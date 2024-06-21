Аргентина
Канада
Аргентина
Турнирное положение: Аргентина сыграет на предстоящем первенстве Южной Америки в ранге действующего чемпиона.
Команда успешно проводит квалификацию на чемпионат мира, где лидирует после шести туров южноамериканского отбора с отрывом в два очка от ближайшего преследователя Уругвая.
Аргентина — Канада: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, одержала разгромную победу над Гватемалой (4:1) в США.
Этот успех продлил победную серию коллектива в пять поединков, которые пришлись как на отбор на ЧМ-2026, так и товарищеские встречи 2024 года.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Не сыграют: травмирован — Пауло Дибала, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 20-ти матчах в разных турнирах Аргентина выиграла 19 раз при одном поражении.
Такая форма говорит об отличной форме сборной, которая является очевидным фаворитом, но недооценивать нынешнего соперника ей определенно не стоит.
Лионель Месси — лучший бомбардир команды в квалификации на мундиаль с тремя голами.
Канада
Турнирное положение: Канада, которая представляет зону КОНКАКАФ, сыграет на чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная.
Команда в не участвует в квалификации на чемпионат мира 2026 года, поскольку вместе с Мексикой и США будет страной хозяйкой турнира, а весной дошла до четвертьфинала Лиги наций КОНКАКАФ.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче, который был товарищеским, сумела не проиграть Франции, сыграв 0:0.
Правда, эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись контрольные встречи.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Канада проиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма не сулит коллективу особых шансов на успех, но то, что он сумел дать бой французам в недавнем матче, должно настраивать именитого соперника на серьезное сопротивление.
Все голы команды в недавнем финальном турнире Кубка наций забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Аргентины забивали больше 2,5 голов
- в 12 из 14 последних матчей Аргентины забивала только одна команда
- в трех последних матчах Канады хотя бы одна команда не забивала.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.50, победа Канады — в 10.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.12.
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Прогноз: в пяти последних матчах номинальные хозяева победили. В трех из четырех последних из них они выиграли еще и первый тайм.
Гостям, которые все же уступают в классе, будет сложно избежать поражения не только по итогам матча, но и к перерыву.
Ставка: Аргентина выиграет 1-й тайм и матч за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних поединков.
Ставка: Аргентина выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.95.