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    Сербия и Словения будут забивать

    Словения — Сербия. Прогноз и ставка на тоталы (к. 2.10) в матче Евро-2024 20 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Словения — Сербия
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    Сергей Милинкович-Савич
    20 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Словения и Сербия. Начало игры — в 16:00 мск. Словения — Сербия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа C 20 Июня 2024 года

    Словения

  • Любляна
    •  Словения 16:00 Сербия

    Сербия

  • Белград
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    Словения

    Турнирное положение: Словенцы стартовали на Евро вполне продуктивно. Первый тур принес ничью с Данией (1:1).

    При этом Словения в первом тайме пропустила один раз. И лишь ближе к концу встречи команда сравняла счет.

    Словения — Сербия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в контрольных поединках словенцы выглядели весьма прилично. Последний спарринг завершился ничьей с Болгарией (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Словения победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Поединок с Арменией команда провела успешно (2:1). А вот спарринг с португальцами завершился сенсационной викторией (2:0).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Ориентировочный состав: Облак — Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа — Стоянович, Элшник, Гнезда Черин, Млакар — Шпорар, Шешко.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: стартовая ничья явно порадовала игроков и тренерский штаб. Да и потенциал у словенцев достаточно серьезный.

    Матчи с Сербией для команды традиционно проходят сложно. Из четырех очных поединков Словения выиграла 1 раз при одной коллизии.

    Очевидно, что словенцы будут действовать на контратаках. Да и сербов команда явно не боится, и уж точно намерена разжиться очками.

    Сербия

    Турнирное положение: У сербов старт на чемпионате Европы не задался. Поединок с Англией завершился минимальной коллизией.

    При этом единственный мяч балканцы пропустили в самом начале матче. Так что теперь сербам срочно нужно побеждать.

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    • Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела ярко. Балканцы разгромили Швецию (3:0).

    А вот до того Сербия уступила ершистым австрийцам (1:2). Зато сборная Кипра была обыграна с минимальным счетом.

    Балканцы традиционно имеют прекрасный подбор игроков. Александар Митрович способен решить проблемы с реализацией.

    Не сыграют: Филип Костич — травмирован.

    Ориентировочный состав: Райкович — Велькович, Миленкович, Павлович — Живкович, С.Милинкович-Савич, Гудель, Младенович — Тадич — Митрович, Влахович.

    Состояние команды: Состав команды по именам выглядит достаточно грозно. Да и мотивация забраться в плей-офф у сербов огромная.

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    Притом, что Сербия уже 12 лет не проигрывает словенцам. Да и опытные мастера способны выдать яркий поединок.

    В 5 своих последних матчах Сербия добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Несомненно, в этом поединке сербы будут активно искать шансы у ворот оппонента. Да и фактор Митровича может стать определяющим.

    Статистика для ставок

    • Словения не проигрывает 7 матчей кряду

    • Сербия уже 12 лет не проигрывает Словении

    • Словенцы в двух своих последних поединках сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Сербия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.98.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.10 и 1.85.

    Прогноз: Сербы весьма неплохо атакуют, к тому же мотивированы досрочно выйти в плей-офф.

    Обе команды не собираются отсиживаться в тылах, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито больше одного мяча.

    Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.98.

    А еще есть прогноз на победителя в матче с коэффициентом 1.93.

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    Словения — Сербия. 20 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Словения и Сербия. Начало игры — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Словения — Сербия с коэффициентом 2.10.
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