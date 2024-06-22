Дневник Евро-2024. Первый «сухарь» турнира, камбэк Украины и польские неудачники

В пятницу, 21 июня, на чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии, состоялись три матча группового этапа. Сборная Украины одержала победу над Словакией (2:1), Австрия взяла верх над Польшей (3:1), а команды Франции и Нидерландов разошлись миром (0:0). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня снова считалась встреча двух команд-тяжеловесов, которая сулила победителю матча выход в плей-офф. Но хотя напряженной борьбы в матче Франции и Нидерландов хватало, голов публика не дождалась, по крайней мере засчитанных.

Не восстановившийся после травмы носа Килиан Мбаппе наблюдал за встречей со скамейки запасных, а Дидье Дешам в его отсутствие выбрал более оборонительный поход, выпустив Орельена Чуамени. Куман ответил более атакующей схемой 4-2-4, заменив опорного полузащитника Джоуи Веермана в стартовом составе атакующим хавбеком Джереми Фримпонгом.

Тактический выбор Кумана оправдал себя — Хави Симонс перешел с правого фланга, где он был неэффективен в матче с Польшей, на роль второго нападающего вместе с Мемфисом Депаем, создавая проблемы французской обороне. Фримпонг справа представлял угрозу с самого начала игры, когда его скорость застала французов врасплох.

Тем не менее, к голу в первом тайме были ближе французы. Маркуа Тюрам буквально вывел Адриена Рабьо на ударную позицию, но тот в нескольких метрах от ворот решил попытаться передать мяч Антуану Гризманну, а не пробить сам. В итоге мяч оказался немного позади Гризманна, и его удар не побеспокоил Барта Вербрюггена в воротах Нидерландов.

Франция — Нидерланды globallookpress.com

В концовке матча Симонс забил гол, который был отменен, поскольку судьи после затянувшегося просмотра видеоповторов решили, что Дензел Дюмфрис, застрявший в пассивном офсайде, помешал голкиперу сборной Франции Майку Меньяну.

Календарь и таблица Евро-2024

В итоге первая безголевая ничья на турнире и еще больше закрутившаяся интрига в группе Д, о турнирных раскладах в которой можно прочесть тут.

Герой дня

Главным героем дня считаем нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича. Ральф Рангник пошел на определенный риск, вернув 35-летнего ветерана в стартовый состав вместо Михаэля Грегорича, особенно после того, как последний хорошо выступил в матче против Франции в начале недели.

Нападающий «Болоньи» Арнаутович, который прошлый сезон провел в аренде в миланском «Интере», сейчас приближается к завершению своей карьеры, но остается одним из ключевых игроков Австрии. Марко — что-то вроде единорога в футбольном плане: индивидуалист ростом 193 см, способный демонстрировать как высочайшую технику, так и моменты безумия, что и было показано в этом матче.

Марко Арнаутович globallookpress.com

Хорошо продуманный гол Кристофа Баумгартнера, сделавший счет 2:1, удался в том числе благодаря блестящему обманному маневру Арнаутовича, который позволил игроку «Лейпцига» продвинуться вперед на необходимое ему пространство. Затем, через несколько минут, Марко толкнул игрока сборной Польши в лицо и получил желтую карточку. Неудивительно, учитывая, что на родине его прозвали «плохим парнем австрийского футбола».

Тем не мене, в матче с Польшей он был хорош. Его присутствие на поле с капитанской повязкой поднимало дух его команды на протяжении всего матча. Скорость его работы была отличной, он отыгрывал мяч в последней трети, хорошо взаимодействовал с передней четверкой австрийской команды и несколько раз пробил по воротам.

Марко Арнаутович globallookpress.com

За 15 минут до конца Грегорич с нетерпением ждал выхода на замену, предположительно вместо Арнаутовича, но затем Забитцер заработал пенальти, и никто не собирался мешать капитану его реализовать. Его 37-й гол за Австрию был одним из самых важных для него... а затем его заменили.

Неудачники дня

Сборная Польши стала первой командой, досрочно вылетевшей с Евро-2024 после того, как проиграла второй подряд матч группового этапа, уступив австрийцам со счетом 1:3.

В группе Д, где она выступает, сборные Нидерландов и Франции набрали по четыре очка после двух туров, а Австрия, заработав три очка, гарантировала себе третье место. В последнем туре сборная Польши, не набравшая ни одного очка, встретится с Францией. Однако даже в случае победы Польша не сможет обойти австрийцев, так как уступила им в личной встрече.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Особенно разочаровывающим результат матча с Австрией стал для нападающего Роберта Левандовского, который пропустил первый матч с Нидерландами, поскольку не набрал форму после повреждения, вышел на замену во втором тайме матча с Австрией, никак не проявив себя, а третий матч теперь не имеет никакого значения.

Ну и не забудем голкипера Войцеха Щенсного, который окончательно похоронил надежды своей команды отыграться, при счете 1:2 срубив на 78-й минуте в своей штрафной Марселя Забитцера и заработав пенальти в свои ворота, который не сумел отразить.

Воцех Щенсный сбивает Забитцера globallookpress.com

Еще одной командой, проигравшей оба стартовых матча, стала сборная Венгрии, но она еще сохраняет шансы занять третье место, которое может дать ей путевку в плей-офф. О раскладах в группе А можно прочитать тут.

Гол дня

Главный гол дня сегодня был выбран не по принципу зрелищности, а по его важности как для команды — сборной Украины, так и для игрока, забившего его.

После шокирующего поражения от Румынии в стартовом матче, украинцам была нужна победа, но сборная Словакии, сенсационно обыгравшая команду Бельгии на старте турнира, решала свои задачи. В первом тайме словаки откровенно возили команду Сергея Реброва, открыв счет уже на 17-й минуте и досрочный выход в плей-офф, казалось, уже маячил перед глазами.

Словакия — Украина globallookpress.com

Но Ребров продемонстрировал преимущество хорошо продуманных замен, способных перевернуть игру — во втором тайме украинцы играли быстрее, пасы попадали в цель и они блестяще сравняли счет на 54-й минуте, когда прострел Зинченко позволил Николаю Шапаренко поразить ворота. Затем на 80-й минуте был забит победный гол Романа Яремчука — гол, заслуживающий быть победным в любой игре.

В последние два года карьера Яремчука пошла под откос. Его продали в бельгийский «Брюгге», затем отдали в аренду испанской «Валенсии», но он забил всего три гола в Ла Лиге. Решение Реброва выпустить его на концовку вместо Артема Довбика, который забил 24 гола за «Жирону», было смелым.

Яремчук забивает гол globallookpress.com

И Яремчук подарил своей стране свой момент красоты. Казалось, что с длинным и слегка бесцельным забросом на правый край штрафной уже ничего не поделаешь, но Яремчук притормозил его первым касанием, скорее приласкав носком бутсы, чем контролируя.

А когда Мартин Дубравка бросился на мяч, его финальное касание был более функциональным — носком же он протолкнул мяч через линию — невероятная демонстрация мастерства в таком важном матче, напоминающая чудесный гол Денниса Бергкампа в матче Нидерландов против Аргентины в 1998 году.

Сборная Украины globallookpress.com

Милан Шкриньяр тщетно пытался вынести мяч, трибуны ликовали, Ребров танцевал вдоль боковой линии, и турнирная кампания Украины вернулась в нужное русло — они продолжают бороться за выход в плей-офф, впереди матч с Бельгией.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Кстати, победа Украины над Словакией стала четвертым случаем на Евро-2024, когда команда уступала в счете и выиграла матч, это уже такое же количество волевых побед, как и на всем Евро-2020.

Сэйв дня

Голов в матче Франции и Нидерландов мы так и не дождались в том числе и потому, что голкиперами обеих команды было сделано несколько очень красивых сэйвов. Нам больше всего понравилось спасение ворот в исполнении Барта Вербрюггена уже на 4-й минуте матча.

Барт Вербрюгген globallookpress.com

Французы перехватили мяч в центре поля, Рабьо прорвался слева, но не стал входить в штрафную, а откатил назад на Антуана Гризманна, который от угла штрафной площади мощно пробил под перекладину. Мяч полетел по центру, что позволило Вербрюггену в эффектном прыжке перевести мяч на угловой.

Драма дня

На фоне футбольной драмы в матче Италии и Испании, на родине Азурри разыгралась более мрачная история — вилла обладателя «Золотого мяча» Роберто Баджо подверглась нападению вооруженных грабителей в тот самый момент, когда легендарный футболист смотрел матч группового этапа Евро-2024.

Баджо, который провел 56 матчей за сборную Италии и забил 27 голов, попытался оказать сопротивление и получил от одного из грабителей пистолетом по голове, после чего он вместе с семьей был заперт в одной из комнат.

Роберто Баджо globallookpress.com

Преступники похитили часы, украшения и деньги. Когда футболист понял, что грабители ушли, он выбил дверь и вызвал карабинеров, после чего 57-летний Баджо обратился в местную больницу, где ему оказали помощь по поводу травмы головы.

В заявлении, сделанном от имени его семьи, сообщается, что ему потребовались наложения швов, и в результате инцидента он получил синяки. Карабинеры в соседней Виченце начали расследование.