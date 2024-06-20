Словения
Сербия
Словения
Турнирное положение: Словенцы стартовали на Евро вполне продуктивно. Первый тур принес ничью с Данией (1:1).
При этом Словения в первом тайме пропустила один раз. И лишь ближе к концу встречи команда сравняла счет.
Словения — Сербия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в контрольных поединках словенцы выглядели весьма прилично. Последний спарринг завершился ничьей с Болгарией (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Словения победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Поединок с Арменией команда провела успешно (2:1). А вот спарринг с португальцами завершился сенсационной викторией (2:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Ориентировочный состав: Облак — Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа — Стоянович, Элшник, Гнезда Черин, Млакар — Шпорар, Шешко.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: стартовая ничья явно порадовала игроков и тренерский штаб. Да и потенциал у словенцев достаточно серьезный.
Матчи с Сербией для команды традиционно проходят сложно. Из четырех очных поединков Словения выиграла 1 раз при одной коллизии.
Очевидно, что словенцы будут действовать на контратаках. Да и сербов команда явно не боится, и уж точно намерена разжиться очками.
Сербия
Турнирное положение: У сербов старт на чемпионате Европы не задался. Поединок с Англией завершился минимальной коллизией.
При этом единственный мяч балканцы пропустили в самом начале матче. Так что теперь сербам срочно нужно побеждать.
Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела ярко. Балканцы разгромили Швецию (3:0).
А вот до того Сербия уступила ершистым австрийцам (1:2). Зато сборная Кипра была обыграна с минимальным счетом.
Балканцы традиционно имеют прекрасный подбор игроков. Александар Митрович способен решить проблемы с реализацией.
Не сыграют: Филип Костич — травмирован.
Ориентировочный состав: Райкович — Велькович, Миленкович, Павлович — Живкович, С.Милинкович-Савич, Гудель, Младенович — Тадич — Митрович, Влахович.
Состояние команды: Состав команды по именам выглядит достаточно грозно. Да и мотивация забраться в плей-офф у сербов огромная.
Притом, что Сербия уже 12 лет не проигрывает словенцам. Да и опытные мастера способны выдать яркий поединок.
В 5 своих последних матчах Сербия добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Несомненно, в этом поединке сербы будут активно искать шансы у ворот оппонента. Да и фактор Митровича может стать определяющим.
Статистика для ставок
- Словения не проигрывает 7 матчей кряду
- Сербия уже 12 лет не проигрывает Словении
- Словенцы в двух своих последних поединках сыграли вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Сербия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.98.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.10 и 1.85.
- 2.25Испания — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.19Дания — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.80Аргентина — Канада: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Прогноз: Сербы весьма неплохо атакуют, к тому же мотивированы досрочно выйти в плей-офф.
Обе команды не собираются отсиживаться в тылах, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито больше одного мяча.
Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.98.