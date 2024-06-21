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    Как Аргентина начнет защиту титула?

    Аргентина — Канада. Прогноз и ставка (к. 1.80) на футбол, Кубок Америки, 21 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Аргентина — Канада
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    Лаутаро Мартинес (Аргентина)
    21 июня в первом туре чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Аргентина и Канада. Начало игры — в 03:00 мск. Аргентина — Канада: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2024. Группа A 21 Июня 2024 года

    Аргентина

  • Буэнос-Айрес
    •  Аргентина 03:00 Канада

    Канада

  • Оттава
    •

    Аргентина

    Турнирное положение: Аргентина сыграет на предстоящем первенстве Южной Америки в ранге действующего чемпиона.

    Команда успешно проводит квалификацию на чемпионат мира, где лидирует после шести туров южноамериканского отбора с отрывом в два очка от ближайшего преследователя Уругвая.

    Аргентина — Канада: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, одержала разгромную победу над Гватемалой (4:1) в США.

    Этот успех продлил победную серию коллектива в пять поединков, которые пришлись как на отбор на ЧМ-2026, так и товарищеские встречи 2024 года.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Не сыграют: травмирован — Пауло Дибала, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 20-ти матчах в разных турнирах Аргентина выиграла 19 раз при одном поражении.

    Такая форма говорит об отличной форме сборной, которая является очевидным фаворитом, но недооценивать нынешнего соперника ей определенно не стоит.

    Лионель Месси — лучший бомбардир команды в квалификации на мундиаль с тремя голами.

    Канада

    Турнирное положение: Канада, которая представляет зону КОНКАКАФ, сыграет на чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная.

    Команда в не участвует в квалификации на чемпионат мира 2026 года, поскольку вместе с Мексикой и США будет страной хозяйкой турнира, а весной дошла до четвертьфинала Лиги наций КОНКАКАФ.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче, который был товарищеским, сумела не проиграть Франции, сыграв 0:0.

    Правда, эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись контрольные встречи.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Канада проиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма не сулит коллективу особых шансов на успех, но то, что он сумел дать бой французам в недавнем матче, должно настраивать именитого соперника на серьезное сопротивление.

    Все голы команды в недавнем финальном турнире Кубка наций забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Аргентины забивали больше 2,5 голов

    • в 12 из 14 последних матчей Аргентины забивала только одна команда

    • в трех последних матчах Канады хотя бы одна команда не забивала.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.50, победа Канады — в 10.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.12.

    Прогноз: в пяти последних матчах номинальные хозяева победили. В трех из четырех последних из них они выиграли еще и первый тайм.

    Гостям, которые все же уступают в классе, будет сложно избежать поражения не только по итогам матча, но и к перерыву.

    Ставка: Аргентина выиграет 1-й тайм и матч за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних поединков.

    Ставка: Аргентина выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

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    Аргентина — Канада. 21 июня в первом туре чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Аргентина и Канада. Начало игры — в 03:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Аргентина — Канада с коэффициентом 1.80.
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