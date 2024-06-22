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    Справится ли Перу с Чили?

    Перу — Чили. Прогноз и ставка (к. 1.85) на футбол, Кубок Америки, 22 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Перу — Чили
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    Алексис Санчес (Чили)
    22 июня в первом туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Перу и Чили. Начало игры — в 03:00 мск. Перу — Чили: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2024. Группа A 22 Июня 2024 года

    Перу

  • Лима
    •  Перу 03:00 Чили

    Чили

  • Сантьяго
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    Перу

    Турнирное положение: Перу пока что проваливает квалификацию на чемпионат мира, где после шести туров южноамериканского отбора занимает последнее, 10-е место.

    Команда набрала только два балла, ни разу не выиграв. Ее отставание от проходной на ЧМ-2026 топ-6 составляет пять очков, тогда как от 7-й строчки (плей-офф) — три балла.

    Перу — Чили: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, одержала минимальную победу над Сальвадором (1:0) в США.

    Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на товарищеские встречи 2024 года, при одной ничьей.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Перу ни разу не проиграл трех победах и одной ничьей.

    Такая форма говорит о хорошей форме сборной накануне старта турнира, так что у нее неплохие шансы на успех, особенно против соперника, который переживает не лучшие времена.

    Феликс Торрес — лучший бомбардир команды в квалификации на мундиаль с двумя голами.

    Чили

    Турнирное положение: Чили также пока что неудачно игрет в отборе на чемпионат мира, где после шести туров третье с конца, 8-е место.

    Команда набрала пять очков. Ее отставание от проходной на ЧМ-2026 топ-6 составляет два балла, тогда как 7-й строчке (плей-офф) уступает по дополнительным показателям.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче, который был товарищеским, сумела разгромить Парагвай — 3:0.

    Этот успех стал для коллектива вторым в трех последних поединках, которые пришлись контрольные встречи.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Чили выиграл дважды при трех поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма заставляет сомневаться в хороших шансах коллектива на успех, хотя если в отборе на ЧМ-2026 соперник находится ниже, то хоронить их уж точно нельзя.

    Все голы команды в квалификации мундиаля забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в девяти из 10 последних матчей Перу забивали меньше 2,5 голов

    • в восьми из 10 последних матчей Перу хотя бы одна команда не забивала

    • в трех последних матчах Чили забивали больше 2,5 голов.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Чили — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.20, победа Перу — в 4.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.55.

    Прогноз: в пяти последних матчах номинальные хозяева не проиграли. В трех из них они и вовсе выиграли.

    При этом номинальные Чили выиграл лишь два из шести последних матчей.

    Ставка: Перу не проиграет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только одна команда забьет, ведь так было в трех из четырех последних поединков Чили.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.20.

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    Перу — Чили. 22 июня в первом туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Перу и Чили. Начало игры — в 03:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Перу — Чили с коэффициентом 1.85.
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