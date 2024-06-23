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    Ямайка избежит боли после встречи с Мексикой?

    Мексика — Ямайка. Прогноз и ставка (к. 2.18) на футбол, Кубок Америки, 23 июня 2024 года

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    Эдсон Альварес
    23 июня в первом туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Мексика и Ямайка. Начало игры — в 04:00 мск. Мексика — Ямайка: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2024. Группа B 23 Июня 2024 года

    Мексика

  • Мехико
    •  Мексика 04:00 Ямайка

    Ямайка

  • Кингстон
    •

    Мексика

    Турнирное положение: Мексика, которая представляет зону КОНКАКАФ, сыграет на чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная.

    Команда в не участвует в квалификации на чемпионат мира 2026 года, поскольку вместе с Мексикой и США будет страной хозяйкой турнира, а весной дошла до четвертьфинала Лиги наций КОНКАКАФ.

    Мексика — Ямайка: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи в результативной игре проиграла Бразилии (2:3).

    Эта неудача стала для «Ацтеков» третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на официальные и контрольные игры, что прошли 2024 году.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Мексика выиграла лишь раз при трех поражениях.

    Это говорит о не лучшей форме сборной, чего не скажешь о сопернике, который сейчас явно на ходу.

    Эдсон Альварес — лучший бомбардир команды в недавнем финальном турнире Кубка наций с двумя голами.

    Ямайка

    Турнирное положение: Ямайка, которая представляет зону КОНКАКАФ, сыграет на чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная.

    Команда успешно стартовала в отборе зоны КОНКАКАФ на ЧМ-2026. После двух туров она занимает проходное в следующий раунд второе место в группе с шестью очками.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче, который прошел в рамках квалификации на мундиаль, обыграла на выезде Доминиканы (3:2).

    Этот успех стал для коллектива третьим кряду в поединках, которые пришлись Лигу наций, а также квалификацию на мундиаль.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Ямайка проиграла лишь раз при пяти победах и одной ничьей.

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    Такая форма сулит коллективу неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, так что сопернику уж точно не будет легкой жизни.

    Шамар Николсон — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей Мексики забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Мексика проиграла

    • в четырех из шести последних матчей Ямайки забивали меньше 2,5 голов.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.63. Ничья — в 3.80, победа Ямайки — в 6.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.18 и 1.70.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних поединках.

    При этом в двух из четырех последних игр номинальных гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости не проиграют, ведь в шести из семи их последних поединков было именно так.

    Ставка: Ямайка не проиграет за 2.35.

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    Мексика — Ямайка. 23 июня в первом туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Мексика и Ямайка. Начало игры — в 04:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Мексика — Ямайка с коэффициентом 2.18.
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