезка итальянцы сохранили свои ворота на замке. А проиграли они лишь дважды раз за минувшие 13 встреч.

    Статистика для ставок

    • Италия никогда не обыгрывала Хорватию в истории противостоянии этих сборных

    • Три минувших очных поединка данных команд завершились вничью по 1:1

    • Пять из шести предыдущих очных матчей этих сборных приносили низовые исходы

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Италии — 2.40, победа Хорватии — 3.30, ничья — 3.39.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: Действующий чемпион будет всеми силами стараться засушить этот поединок и отстоять вторую позицию, а с ней и место в плей-офф.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.95.

    Прогноз: И также считаем, что первый тайм получится крайне нерезультативным и ставим на тотал меньше 1.

    Ставка: тотал первого тайма меньше 1 за 2.00.

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    Хорватия — Италия. 24 июня в Лейпциге на «Ред Булл Арене» пройдет поединок третьего тура группового этапа Евро-2024 в квартете В, в котором сыграют сборные Хорватии и Италии. Начало — в 22:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч Хорватия — Италия с коэффициентом 1.95.
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