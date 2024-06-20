20 июня в 10-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сан-Паулу» и «Куяба». Начало игры — в 02:00 мск. «Сан-Паулу» — «Куяба»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: «Сан-Паулу» выдал довольно продуктивный старт сезона. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Сан-Паулу» лишь на 4 зачетных балла отстает от лидера. Да и забила команда 14 мячей в 9 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Сан-Паулу» не смог переиграть «Коринтианс» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сан-Паулу» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 2 пропущенных.

До последнего поединка команда не пропускала в 5 матчах кряду. Причем три из них завершились викториями.

Не сыграют: Пабло Майа, Рафинья — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сан-Паулу» прекрасно обороняется. В последних матчах команда выглядела весьма выгодно.

Матчи против «Куябы» для команды традиционно складываются весьма непросто. Из 5 последних очных поединков соперники по разу обменялись победами.

Наверняка номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только им срочно необходимо улучшать реализацию.

«Куяба»

Турнирное положение: «Куяба» выдала крайне неудачный старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 14 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Куяба» заметно прибавила в последних турах. Ей удалось покинуть зону вылета, отрыв от которой все еще минимальный.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она деклассировала «Форталезу» (5:0).

До того команда потерпела поражение от «Крузейро» (1:2). А вот «Крисиуму» удалось разгромить (5:2).

В пяти последних матчах «Куяба» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей в ворота соперников при 5 пропущенных.

Не сыграют: Дерик, Лукас Фернандес — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Куяба» постепенно прибавляет. Причем в обоих своих победных матчах команда забивала по 5 мячей.

При этом «Куяба» пропускает в среднем менее 2 голов за матч. Вот только проиграла команда уже 6 раз в чемпионате.

Причем команда уже 2 года не проигрывает «Сан-Паулу». А вот последнее очное свидание принесло сухой паритет.

Наверняка номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Куяба» явно способна преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают более гола за матч

«Куяба» уже 2 года не проигрывает «Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» уже 2 месяца не познает горечи поражений

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 7.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.27 и 1.64.

Прогноз: «Сан-Паулу» явно сильнее одного из аутсайдеров, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева явно постараются поднатореть в плане реализации, да и оборона «Куябы» частенько сбоит.

Ставка: Фора «Сан-Паулу» -1.5 за 2.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты огорчат друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.48