ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик тен Хаг10 проблем «Манчестер Юнайтед», которые должен решить тен Хаг этим летом
  • 00:11
    • Евро-2024: турнирные расклады в группе D
  • 23:54
    • Нидерланды и Франция не выявили сильнейшего в матче Евро-2024
  • 20:56
    • Австрия уверенно переиграла Польшу в матче Евро-2024
    Все новости спорта

    Евро-2024: турнирные расклады в группе D

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Нидерландов Сборная Австрии Сборная Польши
    Завершились матчи второго тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года в группе D.

    Фрагмент матча Нидерланды — Франция
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча Нидерланды — Франция

    Сборная Нидерландов набрала 4 очка и идет первой в турнирной таблице. Для выхода из группы нидерландцам достаточно сыграть вничью с Австрией или же рассчитывать на то, что Франция проиграет Польше.

    Сборная Франции имеет в своем активе 4 очка и занимает второе место в турнирной таблице. В последнем туре французам достаточно не проиграть Польше и тогда они точно выйдут в 1/8 финала Евро-2024. Если же подопечные Дидье Дешама проиграют, то им нужно рассчитывать на то, что Австрия не обыграет Нидерланды.

    Сборная Австрии добыла одну победу, имеет на своем счету 3 очка и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Чтобы выйти из группы, австрийцам нужно только побеждать Нидерланды. При других раскладах они будут третьими и будут ожидать, как сыграют соперники.

    Сборная Польши проиграла два матча, не имеет набранных баллов и лишилась всех шансов на выход в плей-офф, став первой командой вылетевшей из Евро-2024.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Ранее эксперты нашего сайта попытались спрогнозировать, какие команды выйдут в плей-офф из группы D. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли Перу с Чили?
  • Перу — Чили. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Еще один матч «Ойлерз» и «Пантерз» проведут результативно
  • «Эдмонтон» — «Флорида». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Португалия начнет раскачиваться во втором туре
  • Турция — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Перу — Чили
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Турция — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Грузия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бельгия — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Томпсон — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Хуркач — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Мексика — Ямайка
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры