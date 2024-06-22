Дневник Евро-2024. Первый «сухарь» турнира, камбэк Украины и польские неудачники

Событие дня
Главным событием дня снова считалась встреча двух команд-тяжеловесов, которая сулила победителю матча выход в плей-офф. Но хотя напряженной борьбы в матче Франции и Нидерландов хватало, голов публика не дождалась, по крайней мере засчитанных.
Не восстановившийся после травмы носа Килиан Мбаппе наблюдал за встречей со скамейки запасных, а Дидье Дешам в его отсутствие выбрал более оборонительный поход, выпустив Орельена Чуамени. Куман ответил более атакующей схемой 4-2-4, заменив опорного полузащитника Джоуи Веермана в стартовом составе атакующим хавбеком Джереми Фримпонгом.
Тактический выбор Кумана оправдал себя — Хави Симонс перешел с правого фланга, где он был неэффективен в матче с Польшей, на роль второго нападающего вместе с Мемфисом Депаем, создавая проблемы французской обороне. Фримпонг справа представлял угрозу с самого начала игры, когда его скорость застала французов врасплох.
Тем не менее, к голу в первом тайме были ближе французы. Маркуа Тюрам буквально вывел Адриена Рабьо на ударную позицию, но тот в нескольких метрах от ворот решил попытаться передать мяч Антуану Гризманну, а не пробить сам. В итоге мяч оказался немного позади Гризманна, и его удар не побеспокоил Барта Вербрюггена в воротах Нидерландов.
В концовке матча Симонс забил гол, который был отменен, поскольку судьи после затянувшегося просмотра видеоповторов решили, что Дензел Дюмфрис, застрявший в пассивном офсайде, помешал голкиперу сборной Франции Майку Меньяну.
В итоге первая безголевая ничья на турнире и еще больше закрутившаяся интрига в группе Д, о турнирных раскладах в которой можно прочесть тут.
Герой дня
Главным героем дня считаем нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича. Ральф Рангник пошел на определенный риск, вернув 35-летнего ветерана в стартовый состав вместо Михаэля Грегорича, особенно после того, как последний хорошо выступил в матче против Франции в начале недели.
Нападающий «Болоньи» Арнаутович, который прошлый сезон провел в аренде в миланском «Интере», сейчас приближается к завершению своей карьеры, но остается одним из ключевых игроков Австрии. Марко — что-то вроде единорога в футбольном плане: индивидуалист ростом 193 см, способный демонстрировать как высочайшую технику, так и моменты безумия, что и было показано в этом матче.
Хорошо продуманный гол Кристофа Баумгартнера, сделавший счет 2:1, удался в том числе благодаря блестящему обманному маневру Арнаутовича, который позволил игроку «Лейпцига» продвинуться вперед на необходимое ему пространство. Затем, через несколько минут, Марко толкнул игрока сборной Польши в лицо и получил желтую карточку. Неудивительно, учитывая, что на родине его прозвали «плохим парнем австрийского футбола».
Тем не мене, в матче с Польшей он был хорош. Его присутствие на поле с капитанской повязкой поднимало дух его команды на протяжении всего матча. Скорость его работы была отличной, он отыгрывал мяч в последней трети, хорошо взаимодействовал с передней четверкой австрийской команды и несколько раз пробил по воротам.
За 15 минут до конца Грегорич с нетерпением ждал выхода на замену, предположительно вместо Арнаутовича, но затем Забитцер заработал пенальти, и никто не собирался мешать капитану его реализовать. Его 37-й гол за Австрию был одним из самых важных для него... а затем его заменили.
Неудачники дня
Сборная Польши стала первой командой, досрочно вылетевшей с Евро-2024 после того, как проиграла второй подряд матч группового этапа, уступив австрийцам со счетом 1:3.
В группе Д, где она выступает, сборные Нидерландов и Франции набрали по четыре очка после двух туров, а Австрия, заработав три очка, гарантировала себе третье место. В последнем туре сборная Польши, не набравшая ни одного очка, встретится с Францией. Однако даже в случае победы Польша не сможет обойти австрийцев, так как уступила им в личной встрече.
Особенно разочаровывающим результат матча с Австрией стал для нападающего Роберта Левандовского, который пропустил первый матч с Нидерландами, поскольку не набрал форму после повреждения, вышел на замену во втором тайме матча с Австрией, никак не проявив себя, а третий матч теперь не имеет никакого значения.
Ну и не забудем голкипера Войцеха Щенсного, который окончательно похоронил надежды своей команды отыграться, при счете 1:2 срубив на 78-й минуте в своей штрафной Марселя Забитцера и заработав пенальти в свои ворота, который не сумел отразить.
Еще одной командой, проигравшей оба стартовых матча, стала сборная Венгрии, но она еще сохраняет шансы занять третье место, которое может дать ей путевку в плей-офф. О раскладах в группе А можно прочитать тут.
Гол дня
Главный гол дня сегодня был выбран не по принципу зрелищности, а по его важности как для команды — сборной Украины, так и для игрока, забившего его.
После шокирующего поражения от Румынии в стартовом матче, украинцам была нужна победа, но сборная Словакии, сенсационно обыгравшая команду Бельгии на старте турнира, решала свои задачи. В первом тайме словаки откровенно возили команду Сергея Реброва, открыв счет уже на 17-й минуте и досрочный выход в плей-офф, казалось, уже маячил перед глазами.
Но Ребров продемонстрировал преимущество хорошо продуманных замен, способных перевернуть игру — во втором тайме украинцы играли быстрее, пасы попадали в цель и они блестяще сравняли счет на 54-й минуте, когда прострел Зинченко позволил Николаю Шапаренко поразить ворота. Затем на 80-й минуте был забит победный гол Романа Яремчука — гол, заслуживающий быть победным в любой игре.
В последние два года карьера Яремчука пошла под откос. Его продали в бельгийский «Брюгге», затем отдали в аренду испанской «Валенсии», но он забил всего три гола в Ла Лиге. Решение Реброва выпустить его на концовку вместо Артема Довбика, который забил 24 гола за «Жирону», было смелым.
И Яремчук подарил своей стране свой момент красоты. Казалось, что с длинным и слегка бесцельным забросом на правый край штрафной уже ничего не поделаешь, но Яремчук притормозил его первым касанием, скорее приласкав носком бутсы, чем контролируя.
А когда Мартин Дубравка бросился на мяч, его финальное касание был более функциональным — носком же он протолкнул мяч через линию — невероятная демонстрация мастерства в таком важном матче, напоминающая чудесный гол Денниса Бергкампа в матче Нидерландов против Аргентины в 1998 году.
Милан Шкриньяр тщетно пытался вынести мяч, трибуны ликовали, Ребров танцевал вдоль боковой линии, и турнирная кампания Украины вернулась в нужное русло — они продолжают бороться за выход в плей-офф, впереди матч с Бельгией.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Кстати, победа Украины над Словакией стала четвертым случаем на Евро-2024, когда команда уступала в счете и выиграла матч, это уже такое же количество волевых побед, как и на всем Евро-2020.
Сэйв дня
Голов в матче Франции и Нидерландов мы так и не дождались в том числе и потому, что голкиперами обеих команды было сделано несколько очень красивых сэйвов. Нам больше всего понравилось спасение ворот в исполнении Барта Вербрюггена уже на 4-й минуте матча.
Французы перехватили мяч в центре поля, Рабьо прорвался слева, но не стал входить в штрафную, а откатил назад на Антуана Гризманна, который от угла штрафной площади мощно пробил под перекладину. Мяч полетел по центру, что позволило Вербрюггену в эффектном прыжке перевести мяч на угловой.
Драма дня
На фоне футбольной драмы в матче Италии и Испании, на родине Азурри разыгралась более мрачная история — вилла обладателя «Золотого мяча» Роберто Баджо подверглась нападению вооруженных грабителей в тот самый момент, когда легендарный футболист смотрел матч группового этапа Евро-2024.
Баджо, который провел 56 матчей за сборную Италии и забил 27 голов, попытался оказать сопротивление и получил от одного из грабителей пистолетом по голове, после чего он вместе с семьей был заперт в одной из комнат.
Преступники похитили часы, украшения и деньги. Когда футболист понял, что грабители ушли, он выбил дверь и вызвал карабинеров, после чего 57-летний Баджо обратился в местную больницу, где ему оказали помощь по поводу травмы головы.
В заявлении, сделанном от имени его семьи, сообщается, что ему потребовались наложения швов, и в результате инцидента он получил синяки. Карабинеры в соседней Виченце начали расследование.