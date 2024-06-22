Перу
Чили
Перу
Турнирное положение: Перу пока что проваливает квалификацию на чемпионат мира, где после шести туров южноамериканского отбора занимает последнее, 10-е место.
Команда набрала только два балла, ни разу не выиграв. Ее отставание от проходной на ЧМ-2026 топ-6 составляет пять очков, тогда как от 7-й строчки (плей-офф) — три балла.
Перу — Чили: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, одержала минимальную победу над Сальвадором (1:0) в США.
Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на товарищеские встречи 2024 года, при одной ничьей.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Перу ни разу не проиграл трех победах и одной ничьей.
Такая форма говорит о хорошей форме сборной накануне старта турнира, так что у нее неплохие шансы на успех, особенно против соперника, который переживает не лучшие времена.
Феликс Торрес — лучший бомбардир команды в квалификации на мундиаль с двумя голами.
Чили
Турнирное положение: Чили также пока что неудачно игрет в отборе на чемпионат мира, где после шести туров третье с конца, 8-е место.
Команда набрала пять очков. Ее отставание от проходной на ЧМ-2026 топ-6 составляет два балла, тогда как 7-й строчке (плей-офф) уступает по дополнительным показателям.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче, который был товарищеским, сумела разгромить Парагвай — 3:0.
Этот успех стал для коллектива вторым в трех последних поединках, которые пришлись контрольные встречи.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Чили выиграл дважды при трех поражениях и одной ничьей.
Такая форма заставляет сомневаться в хороших шансах коллектива на успех, хотя если в отборе на ЧМ-2026 соперник находится ниже, то хоронить их уж точно нельзя.
Все голы команды в квалификации мундиаля забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в девяти из 10 последних матчей Перу забивали меньше 2,5 голов
- в восьми из 10 последних матчей Перу хотя бы одна команда не забивала
- в трех последних матчах Чили забивали больше 2,5 голов.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Чили — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.20, победа Перу — в 4.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.55.
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Прогноз: в пяти последних матчах номинальные хозяева не проиграли. В трех из них они и вовсе выиграли.
При этом номинальные Чили выиграл лишь два из шести последних матчей.
Ставка: Перу не проиграет за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что только одна команда забьет, ведь так было в трех из четырех последних поединков Чили.
Ставка: только одна команда забьет за 2.20.