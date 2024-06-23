Мексика
Ямайка
Мексика
Турнирное положение: Мексика, которая представляет зону КОНКАКАФ, сыграет на чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная.
Команда в не участвует в квалификации на чемпионат мира 2026 года, поскольку вместе с Мексикой и США будет страной хозяйкой турнира, а весной дошла до четвертьфинала Лиги наций КОНКАКАФ.
Мексика — Ямайка: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи в результативной игре проиграла Бразилии (2:3).
Эта неудача стала для «Ацтеков» третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на официальные и контрольные игры, что прошли 2024 году.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Мексика выиграла лишь раз при трех поражениях.
Это говорит о не лучшей форме сборной, чего не скажешь о сопернике, который сейчас явно на ходу.
Эдсон Альварес — лучший бомбардир команды в недавнем финальном турнире Кубка наций с двумя голами.
Ямайка
Турнирное положение: Ямайка, которая представляет зону КОНКАКАФ, сыграет на чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная.
Команда успешно стартовала в отборе зоны КОНКАКАФ на ЧМ-2026. После двух туров она занимает проходное в следующий раунд второе место в группе с шестью очками.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче, который прошел в рамках квалификации на мундиаль, обыграла на выезде Доминиканы (3:2).
Этот успех стал для коллектива третьим кряду в поединках, которые пришлись Лигу наций, а также квалификацию на мундиаль.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Ямайка проиграла лишь раз при пяти победах и одной ничьей.
Такая форма сулит коллективу неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, так что сопернику уж точно не будет легкой жизни.
Шамар Николсон — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей Мексики забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Мексика проиграла
- в четырех из шести последних матчей Ямайки забивали меньше 2,5 голов.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.63. Ничья — в 3.80, победа Ямайки — в 6.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.18 и 1.70.
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Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних поединках.
При этом в двух из четырех последних игр номинальных гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости не проиграют, ведь в шести из семи их последних поединков было именно так.
Ставка: Ямайка не проиграет за 2.35.