20 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Словения и Сербия. Начало игры — в 16:00 мск. Словения — Сербия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Словения

Турнирное положение: Словенцы стартовали на Евро вполне продуктивно. Первый тур принес ничью с Данией (1:1).

При этом Словения в первом тайме пропустила один раз. И лишь ближе к концу встречи команда сравняла счет.

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Последние матчи: в контрольных поединках словенцы выглядели весьма прилично. Последний спарринг завершился ничьей с Болгарией (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Словения победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Поединок с Арменией команда провела успешно (2:1). А вот спарринг с португальцами завершился сенсационной викторией (2:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Ориентировочный состав: Облак — Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа — Стоянович, Элшник, Гнезда Черин, Млакар — Шпорар, Шешко.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: стартовая ничья явно порадовала игроков и тренерский штаб. Да и потенциал у словенцев достаточно серьезный.

Матчи с Сербией для команды традиционно проходят сложно. Из четырех очных поединков Словения выиграла 1 раз при одной коллизии.

Очевидно, что словенцы будут действовать на контратаках. Да и сербов команда явно не боится, и уж точно намерена разжиться очками.

Сербия

Турнирное положение: У сербов старт на чемпионате Европы не задался. Поединок с Англией завершился минимальной коллизией.

При этом единственный мяч балканцы пропустили в самом начале матче. Так что теперь сербам срочно нужно побеждать.

Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела ярко. Балканцы разгромили Швецию (3:0).

А вот до того Сербия уступила ершистым австрийцам (1:2). Зато сборная Кипра была обыграна с минимальным счетом.

Балканцы традиционно имеют прекрасный подбор игроков. Александар Митрович способен решить проблемы с реализацией.

Не сыграют: Филип Костич — травмирован.

Ориентировочный состав: Райкович — Велькович, Миленкович, Павлович — Живкович, С.Милинкович-Савич, Гудель, Младенович — Тадич — Митрович, Влахович.

Состояние команды: Состав команды по именам выглядит достаточно грозно. Да и мотивация забраться в плей-офф у сербов огромная.

Притом, что Сербия уже 12 лет не проигрывает словенцам. Да и опытные мастера способны выдать яркий поединок.

В 5 своих последних матчах Сербия добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Несомненно, в этом поединке сербы будут активно искать шансы у ворот оппонента. Да и фактор Митровича может стать определяющим.

Статистика для ставок

Словения не проигрывает 7 матчей кряду

Сербия уже 12 лет не проигрывает Словении

Словенцы в двух своих последних поединках сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сербия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.98.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.10 и 1.85.

Прогноз: Сербы весьма неплохо атакуют, к тому же мотивированы досрочно выйти в плей-офф.

Обе команды не собираются отсиживаться в тылах, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито больше одного мяча.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.98.