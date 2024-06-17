17 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Румыния и Украина. Начало игры — в 16:00 мск. Румыния — Украина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Румыния

Турнирное положение: Румыны вполне способны побороться за выход в плей-офф. В своей отборочной группе команда финишировала на 1 месте.

При этом Румыния в 10 матчах отборочного цикла забила 16 мячей. Причем команда ни разу не испытала горечь поражения.

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Последние матчи: в контрольных поединках румыны смотрелись бледновато. Последний спарринг принес лишь ничью с Лихтенштейном (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Румыния выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

С болгарами команда расписала сухую мировую. А вот сильной сборной Колумбии румыны уступили со счетом 2:3.

Не сыграют: травмированных нет.

Ориентировочный состав: Ницэ — Рацю, Драгусин, Рус, Банку — М. Марин, Р. Марин — Станчу, Ман, Дрэгуш — Михэйлэ.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Румыны имеют весьма надежные тылы, пропустив лишь 5 мячей в отборочном цикле. Да и забивать в составе команды есть кому.

Матчи с Украиной для команды традиционно проходят непросто. Из 5 последних очных поединков Румыния выиграла 2 раза при 2 поражениях.

Очевидно, что румыны не собираются отсиживаться в тылах. Да и на контратаках команда сыграть выше всяких похвал.

Украина

Турнирное положение: Украинцы с огромной натугой прошли квалификацию на Евро. В своей группе они заняли итоговое 3 место, но успешно сыграли в плей-офф.

При этом Украина в 8 поединках группового этапа забила лишь 11 мячей. А вот пропускали «желто-синие» в среднем гол за матч — 8 мячей.

Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела блестяще. Подопечные Сергея Реброва разгромили молдаван (4:0).

А вот до того украинцы уступили сборной Польши (1:3). Зато ничью с немцами вполне можно считать успехом (0:0).

Правда, крайне не вовремя получил травму ведущий левый защитник команды Виталий Миколенко. С румынами он точно не сыграет.

Не сыграют: Виталий Миколенко — травмирован.

Ориентировочный состав: Лунин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко — Шапаренко, Степаненко, Судаков — Цыганков, Довбик, Мудрик.

Состояние команды: по составу украинцы выглядят вполне пристойно. Сразу несколько ведущих игроков выступает в крепких европейских клубах.

Притом, что Украина не проигрывает румынам уже более 20 (!) лет. Да и в нынешнем своем состоянии команда Реброва способна на многое.

В 5 своих последних матчах Украина добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Несомненно, в этом поединке «желто-синие» будут активно атаковать. Артем Довбик и Виктор Цыганков из «Жироны» способны сделать разницу.

Статистика для ставок

Украина уже 20 лет не проигрывает румынам

Румыны не забивали в 2 своих последних поединках

В отборе на Евро сборная Румынии не потерпела ни единого поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Украина — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 4.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.27 и 1.74.

Прогноз: Украинцы имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, каждый из которых способен выстрелить.

Обе команды весьма неплохо атакуют, и вполне способны преуспеть в плане реализации.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.82