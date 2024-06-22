22 июня в первом туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Перу и Чили. Начало игры — в 03:00 мск. Перу — Чили: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Перу

Турнирное положение: Перу пока что проваливает квалификацию на чемпионат мира, где после шести туров южноамериканского отбора занимает последнее, 10-е место.

Команда набрала только два балла, ни разу не выиграв. Ее отставание от проходной на ЧМ-2026 топ-6 составляет пять очков, тогда как от 7-й строчки (плей-офф) — три балла.

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Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, одержала минимальную победу над Сальвадором (1:0) в США.

Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на товарищеские встречи 2024 года, при одной ничьей.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Перу ни разу не проиграл трех победах и одной ничьей.

Такая форма говорит о хорошей форме сборной накануне старта турнира, так что у нее неплохие шансы на успех, особенно против соперника, который переживает не лучшие времена.

Феликс Торрес — лучший бомбардир команды в квалификации на мундиаль с двумя голами.

Чили

Турнирное положение: Чили также пока что неудачно игрет в отборе на чемпионат мира, где после шести туров третье с конца, 8-е место.

Команда набрала пять очков. Ее отставание от проходной на ЧМ-2026 топ-6 составляет два балла, тогда как 7-й строчке (плей-офф) уступает по дополнительным показателям.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче, который был товарищеским, сумела разгромить Парагвай — 3:0.

Этот успех стал для коллектива вторым в трех последних поединках, которые пришлись контрольные встречи.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Чили выиграл дважды при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма заставляет сомневаться в хороших шансах коллектива на успех, хотя если в отборе на ЧМ-2026 соперник находится ниже, то хоронить их уж точно нельзя.

Все голы команды в квалификации мундиаля забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в девяти из 10 последних матчей Перу забивали меньше 2,5 голов

в восьми из 10 последних матчей Перу хотя бы одна команда не забивала

в трех последних матчах Чили забивали больше 2,5 голов.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Чили — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.20, победа Перу — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.55.

Прогноз: в пяти последних матчах номинальные хозяева не проиграли. В трех из них они и вовсе выиграли.

При этом номинальные Чили выиграл лишь два из шести последних матчей.

Ставка: Перу не проиграет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только одна команда забьет, ведь так было в трех из четырех последних поединков Чили.

Ставка: только одна команда забьет за 2.20.