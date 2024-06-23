23 июня в первом туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Мексика и Ямайка. Начало игры — в 04:00 мск. Мексика — Ямайка: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Мексика

Турнирное положение: Мексика, которая представляет зону КОНКАКАФ, сыграет на чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная.

Команда в не участвует в квалификации на чемпионат мира 2026 года, поскольку вместе с Мексикой и США будет страной хозяйкой турнира, а весной дошла до четвертьфинала Лиги наций КОНКАКАФ.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи в результативной игре проиграла Бразилии (2:3).

Эта неудача стала для «Ацтеков» третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на официальные и контрольные игры, что прошли 2024 году.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Мексика выиграла лишь раз при трех поражениях.

Это говорит о не лучшей форме сборной, чего не скажешь о сопернике, который сейчас явно на ходу.

Эдсон Альварес — лучший бомбардир команды в недавнем финальном турнире Кубка наций с двумя голами.

Ямайка

Турнирное положение: Ямайка, которая представляет зону КОНКАКАФ, сыграет на чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная.

Команда успешно стартовала в отборе зоны КОНКАКАФ на ЧМ-2026. После двух туров она занимает проходное в следующий раунд второе место в группе с шестью очками.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче, который прошел в рамках квалификации на мундиаль, обыграла на выезде Доминиканы (3:2).

Этот успех стал для коллектива третьим кряду в поединках, которые пришлись Лигу наций, а также квалификацию на мундиаль.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Ямайка проиграла лишь раз при пяти победах и одной ничьей.

Такая форма сулит коллективу неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, так что сопернику уж точно не будет легкой жизни.

Шамар Николсон — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей Мексики забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Мексика проиграла

в четырех из шести последних матчей Ямайки забивали меньше 2,5 голов.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.63. Ничья — в 3.80, победа Ямайки — в 6.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.18 и 1.70.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних поединках.

При этом в двух из четырех последних игр номинальных гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости не проиграют, ведь в шести из семи их последних поединков было именно так.

Ставка: Ямайка не проиграет за 2.35.