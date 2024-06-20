Сан-Паулу
Куяба
«Сан-Паулу»
Турнирное положение: «Сан-Паулу» выдал довольно продуктивный старт сезона. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Сан-Паулу» лишь на 4 зачетных балла отстает от лидера. Да и забила команда 14 мячей в 9 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Сан-Паулу» не смог переиграть «Коринтианс» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сан-Паулу» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 2 пропущенных.
До последнего поединка команда не пропускала в 5 матчах кряду. Причем три из них завершились викториями.
Не сыграют: Пабло Майа, Рафинья — травмированы.
Состояние команды: «Сан-Паулу» прекрасно обороняется. В последних матчах команда выглядела весьма выгодно.
Матчи против «Куябы» для команды традиционно складываются весьма непросто. Из 5 последних очных поединков соперники по разу обменялись победами.
Наверняка номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только им срочно необходимо улучшать реализацию.
«Куяба»
Турнирное положение: «Куяба» выдала крайне неудачный старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 14 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Куяба» заметно прибавила в последних турах. Ей удалось покинуть зону вылета, отрыв от которой все еще минимальный.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она деклассировала «Форталезу» (5:0).
До того команда потерпела поражение от «Крузейро» (1:2). А вот «Крисиуму» удалось разгромить (5:2).
В пяти последних матчах «Куяба» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей в ворота соперников при 5 пропущенных.
Не сыграют: Дерик, Лукас Фернандес — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Куяба» постепенно прибавляет. Причем в обоих своих победных матчах команда забивала по 5 мячей.
При этом «Куяба» пропускает в среднем менее 2 голов за матч. Вот только проиграла команда уже 6 раз в чемпионате.
Причем команда уже 2 года не проигрывает «Сан-Паулу». А вот последнее очное свидание принесло сухой паритет.
Наверняка номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Куяба» явно способна преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают более гола за матч
- «Куяба» уже 2 года не проигрывает «Сан-Паулу»
- «Сан-Паулу» уже 2 месяца не познает горечи поражений
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 7.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.27 и 1.64.
- 3.75Турция — Грузия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.95Португалия — Чехия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.17Шотландия — Швейцария: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: «Сан-Паулу» явно сильнее одного из аутсайдеров, и уж точно будет активно атаковать.
Номинальные хозяева явно постараются поднатореть в плане реализации, да и оборона «Куябы» частенько сбоит.
Ставка: Фора «Сан-Паулу» -1.5 за 2.44.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты огорчат друг друга.
Ставка: Обе забьют за 2.48