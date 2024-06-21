Евро-2024: турнирные расклады в группе D

Завершились матчи второго тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года в группе D.

Сборная Нидерландов набрала 4 очка и идет первой в турнирной таблице. Для выхода из группы нидерландцам достаточно сыграть вничью с Австрией или же рассчитывать на то, что Франция проиграет Польше.

Сборная Франции имеет в своем активе 4 очка и занимает второе место в турнирной таблице. В последнем туре французам достаточно не проиграть Польше и тогда они точно выйдут в 1/8 финала Евро-2024. Если же подопечные Дидье Дешама проиграют, то им нужно рассчитывать на то, что Австрия не обыграет Нидерланды.

Сборная Австрии добыла одну победу, имеет на своем счету 3 очка и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Чтобы выйти из группы, австрийцам нужно только побеждать Нидерланды. При других раскладах они будут третьими и будут ожидать, как сыграют соперники.

Сборная Польши проиграла два матча, не имеет набранных баллов и лишилась всех шансов на выход в плей-офф, став первой командой вылетевшей из Евро-2024.

Календарь и таблица Евро-2024

Ранее эксперты нашего сайта попытались спрогнозировать, какие команды выйдут в плей-офф из группы D. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.