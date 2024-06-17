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    Украинцы обеспечат голевое шоу

    Румыния — Украина. Прогноз и ставка на тоталы (к. 2.27) в матче Евро-2024 17 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Румыния — Украина
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    Михаил Мудрик
    17 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Румыния и Украина. Начало игры — в 16:00 мск. Румыния — Украина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа E 17 Июня 2024 года

    Румыния

  • Бухарест
    •  Румыния 16:00 Украина

    Украина

  • Киев
    •

    Румыния

    Турнирное положение: Румыны вполне способны побороться за выход в плей-офф. В своей отборочной группе команда финишировала на 1 месте.

    При этом Румыния в 10 матчах отборочного цикла забила 16 мячей. Причем команда ни разу не испытала горечь поражения.

    Румыния — Украина: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в контрольных поединках румыны смотрелись бледновато. Последний спарринг принес лишь ничью с Лихтенштейном (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Румыния выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    С болгарами команда расписала сухую мировую. А вот сильной сборной Колумбии румыны уступили со счетом 2:3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Ориентировочный состав: Ницэ — Рацю, Драгусин, Рус, Банку — М. Марин, Р. Марин — Станчу, Ман, Дрэгуш — Михэйлэ.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: Румыны имеют весьма надежные тылы, пропустив лишь 5 мячей в отборочном цикле. Да и забивать в составе команды есть кому.

    Матчи с Украиной для команды традиционно проходят непросто. Из 5 последних очных поединков Румыния выиграла 2 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что румыны не собираются отсиживаться в тылах. Да и на контратаках команда сыграть выше всяких похвал.

    Украина

    Турнирное положение: Украинцы с огромной натугой прошли квалификацию на Евро. В своей группе они заняли итоговое 3 место, но успешно сыграли в плей-офф.

    При этом Украина в 8 поединках группового этапа забила лишь 11 мячей. А вот пропускали «желто-синие» в среднем гол за матч — 8 мячей.

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    • Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела блестяще. Подопечные Сергея Реброва разгромили молдаван (4:0).

    А вот до того украинцы уступили сборной Польши (1:3). Зато ничью с немцами вполне можно считать успехом (0:0).

    Правда, крайне не вовремя получил травму ведущий левый защитник команды Виталий Миколенко. С румынами он точно не сыграет.

    Не сыграют: Виталий Миколенко — травмирован.

    Ориентировочный состав: Лунин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко — Шапаренко, Степаненко, Судаков — Цыганков, Довбик, Мудрик.

    Состояние команды: по составу украинцы выглядят вполне пристойно. Сразу несколько ведущих игроков выступает в крепких европейских клубах.

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    Притом, что Украина не проигрывает румынам уже более 20 (!) лет. Да и в нынешнем своем состоянии команда Реброва способна на многое.

    В 5 своих последних матчах Украина добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Несомненно, в этом поединке «желто-синие» будут активно атаковать. Артем Довбик и Виктор Цыганков из «Жироны» способны сделать разницу.

    Статистика для ставок

    • Украина уже 20 лет не проигрывает румынам

    • Румыны не забивали в 2 своих последних поединках

    • В отборе на Евро сборная Румынии не потерпела ни единого поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Украина — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 4.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.27 и 1.74.

    Прогноз: Украинцы имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, каждый из которых способен выстрелить.

    Обе команды весьма неплохо атакуют, и вполне способны преуспеть в плане реализации.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.82

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    Румыния — Украина. 17 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Румыния и Украина. Начало игры — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Румыния — Украина с коэффициентом 2.27.
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